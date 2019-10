TV Falkenberg feiert Lindemanns starke Rückkehr

Steuerte mit einem späten Fünfsatzsieg einen ganz wichtigen Zähler zum 8:4 der TuSG-Damen bei: Marina Woitkowski. (Sandra Brockmann)

Falkenberg/Ritterhude. Der TVF schrammte durch die unnötige 5:8-Pleite beim TSV Germania Cadenberge nur knapp an einem perfekten Wochenende vorbei. Jessica Lindemann nahm bei ihrem Saisondebüt gleich wieder die Rolle als Punktegarantin ein.

TSC Steinbeck-Meilsen – TV Falkenberg 1:8: Dass die Rot-Weißen in dieser Spielzeit nichts mit dem Abstieg zu tun haben wollen, unterstrichen sie in dieser Begegnung in souveräner Manier. Daran änderte auch der etwas holprige Doppelstart nichts. „Wir können in den Herbstferien in unserer Halle nicht trainieren und mussten uns erst mal finden“, hatte Christiane Grotheer dafür eine schnelle Erklärung. Bei den Gästen feierte Jessica Lindemann nach urlaubsbedingter Absenz an den ersten beiden Spieltagen einen gelungenen Einstand. In ihrem Sog lebte auch Beate Wangenheim auf, die in einem reinen Materialduell die gegnerische Spitzenspielerin Kristina Rosenberger entzauberte. Im unteren Paarkreuz hielten sich Christiane Grotheer und Petra Bergmann ebenfalls schadlos. Gerade Letztere spielt nach ihren auskurierten Schulterproblemen momentan befreit auf. „Wir sind nach dem Sieg, der allerdings etwas zu hoch ausfiel, absolut im Soll“, empfand Christiane Grotheer.

TSV Germania Cadenberge – TV Falkenberg 8:5: An dieser Tatsache änderte auch die unglückliche Niederlage beim aktuellen Tabellenzweiten nichts. „Wir sahen in der Vergangenheit in Cadenberge immer ganz schlecht aus, entsprechend gering war unsere Erwartungshaltung“, erklärte Janina Rittierodt. Dem TVF, der schnell 1:4 in Rückstand geriet, gelang keine ausreichend geschlossene Mannschaftsleistung. Die fünf Gästezähler gingen ausschließlich auf das Konto von Jessica Lindemann und der wiedererstarkten Petra Bergmann. Weniger Glück besaß Beate Wangenheim. Nachdem sie ein 2:8 aufgeholt hatte, konnte Falkenbergs Nummer zwei gegen Jessica Arnfelt in der Verlängerung des fünften Durchgangs mehrere Matchbälle nicht nutzen. Die letzte Chance aufs Remis hatte Janina Rittierodt, die ebenfalls gegen Arnfelt eine 2:0-Satzführung nicht ins Ziel brachte. „Meine Gegnerin hat dann eine andere Taktik gewählt und mir die Initiative überlassen“, erläuterte Rittierodt, die fortan zu viele Fehler produzierte.

TuSG Ritterhude II – TSC Steinbeck-Meilsen 8:4: Nach bislang unglücklichem Saisonverlauf hatten die Gastgeberinnen diese Partie bereits als erstes „Endspiel“ im Kampf um den Klassenerhalt ausgerufen. Nervosität ließ sich die TuSG allerdings zu Beginn nicht anmerken, führte schnell – auch durch wiedererstarkte Doppel – mit 3:0. Sicherheit gab dieser Vorsprung jedoch nicht, die Hammestädterinnen fielen wie schon häufig in dieser Spielzeit in ein zwischenzeitliches Leistungsloch. Angeführt von Abwehrspielerin Kristina Rosenberger drehten die Gäste die Partie (4:3). Diesmal ging den Ritterhuderinnen in der Schlussphase allerdings nicht die Luft aus. Im Gegenteil, Christiane Pelka und Marina Woitkowski sorgten mit engen Fünfsatzsiegen für die erneute Wende. Pelka war es auch, die mit erfrischend offensiver Spielweise als einzige Kristina Rosenberger in die Schranken wies und für die Entscheidung sorgte. Mit ihrem kurioserweise ersten Sieg über eine gegnerische Nummer drei setzte Bianca Hampel den umjubelten Schlusspunkt.

Weitere Informationen

TSC Steinbeck-Meilsen – TV Falkenberg 1:8: Radowsky/Gaede – Lindemann/Grotheer 3:0 (11:9, 11:3, 11:5); Rosenberger/Silar – Wangenheim/Bergmann 0:3 (5:11, 9:11, 7:11); Rosenberger – Wangenheim 1:3 (5:11, 9:11, 11:1, 6:11); Silar – Lindemann 0:3 (4:11, 4:11, 5:11); Radowsky – Grotheer 1:3 (12:10, 3:11, 5:11, 6:11); Gaede – Bergmann 2:3 (7:11, 14:12, 7:11, 11:9, 5:11); Rosenberger – Lindemann 2:3 (10:12, 11:4, 11:4, 12:14, 7:11); Silar – Wangenheim 2:3 (5:11, 8:11, 12:10, 11:7, 9:11); Radowsky – Bergmann 0:3 (11:13, 8:11, 10:12)

TSV Germania Cadenberge – TV Falkenberg 8:5: Sietas-Schult/Fürst – Lindemann/Rittierodt 3:2 (11:5, 8:11, 11:9, 11:13, 11:7); Mangels/Arnfelt – Wangenheim/Bergmann 3:0 (11:6, 11:4, 11:7); Mangels – Wangenheim 3:0 (11:8, 11:2, 11:8); Arnfelt – Lindemann 2:3 (5:11, 4:11, 15:13, 11:7, 9:11); Sietas-Schult – Rittierodt 3:0 (11:5, 16:14, 11:6); Fürst – Bergmann 1:3 (4:11, 11:6, 11:13, 10:12); Mangels – Lindemann 0:3 (5:11, 7:11, 5:11); Arnfelt – Wangenheim 3:2 (11:7, 11:5, 9:11, 7:11, 15:13); Sietas-Schult – Bergmann 0:3 (9:11, 8:11, 9:11); Fürst – Rittierodt 3:1 (11:5, 2:11, 11:7, 11:9); Sietas-Schult – Lindemann 0:3 (5:11, 5:11, 7:11); Mangels – Bergmann 3:0 (11:2, 11:6, 11:7); Arnfelt – Rittierodt 3:2 (9:11, 5:11, 11:7, 11:3, 11:7)

TuSG Ritterhude II – TSC Steinbeck-Meilsen 8:4: Schröder/Woitkowski – Rosenberger/Silar 3:1 (11:9, 9:11, 11:9, 11:8); Hampel/Pelka – Keim/Gaede 3:1 (12:14, 11:8, 11:7, 11:7); Hampel – Silar 3:0 (11:9, 11:5, 11:5); Schröder – Rosenberger 2:3 (11:6, 9:11, 11:7, 9:11, 9:11); Pelka – Gaede 1:3 (11:5, 5:11, 7:11, 8:11); Woitkowski – Keim 0:3 (7:11, 11:13, 7:11); Hampel – Rosenberger 1:3 (9:11, 11:9, 8:11, 8:11); Schröder – Silar 3:0 (12:10, 12:10, 11:7); Pelka – Keim 3:2 (7:11, 4:11, 11:5, 11:9, 11:8); Woitkowski – Gaede 3:2 (9:11, 11:3, 8:11, 11:6, 11:6); Pelka – Rosenberger 3:0 (11:8, 11:9, 13:11); Hampel – Keim 3:1 (11:8, 11:7, 7:11, 11:6) FM