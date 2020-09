Falkenberg/Worpswede. Hingegen feierte der TSV Worpswede nach einer Leistungssteigerung beim 9:3 in heimischer Halle gegen die SG Aumund-Vegesack II seinen ersten Saisonerfolg.

TSV Otterstedt – TV Falkenberg 10:2: André Nieber konnte zum Auftakt noch nicht der Leader sein, wie es sich der Neuzugang vom TSV Heiligenrode sicherlich selbst am meisten erhofft hatte. Gegen Matthias Wajan zog die TVF-Nummer eins verdientermaßen den Kürzeren. Parallel erlebte Rainer Kruse sein Comeback im Falkenberger Trikot mit gemischten Gefühlen. Nach einem Sieg gegen Sönke Thomfohrde ließ der Routinier fünf Matchbälle in Serie gegen Michael Köster liegen. Auch Michael Haar war in seinem ersten Einzel nur einen Punkt vom Matchgewinn entfernt, Niklas Bergmann unterlag im unteren Paarkreuz zweimal unglücklich in fünf Sätzen. „Wir haben dennoch das Zeug für einen vorderen Mittelfeldplatz“, vermutet TVF-Kapitän Sascha Oetjen.

TSV Worpswede – SG Aumund/Vegesack II 9:3: Die Hausherren boten eine geschlossene Mannschaftsleistung. Aus jedem Paarkreuz ging der TSV mit einer 3:1-Bilanz als Sieger hervor. Beim Stand von 6:2 beseitigten Joscha Marahrens und Julian Ambrosi mit ihren knappen 3:2-Erfolgen letzte Zweifel am Premierensieg. An Position sechs zeigte sich Maximilian Mellenthin stark verbessert und blieb zweimal ohne Satzverlust. Ebenfalls souverän trumpfte Mirko Kück auf, der mit Arno Seichter und Torsten Kück letztlich wenig Probleme besaß.

TSV Otterstedt – TV Falkenberg 10:2

Wajan – Haar 3:2 (12:14, 8:11, 11:4, 11:7, 13:11); Schrodt – Nieber 2:3 (11:8, 7:11, 11:9, 7:11, 5:11); Thomfohrde – Kruse 2:3 (11:6, 13:11, 6:11, 11:13, 7:11); Köster – Oetjen 3:0 (11:3, 11:7, 11:2); Schlüter – Bergmann 3:2 (11:8, 7:11, 11:7, 14:16, 11:7); Thoden – Heckel 3:1 (11:9, 7:11, 11:4, 12:10); Wajan – Nieber 3:1 (11:7, 11:8, 6:11, 11:8); Schrodt – Haar 3:0 (11:1, 11:9, 11:8); Thomfohrde – Oetjen 3:0 (11:4, 11:3, 11:7); Köster – Kruse 3:2 (11:6, 5:11, 9:11, 12:10, 13:11); Schlüter – Heckel 3:0 (11:9, 11:9, 11:5); Thoden – Bergmann 3:2 (9:11, 13:11, 11:5, 12:14, 11:9)

TSV Worpswede – SG Aumund/Vegesack II 9:3

Buck – Torsten Kück 2:3 (11:8, 7:11, 7:11, 11:8, 3:11); Mirko Kück – Seichter 3:0 (11:7, 11:9, 11:5); Marahrens – Laedtke 3:0 (11:3, 11:5, 11:8); Julian Ambrosi – Wantoch 1:3 (5:11, 12:10, 6:11, 10:12); Becker – Frankenfeld 3:2 (11:7, 10:12, 11:6, 7:11, 11:9); Mellenthin – Malorny 3:0 (11:5, 11:5, 11:9); Buck – Seichter 3:0 (11:8, 13:11, 12:10); Mirko Kück – Torsten Kück 3:1 (11:6, 9:11, 11:7, 11:3); Marahrens – Wantoch 3:2 (12:10, 11:4, 8:11, 7:11, 13:11); Julian Ambrosi – Laedtke 3:2 (11:9, 11:3, 6:11, 7:11, 11:8); Becker – Malorny 1:3 (5:11, 8:11, 11:5, 6:11); Mellenthin – Frankenfeld 3:0 (11:4, 11:9, 11:7) FM