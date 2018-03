Das hatten sie sich ganz anders vorgestellt: Svenja Schmitt und die Tischtennis-Damen der TuSG Ritterhude. (Brockmann)

Ritterhude. Sie hatten sich so viel vorgenommen, waren bis in die Haarspitzen motiviert und wollten durch einen Sieg im Abstiegsendspiel gegen einen unmittelbaren Konkurrenten unbedingt die Weichen auf Klassenerhalt stellen – doch für die Tischtennis-Damen der TuSG Ritterhude kam es letztlich ganz anders: Gegen die Spvg. Oldendorf setzte es eine schmerzhafte 0:8-Pleite, und das rettende Ufer in der Oberliga Nord-West scheint nun, drei Spieltage vor Saisonende, schier unerreichbar zu sein.

„Da muss man realistisch sein, das war es wohl. Wir müssten fünf Punkte holen und die Konkurrenz patzen. Wir sind aber noch punktgleich mit dem Relegationsplatz und werden jetzt versuchen, immerhin diesen zu erreichen“, gab sich Ritterhudes Spielführerin Katharina Wrieden trotz der ernüchternden Heimniederlage noch immer kämpferisch. Spielentscheidend im Duell mit den Oldendorferinnen war dabei die Anfangsphase, in der es den Gastgeberinnen in mehreren engen Duellen nicht gelang, einen Sieg einzufahren.

So musste sich Wrieden an der Seite von Elisa Oerding nach drei sehr knappen Sätzen gegen das Duo Bill/Henke geschlagen geben, und auch das Gespann Svenja Schmitt/Bianca Hampel musste eine ärgerliche Viersatz-Pleite hinnehmen. Besonders der mit 13:15 verlorene erste Durchgang tat extrem weh und war ein perfektes Sinnbild für den weiteren Verlauf dieses wichtigen Spieltags: Ritterhude war zwar stets bemüht, doch die Gäste hatten immer die passenden Antworten parat und in den wichtigen Momenten dann auch das nötige Quäntchen Glück auf ihrer Seite.

So unterlag Wrieden im ersten Einzel trotz gewonnenem Auftaktsatz noch gegen Gina Henschen, und der Druck auf die Gastgeberinnen wuchs weiter an. Spätestens als dann Elisa Oerding und Svenja Schmitt trotz couragierter Auftritte jeweils im finalen fünften Satz den Kürzeren zogen, war die Partie beim Stand von 0:5 aus Ritterhuder Sicht im Prinzip schon entschieden. „Damit war das Spiel praktisch gelaufen, und bei uns lief gar nichts mehr zusammen. Es war einfach ein gebrauchter Tag“, bestätigte Wrieden.

Die Gäste, die wie befürchtet mit den beiden stärksten Akteurinnen aus der ebenfalls in der Oberliga aufschlagenden Reserve antraten, behielten in der Folgezeit die Ruhe und machten durch drei souveräne Siege den Kantersieg perfekt. Hampel, Wrieden und Oerding hatten ihren gut aufgelegten Kontrahentinnen wenig entgegenzusetzen, weshalb das Spiel und die Hoffnung auf einen so dringend benötigten Erfolg schnell dahin war. Trotz der ersten Enttäuschung blieb die ganz große Verzweiflung im Anschluss aber aus – zu klar war schließlich der Spielausgang.

„Wir saßen noch länger zusammen, aber es ist keine Trauerstimmung aufgekommen. Der Gegner war einfach besser, deutlicher geht es nicht. Bei einer 6:8-Niederlage wären wir wahrscheinlich total enttäuscht gewesen, aber so war es einfach ein verdienter Sieg für Oldendorf“, zeigte sich Katharina Wrieden als faire Verliererin.

Viel Zeit zum Trübsal blasen haben die Hammestädterinnen ohnehin nicht, steht doch bereits am kommenden Wochenende ein wichtiger Doppelspieltag gegen zwei weitere Abstiegskandidaten an – was gleichbedeutend mit der allerletzten Chance auf den Relegationsplatz ist.