Sammelt Erfahrung auf bislang unbekanntem Terrain: Katja Schneider von der TuSG Ritterhude. (Sandra Brockmann)

Ritterhude. In der Verbandsliga stets ein Titelkandidat, werden die Hammestädterinnen eine Klasse höher in der Regel schnell wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Nun versucht das Team um Spitzenspielerin Katharina Wrieden erneut einen Anlauf in der Oberliga, ist dort aber nicht nur beim Saisonstart am Sonntag in der heimischen Riesturnhalle gegen den TSV Watenbüttel (11 Uhr) krasser Außenseiter.

Der Sprung in die Oberliga ist ein großer. Man könnte sogar behaupten, einer in die sportliche Halbprofessionalität. Denn nicht nur der Leistungsunterschied zur Verbandsliga ist frappierend, sondern auch die organisatorischen Begebenheiten stellen die Teams vor ganz andere Herausforderungen. Dass nun ein Oberschiedsrichter die Schläger, Aufschläge und Verhaltensweisen der Akteurinnen kontrolliert, ist keine allzu große Umstellung. Zumindest wenn der Unparteiische seine Sache ordentlich macht und eher im Hintergrund in Erscheinung tritt. Vielmehr sind es die Anforderungen des Deutschen Tischtennisbundes, dem die Oberliga unterliegt, an die Heimspielstätte. So darf die TuSG ihre Matches 19/20 lediglich aufgrund einer Sondergenehmigung in der Riesturnhalle austragen, da diese um wenige Meter zu klein ist. Ein weiteres Ausschlusskriterium konnte der Spartenvorstand gemeinsam mit der Gemeinde Ritterhude im Sommer lösen. Durch neue LED-Leuchten wird fortan die in der Oberliga erforderliche Helligkeit auf Höhe der beiden Spieltische erreicht.

Organisatorisch ist also alles angerichtet, um dem unveränderten Damen-Quintett mit Katharina Wrieden, Elisa Oerding, Katja Schneider, Svenja Schmitt und Silke Kästingschäfer das erneute „Abenteuer“ zu ermöglichen. Denn als solches darf es durchaus tituliert werden, schließlich schätzt das Tischtennis-Liga-Orakel „TTTools“, das seine Berechnungen anhand der Ranglistenpunkte aller Spielerinnen vornimmt, den Aufsteiger am Ende auf dem elften, also letzten Platz ein. Wrieden & Co. müssten allerdings gleich drei Teams wider Erwarten hinter sich lassen, um überhaupt die Relegation zu erreichen. Schlüsselspiele dürften hierbei die Begegnungen gegen die vermeintlichen direkten Abstiegskonkurrenten MTV Hattorf, Spvg. Oldendorf und SV Bawinkel sein.

Trotzdem stellte sich für die Ritterhuderinnen nie die Frage, den Aufstieg nicht wahrzunehmen. Allein, um der 16-jährigen Katja Schneider die Möglichkeit zu geben, Erfahrungen auf bislang sportlich unbekanntem Terrain zu sammeln. Zudem verstummten dadurch die Wechselgerüchte um Katharina Wrieden, die in der Verbandsliga gerade mal acht Einzel abgab und nicht immer bis zum Äußersten gefordert wurde.

Zum Auftakt gegen den Regionalliga-Absteiger TSV Watenbüttel dürfte dies zweifellos ganz anders aussehen. „Gegen diesen starken Gegner gehen wir nach fünf Monaten Pause ohne Erwartungen in die Partie“, erklärt Katharina Wrieden nicht ohne Grund, „schließlich sind wir bekanntlich Spätstarterinnen und standen selbst im Aufstiegsjahr nach vier Begegnungen im Tabellenkeller.“

Weitere Informationen

Hinrunde

So., 15.9., 11 Uhr: TuSG Ritterhude – TSV Watenbüttel

So., 6.10., 11 Uhr: VfR Weddel – TuSG Ritterhude

So., 6.10., 15 Uhr: Braunschweig II – TuSG Ritterhude

Sbd., 26.10., 15 Uhr: Hildesheim – TuSG Ritterhude

So., 27.10., 11 Uhr: TuSG Ritterhude – Spvg. Oldendorf

Sbd., 16.11., 14 Uhr: MTV Hattorf – TuSG Ritterhude

Sbd., 16.11., 18 Uhr: SSV Neuhaus – TuSG Ritterhude

So., 24.11., 11 Uhr: TuSG Ritterhude – TSV Heiligenrode

Sbd., 7.12., 14 Uhr: TuSG Ritterhude – SV Bawinkel

So., 8.12., 11 Uhr: TuSG Ritterhude – TuS Sande

Rückrunde

Sbd., 11.1., 18 Uhr: Spvg. Oldendorf – TuSG Ritterhude

So., 12.1., 11 Uhr: TuSG Ritterhude – Braunschweig II

So., 2.2., 12 Uhr: SV Bawinkel – TuSG Ritterhude

Sbd., 15.2., 16 Uhr: TSV Heiligenrode – TuSG Ritterhude

Sbd., 22.2., 14 Uhr: TuSG Ritterhude – VfR Weddel

Sbd., 7.3., 15 Uhr: TSV Watenbüttel – TuSG Ritterhude

Sbd., 21.3., 14 Uhr: TuS Sande – TuSG Ritterhude

Sbd., 28.3., 14 Uhr: TuSG Ritterhude – SSV Neuhaus

So., 29.3., 11 Uhr: TuSG Ritterhude – Hildesheim

So., 19.4., 11 Uhr: TuSG Ritterhude – MTV Hattorf