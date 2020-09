Falkenberg. Die Basketballerinnen des TV Falkenberg starten an diesem Sonnabend um 16 Uhr mit einem Match beim Osnabrücker TB in die neue Saison in der Oberliga West. „Geändert hat sich bei uns nicht viel. Wir hatten aber Anfang September ein sehr erfolgreiches Testspiel gegen den TKW Nienburg aus der Landesliga. Das macht Lust auf mehr“, erklärt Falkenbergs Trainer Kevin Knoche, der in seine zweite Spielzeit bei den Falkenbergerinnen geht.

Insgesamt fühle er sich mit seinem Team gut vorbereitet auf die zweite Oberliga-Saison in Serie. In der abgelaufenen Spielzeit taten sich seine Schützlinge nach einem hervorragenden Saisonstart in der Rückrunde sehr schwer. Der Klassenerhalt wäre aber auch ohne die Corona-Pandemie gelungen. „Wir müssen uns aufgrund vieler Neuzugänge in der Liga erst einmal wieder vorsichtig rantasten“, weiß Knoche noch nicht genau, was ihn und seine Formation in dieser Serie erwartet. Das Ziel der Mannschaft sei es, alle Akteurinnen gesund zu halten und mit möglichst vielen Spielerinnen bei den jeweiligen Begegnungen antreten zu können und ihnen Einsatzzeiten zu verschaffen.

„Dann können wir sicher gut mithalten“, prophezeit Kevin Knoche, der im vergangenen Jahr den langjährigen Coach Christian Kunkemöller auf der Trainerbank abgelöst hatte. Die Favoriten auf den Aufstieg seien aus seiner Sicht auf jeden Fall der Aufsteiger Basketball Lesum Vegesack und der Bürgerfeder TB, der ein Jahr nach seinem Meistertitel in der Oberliga gleich wieder aus der Regionalliga abgestiegen ist. „Da herrscht schon noch ein ordentlicher Leistungsunterschied bei den Ligen“, gibt Kevin Knoche zu bedenken.

Basketball Lesum Vegesack war mit einigen höherklassig erfahrenen Akteurinnen in der vergangenen Saison ohne Mühe und ohne Punktverlust durch die Bezirksoberliga marschiert. Mit dem Aufsteiger dürfte also auch in dieser Saison zu rechnen sein. „Mit dem Oldenburger TB gibt es einen Neuzugang in der Oberliga, den ich selbst sogar schon trainiert habe, als ich noch in Oldenburg gewohnt habe. Das ist quasi meine alte Mannschaft“, teilt Knoche mit. Der Übungsleiter dort sei sein „Trainermentor“ Sebastian Brunnert. „Wir hatten das eine Weile zusammen gemacht, bevor ich es damals in Oldenburg übernommen habe. Mit meinem Abgang war Sebastian dann wieder Trainer“, informiert der 33-Jährige. Das Spiel beim Oldenburger TB, das bereits am zweiten Spieltag am 26. September stattfindet, sei deshalb sicherlich sehr aufregend für ihn persönlich.

„Meine Spielerinnen fiebern aber wohl eher dem Lesum-Spiel entgegen, da man sich da einfach kennt aus alten Tagen“, lässt Kevin Knoche wissen. Für ihn sei es sehr erfreulich, dass in seinem Verein in den vergangenen Monaten sehr gute Arbeit geleistet worden sei. Es stünden drei weitere Mannschaften im U16- und Kinderbereich zur Verfügung. „Profitiert haben wir als Mannschaft aber definitiv auf der Fitnessebene. Das konnten wir auch im Testspiel gegen Nienburg sehen. Da waren wir einfach fit und sofort dabei“, frohlockt der TVF-Übungsleiter.

Mit Eröffnungsspielen gegen den Osnabrücker TB kennen sich die Falkenbergerinnen im Übrigen gut aus. Bereits in der jüngsten Saison waren diese gegen den OTB gestartet. Dabei gelang dem Team um Marina Karmelic ein Sieg, allerdings in der heimischen Schoofmoor-Halle in Lilienthal. Im Rückspiel hatte der Klub schließlich das Nachsehen in Osnabrück.