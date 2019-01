Knapp am Punktgewinn gegen den Rekordmeister vorbeigeschrammt: Torben Lange und die Lilienthaler Floorballer. (Christian Kosak)

Lilienthal. Auch wenn die Floorballer vom TV Lilienthal nach dem Bundesliga-Heimspiel gegen den Titelfavoriten UHC Sparkasse Weißenfels am Ende mit leeren Händen dastanden, durften die „Wölfe“ mit ihrer Leistung zufrieden sein. Zwar unterlagen sie nach drei sehenswerten Abschnitten mit 3:5 (0:1, 2:1, 1:3), boten dem Serienmeister der letzten Jahre aber über die komplette Spieldauer Paroli. Dementsprechend war auch Lilienthals Trainer Jesse Backman trotz der Pleite angetan vom Auftritt seiner Mannschaft.

„Natürlich sind wir enttäuscht, dass wir verloren haben, da wir einen Punkt verdient hätten. Es war aber die beste Leistung bisher und deshalb kann man mit dem Auftritt zufrieden sein. Das gute Training hat sich bezahlt gemacht“, bilanzierte der finnische Headcoach. Von Beginn an entwickelte sich dabei in der stimmungsvollen Schoofmoorhalle eine ausgeglichene Partie mit Gelegenheiten auf beiden Seiten. Im ersten Durchgang konnten dabei allerdings die Gäste, die mit nur zwei Reihen agierten, ein Chancenplus verzeichnen.

Ausnahmespieler Anssi Soini bestrafte einen Lilienthaler Fehler im Spielaufbau mit der Führung (13.), ansonsten scheiterten die Weißenfelser aber gleich mehrfach am überragenden Nils Hallerstede. Obwohl dieser zwei Wochen krankheitsbedingt kaum trainieren konnte, zeigte der Goalie eine tolle Vorstellung und eine ganze Reihe Glanzparaden. So ging es mit nur einem Treffer ins Mitteldrittel, in dem auch die Lilienthaler Offensive immer besser in die Partie fand. Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff sorgte Niklas Bröker nach Zuspiel von Leon Bauer folgerichtig für den Ausgleichstreffer.

Lange freuen konnten sich die Gastgeber darüber allerdings nicht. Zwei Zeigerumdrehungen später war es erneut der agile Soini, der für den amtierenden Champion traf. Die „Wölfe“ ließen sich von diesem Rückschlag aber nicht beirren und gefielen im weiteren Spielverlauf vor allem durch ihr frühes Stören. Da aber einmal mehr zahlreiche Chancen ausgelassen wurden, musste beim neuerlichen Ausgleich der Zufall ein wenig mithelfen: Panu Hallamaa wurde angeschossen, von dessen Fuß kullerte der Ball auf kuriose Weise in die Maschen (37.). Mit 2:2 ging es also in das finale Drittel – und ein Sieg gegen den Favoriten schien definitiv möglich.

Allerdings verschliefen die Hausherren die Anfangsphase des entscheidenden Durchgangs – sehr zum Ärger ihres Trainers. „Wir hatten in unserem Spiel zwei kurze Phasen, in denen wir nicht so da waren. Weißenfels ist eben eine erfahrene Spitzenmannschaft, die so etwas eiskalt bestraft“, berichtete Jesse Backman. Und so nutzten die cleveren Gäste die Unachtsamkeiten der Lilienthaler durch einen Doppelschlag eiskalt aus. Zunächst war Luca-Leon Beyrich für die Ostdeutschen erfolgreich (45.), knapp 60 Sekunden später schraubte UHC-Spielertrainer Henry Backman die Gästeführung sogar weiter in die Höhe. Danach fingen sich die TCL-Akteure aber wieder und kämpften sich eindrucksvoll zurück.

Fabian Diaz de Armas war es dann, der sich nach einem Sololauf über das halbe Feld für einen beherzten Abschluss entschied – und dafür mit dem Anschlusstreffer belohnt wurde (51.). Bis zum Abpfiff rannten die Lilienthaler nun an und erspielten sich durchaus gute Chancen zum Ausgleich. Das nötige Quäntchen Glück sowie der letzte Pass fehlten aber ein ums andere Mal, sodass dieser nicht mehr fallen sollte. Stattdessen sorgte Jonas Hoffmann – als die Gastgeber alles riskierten und den Torwart vom Feld nahmen – mit einem Schuss ins verwaiste Tor für die endgültige Entscheidung.

Trotz der bitteren Niederlage machte der Auftritt der „Wölfe“ Mut für die kommenden Aufgaben. Und es könnte schon bald die Möglichkeit zur Revanche geben. Denn die am Sonnabend durchgeführte Auslosung ergab, dass es in einem möglichen Halbfinale erneut zu diesem Duell kommen würde. „Wir haben gesehen, dass wir mithalten können und Weißenfels in diesem Jahr schlagbar ist“, hofft zumindest Vorstandsmitglied Daniel von der Heyde auf ein baldiges Wiedersehen.

TV Lilienthal: Hallerstede, Nils Westphal; Paul Röttger, Brinkmann, Ebbinghaus, Niklas Bröker, Schneider, Maximilian Spöhle, Bauer, Bieger, Diaz de Armas, Moes, Hannes Röttger, Lange, Siljamo, Hallamaa, Heike, Seitz, Vuorsalo, Felix Stierle.