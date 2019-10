TV Falkenberg siegt nach dramatischer Endphase

Regina Foremny trug zum knappen Sieg der Falkenberger Basketballerinen drei Zähler sowie viele starke Defensivaktionen bei. (Thomas Müller)

Falkenberg. „Unser Gegner war super eingestellt und ist ganz stark ins Spiel gestartet“, teilte TV-Trainer Kevin Knoche mit. Vor allem dank einer hohen Wurfquote von außen erarbeitete sich der Gast einen 27:17-Vorsprung nach dem ersten Viertel.

„Quakenbrück hat uns in der ersten Halbzeit unsere Fehler aufgezeigt. Besonders in der Verteidigung wiesen wir starke Mängel auf“, stellte Knoche fest. Die zweite Hälfte sei dann sehr spannend und ausgeglichen verlaufen. „Wir konnten den Rückstand nach der Pause mit taktischen Anpassungen wieder aufholen“, ließ Kevin Knoche wissen. Vor allem die Defensive habe nun deutlich besser funktioniert. „Wir haben uns zudem vorne aus unseren einstudierten Systemen ein paar schöne Würfe erarbeitet“, sagte Knoche.

Die Gastgeberinnen kämpften sich langsam heran und drehten den Spieß erst im vierten Viertel um. Abzusetzen vermochte sich das Heimteam aber nicht. So blieb es bis zum Schluss spannend. Als die letzte Minute anbrach, führten die Falkenbergerinnen mit vier Punkten. Dann verkürzten die Gäste mit einem Dreier auf 72:73 und fuhren auch den letzten Angriff. Der Aufsteiger verteidigte aber seinen knappen Vorsprung. „Es war eine starke Teamleistung. Dennoch haben wir weiter große Baustellen, an denen wir im Training arbeiten müssen“, bilanzierte Knoche. Seine Spielerinnen hätten nach Spielschluss besonders die Unterstützung durch die anwesenden Fans und die tolle Atmosphäre in der Schlussphase gelobt.

„Nele Lemke hat in wichtigen Phasen schwere Würfe getroffen und uns so im Spiel gehalten“, erklärte Knoche. Marina Karmelic habe im Dauereinsatz auch ihren Teil zum Erfolg beigetragen. „Regina Foremny hat zudem eine tolle Verteidigung in der Schlussphase gegen die stärkste Spielerin des Gegners an den Tag gelegt“, freute sich der Falkenberger Coach. Dieser habe mittlerweile auch ein paar neue Gesichter beim Training begrüßt, die nun ins Team integriert werden sollen.

TV Falkenberg: Beil, Boehmer (8), Dieckhöfer, Foremny (3), Karmelic (17), Kettler (14), Kunkemöller (13), Lemke (18), Siafaka.