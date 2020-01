Am Ende chancenlos: Rebecca Siafaka und die Basketballerinnen des TV Falkenberg. (Christian Kosak)

Falkenberg. Die Basketballerinnen des TV Falkenberg hätten nichts dagegen gehabt, wenn die Unparteiischen ihr Heimspiel gegen den Klassenbesten der Oberliga West, den SV Concordia Belm-Powe, bereits nach wenigen Minuten abgepfiffen hätten. Marina Karmelic und Lena Kunkemöller brachten den Außenseiter schließlich zunächst mit 4:0 in Führung. Doch besser wurde es nicht mehr für das Heimteam. Trotz eines 14:12-Vorsprungs nach dem ersten Viertel zog der Aufsteiger noch deutlich mit 54:83 (30:41) den Kürzeren.

Die Gastgeberinnen zauberten mit Nazan Köker eine echte Überraschung aus dem Hut. Die Ur-Falkenbergerin kehrte nach nur zwei Trainingseinheiten ins Team zurück. „Nazan braucht aber noch ein bisschen Zeit“, hat TVL-Coach Kevin Knoche Geduld mit seiner Flügelspielerin. Im gesamten ersten Viertel sah es noch so aus, als ob der Liganeuling dem Titelanwärter Nummer eins, ein Bein stellen könnte. Nach dem Ausgleich zum 4:4 schlug Regina Foremny zum 7:4 zu. Maike Böhmer verschaffte ihrer Mannschaft später auch noch eine 14:10-Führung. Doch gleich zu Beginn des zweiten Viertels drehte der Favorit den Spieß um. „Wir haben uns zu viele einfache Fehler und Ballverluste erlaubt“, ärgerte sich Knoche.

Karmelic will es erzwingen

Dennoch wäre in der zweiten Halbzeit noch alles für die Heimformation drin gewesen. Doch deren Trefferquote wurde immer schlechter. Auf der anderen Seite versenkten die Osnabrückerinnen einen Dreier nach dem anderen und waren ihrem Kontrahenten auch bei den Rebounds haushoch überlegen. Aber gerade die 1,90 Meter große Verena Voigtländer war unter dem Korb einfach kaum zu stoppen. Und schließlich kamen auch wieder die Foulprobleme beim Aufsteiger zum Tragen. Als noch etwa eine Viertelstunde zu spielen war, holten sich Marina Karmelic und Regina Foremny kurz nacheinander ihr viertes Foul ab und durften sich deshalb nichts mehr erlauben. Kevin Knoche nahm die beiden dann auch vermehrt vom Feld, um einen vorzeitigen Ausschluss zu vermeiden. Dies hielt Marina Karmelic aber nicht davon ab, ihr Team lautstark mit ihrem „Let‘s go TVL, let‘s go“ von der Bank anzufeuern.

Bei einem 38:59-Rückstand kehrte Karmelic aufs Parkett zurück. Die Aufbauspielerin wollte es nun mit Gewalt erzwingen und schloss oftmals zu hektisch und viel zu früh ab. „Da mache ich Marina aber keinen Vorwurf. Wir haben in dieser Phase jemanden gebraucht, der aus der Reihe tanzt“, nahm der TVF-Coach seine Leistungsträgerin in Schutz. Karmelic verringerte den Abstand auch kurz vor Ende des dritten Viertels auf 40:64. Die Falkenbergerinnen waren aber nicht mehr in der Lage, den Ersten im abschließenden Viertel ernsthaft zu gefährden.

Fünfte Fouls bremsen TVF aus

„Die Luft war einfach raus“, räumte Knoche ein. Foremny (32.) und Karmelic (39.) kassierten jeweils ihr fünftes Foul und konnten ihrem Team somit nicht mehr helfen. Vor ihrem fünften Foul erwies sich Marina Karmelic aber noch als sichere Freiwurfschützin und gestaltete das Ergebnis mit ihren Punkten zum 45:72 etwas erträglicher. Beim Gast blühte im Schlussviertel Jamie Herrschaft auf, die entweder mit viel Dynamik unter den Korb strebte oder Dreier von der linken Seite versenkte. Insgesamt war die kompakte Spielerin viermal aus der Distanz erfolgreich und entpuppte sich mit 18 Zählern auch als Top-Scorerin beim Klassenprimus. „In der zweiten Halbzeit wurde es bei uns zu wuselig“, zog Kevin Knoche ein passendes Fazit.

TV Falkenberg: Beil, Böhmer (8), Foremny (6), Karmelic (14), Kettler (5), Köker (4), Kunkemöller (5), Lemke (10), Oelker (2), Siafaka.