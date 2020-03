Was ist das Unentschieden für den TV Falkenberg, hier mit Jessica Lindemann, wert? (Sandra Brockmann)

Falkenberg/Stendorf. Totenstille herrschte nach dem letzten Ballwechsel in der Trupermoor-Halle. Weder der TV Falkenberg noch der FC Hambergen wussten das 7:7 im dramatischen Abstiegskampf der Tischtennis-Landesliga der Damen einzuschätzen. Luxusprobleme aus Sicht des FSC Stendorf, der nach dem 4:8 beim TuS Kirchwalsede und der vierten Niederlage in Serie langsam den Anschluss zu verlieren droht.

TV Falkenberg – FC Hambergen 7:7: Nach ausgeglichenen Doppeln dominierte der TVF das obere Paarkreuz, während die „Zebras“ an den Positionen drei und vier sämtliche Punkte ergattern. Das Unentschieden scheint somit konsequent, wenn auch beide Teams Chancen auf einen echten Befreiungsschlag besaßen. Beispielsweise verpassten Beate Wangenheim und Janina Rittierodt beim Stand von 3:1 eine Vorentscheidung für die Gastgeberinnen, als sie jeweils im fünften Satz unterlagen. Wangenheim wehrte gegen Daniela Lilienthal vier Matchbälle in Folge ab, um dann doch mit 10:12 den Kürzeren zu ziehen.

Parallel produzierte Rittierodt gegen Joanna Hahn im letzten Durchgang zu viele Fehler. So musste der Tabellenfünfte letztlich froh sein, dass Petra Bergmann stark auftrumpfte und im Angriff eine überaus hohe Erfolgsquote aufwies. Besonders ihre Aufholjagd nach dem 0:2-Satzrückstand gegen Stefanie Nolte imponierte. In der Rückbetrachtung schlossen doch noch beide Mannschaften Frieden mit der Punkteteilung. „Wir haben die letzten beiden Duelle mit Falkenberg verloren. Und wenn man vier Gegenzähler durch Jessica Lindemann von vornherein einplanen muss, ist das für uns schon in Ordnung“, analysierte beispielsweise Hambergens Daniela Lilienthal.

TuS Kirchwalsede – FSC Stendorf 8:4: Ausgerechnet eine ehemalige Stendorferin entpuppte sich als Spielverderberin. Carina Lilienthal spielte mit ihrer Noppe einmal mehr gegen Svenja Belgardt groß auf. Erst als die FSC-Nummer eins mit weniger Spin agierte, wurde es ein ausgeglichenes Match, das im fünften Durchgang an Dramatik zunahm. In der Verlängerung besaßen beide Akteurinnen Matchbälle, doch Lilienthal triumphierte mit 16:14 und ließ ihre früheren Vereinskameradinnen frühzeitig ins Hintertreffen geraten. Die Aufholjagd der Gäste scheiterte, weil Inge Kaune und Melanie Scholze machbare Punkte gegen die drucklos agierende Hanna Schwertfeger liegen ließen. Es passte ins Bild, dass Anja Jürgens während eines Matches ausrutschte und auf ihre lädierte Hüfte fiel, sich allerdings nicht schwerer verletzte. „Wir sind schon enttäuscht“, resümierte Melanie Scholze, „ein Unentschieden, das wir im Abstiegskampf dringend benötigt hätten, wäre sicherlich gerecht gewesen.“

TC Falkenberg – FC Hambergen 7:7: Lindemann/Bergmann – Lilienthal/Grotheer 3:0 (11:7, 11:7, 12:10); Wangenheim/Rittierodt – Küstner/Nolte 1:3 (7:11, 6:11, 11:9, 4:11); Lindemann – Nolte 3:0 (13:11, 11:9, 11:3); Bergmann – Küstner 3:0 (11:9, 11:8, 11:8); Wangenheim – Lilienthal 2:3 (10:12, 11:4, 13:11, 7:11, 10:12); Rittierodt – Hahn 2:3 (8:11, 13:11, 9:11, 11:8, 4:11); Lindemann – Küstner 3:0 (11:9, 15:13, 11:9); Bergmann – Nolte 3:2 (6:11, 9:11, 11:4, 11:6, 12:10); Wangenheim – Hahn 0:3 (5:11, 9:11, 5:11); Rittierodt – Lilienthal 0:3 (6:11, 11:13, 6:11); Wangenheim – Küstner 1:3 (7:11, 11:9, 6:11, 3:11); Lindemann – Hahn 3:0 (11:4, 11:8, 11:8); Bergmann – Lilienthal 3:0 (11:9, 11:8, 11:8); Rittierodt – Nolte 1:3 (11:9, 9:11, 8:11, 11:13)

TuS Kirchwalsede – FSC Stendorf 8:4: Bleckwedel/Lilienthal – Belgardt/Jürgens 3:1 (7:11, 11:5, 11:7, 11:5); Schwertfeger/Schwiebert – Kaune/Scholze 0:3 (8:11, 13:15, 6:11); Bleckwedel – Jürgens 3:1 (11:4, 7:11, 11:5, 11:4); Lilienthal – Belgardt 3:2 (11:5, 11:8, 7:11, 12:14, 16:14); Schwertfeger – Scholze 3:1 (11:9, 11:8, 10:12, 11:7); Schwiebert – Kaune 0:3 (6:11, 7:11, 13:15); Bleckwedel – Belgardt 3:0 (11:9, 11:5, 11:4); Lilienthal – Jürgens 3:1 (12:10, 11:7, 8:11, 11:8); Schwertfeger – Kaune 3:1 (3:11, 11:9, 11:6, 11:8); Schwiebert – Scholze 2:3 (11:4, 3:11, 12:10, 8:11, 9:11); Schwertfeger – Belgardt 1:3 (5:11, 11:9, 10:12, 5:11); Bleckwedel – Kaune 3:1 (4:11, 11:7, 11:9, 11:8) FM