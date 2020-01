Es läuft weiterhin nicht rund für Regina Foremny und den TV Falkenberg. Der Basketball-Oberligist bezog nun schon die fünfte Niederlage in Folge. (Christian Kosak)

Falkenberg. Der Negativtrend bei den Basketballerinnen des TV Falkenberg hält weiter an. Die 53:72 (27:45)-Niederlage beim TSV Quakenbrück bedeutete bereits die fünfte Schlappe in Serie in der Oberliga West. „Wir haben es verpasst, uns in der Rückrunde zu verbessern und deutliche Fortschritte im Training zu machen“, bedauerte Falkenbergs Coach Kevin Knoche. Die Gegner hätten sich gut auf sein Team eingestellt und den durch schnelles und aggressives Spiel geprägten TVF-Basketball erwartungsgemäß gestoppt, so Knoche weiter.

„Wir wurden in den beiden letzten Spielen von sehr guten Teams geschlagen. Die haben ihre Hausaufgaben einfach gemacht. Durch Verletzungen und die fortlaufende Integration neuer Spielerinnen haben wir den nötigen Fortschritt verpasst“, stellte Knoche fest. Seine Formation habe den Kompass jetzt noch mal neu justiert und versuche, den Rückstand auf die anderen Mannschaften mit mehr Disziplin im Training wieder aufzuholen. „Individuell haben wir tolles Personal. Ich kann auch nicht behaupten, dass im Spiel nicht jede alles gibt. Es fehlen aber eben an allen Ecken und Enden Basketballgrundlagen und Struktur, die wir schaffen müssen“, gab Kevin Knoche zu bedenken. Sein Team konzentriere sich nun vorwiegend darauf, technisch besser zu werden.

Sofort unter Druck

„In Quakenbrück wurden wir von Beginn an unter Druck gesetzt“, so Knoche. Dies sei bereits beim Ballvortrag in der ersten Minute geschehen. „Das hat uns aus dem Konzept gebracht. Wir konnten unser eigenes Vorhaben nicht umsetzen. Der Gegner hat uns vielmehr sein Spiel aufgezwungen“, informierte Kevin Knoche. Nach einem 12:19-Rückstand im ersten Viertel habe sich seine Formation aber etwas gefangen und sich wieder besser strukturiert gezeigt. „Da war es wie in den vergangenen Spielen aber auch schon wieder zu spät“, versicherte der TV-Coach. Mit dem Kopf durch die Wand gehe es nun einfach nicht mehr. „Da brauchen wir nun Struktur und Know-How, um den Gegner auch taktisch etwas entgegensetzen zu können“, erklärte Kevin Knoche. Nach dem dritten Viertel betrug der Rückstand auf die Heimformation bereits 19 Zähler. Bei diesem Abstand blieb es bis zum Schluss. Der Liganeuling bewies auch gerade bei den Drei-Punkte-Würfen erneut eine zu geringe Trefferquote. Wie bereits bei der Heimniederlage gegen den SV Concordia Belm-Powe gelang dem Aufsteiger nur ein Dreier. Dieser ging auf das Konto von Nele Lemke. Der Kontrahent war immerhin mit drei Dreiern erfolgreich. Falkenbergs Sarah Kettler erlebte das Ende des Spiels wegen fünf Foulspielen nicht auf dem Feld.

„Unser Ziel ist es nun, den Abwärtstrend zu stoppen. Wir liegen deutlich hinter den Erwartungen und versuchen, dagegen zu arbeiten“, zeigte sich Kevin Knoche kämpferisch. Im Heimspiel am Sonnabend gegen das Schlusslicht BBC Osnabrück II geht es darum, den Abstand zur Abstiegsregion zu wahren.

TV Falkenberg: Beil, Foremny (11), Köker (4), Karmelic (14), Kettler (8), Kunkemöller (2), Lemke (14), Oelker, Siafaka.