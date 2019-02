Mit seinem Tor zur 1:0-Führung leitete Niklas Bröker (rechts) den Kantersieg des TV Lilienthal ein. Mit einem 12:6 kehrte der Floorball-Bundesligist vom Schlusslicht Floor Fighters Chemnitz zurück. (Wiebke Denker)

Lilienthal. Pünktlich zur heißen Saisonphase in der Floorball-Bundesliga scheint der TV Lilienthal immer besser in Form zu kommen. Die Pflichtaufgabe beim Tabellenschlusslicht, den Floor Fighters Chemnitz, lösten die „Wölfe“ am Sonnabend zumindest ohne große Probleme. 12:6 (4:0, 6:4, 2:2) hieß es letztlich nach einem über weite Strecken souveränen Auftritt der Lilienthaler. Den Grundstein für diesen Auswärtserfolg legten die Gäste dabei durch ein konzentriertes erstes Drittel, in dem bereits ein 4:0 herausgespielt wurde. „Der gute Start war natürlich wichtig für uns. Wir haben gute Konterangriffe gespielt und waren auch im Abschluss clever“, lobte TVL-Headcoach Jesse Backman nach dem Pflichtsieg. Den leitete nach nur knapp zwei Minuten Niklas Bröker ein, der sein Team nach einem Freischlag in Front brachte.

Obwohl die Gäste von einigen Verletzungssorgen geplagt waren und nur mit einem schmalen Kader nach Sachsen reisten, dominierten sie auch in der Folgezeit das Spielgeschehen. Mitte des ersten Abschnitts war es dann Janos Bröker, der einen schnellen Gegenangriff mit einem präzisen Abschluss krönte (10.). Die Hausherren waren zwar von Beginn an sehr bemüht und spielten auch mutig mit, die Defensive der „Wölfe“ stand aber gerade im ersten Durchgang extrem kompakt. In Überzahl erhöhte Nachwuchstalent Maximilian Spöhle auf Vorlage von Niklas Bröker sogar auf 3:0 (14.). Und nicht einmal 180 Sekunen später sorgte Panu Hallama bereits für die Vorentscheidung: Nach schönem Einsatz von Frank Brinkmann traf der Finne mit einem sehenswerten Distanztreffer.

So ging es mit einer deutlichen Führung in das Mitteldrittel, in welchem die Partie offener wurde. Auch die Chemnitzer belohnten sich jetzt für ihren Einsatz und erzielten in einem Powerplay das 1:4 (22.). In den anschließenden Minuten entwickelte sich eine wilde Partie mit Treffern auf beiden Seiten. So stand es nach einer halben Stunde 6:3 für die Lilienthaler. Maximilian Spöhle, Toni Vuorsalo, Janos Bröker und Dennis Heike schossen so einen 10:3-Vorsprung heraus. Die Partie war damit praktisch gelaufen, auch ein Gegentreffer durch den starken Hannes Langenstraß wenige Sekunden vor der Sirene tat da nicht mehr wirklich weh.

Im letzten Drittel war dann auch ein wenig die Luft raus und die „Wölfe“ brachten den souveränen Sieg locker nach Hause. Routinier Ole Appenrodt durfte nach einem Zuspiel seines nicht weniger erfahrenen Teamkollegen Miro Siljamo auch noch jubeln. Nach einem weiteren Langenstraß-Tor für die Gastgeber sorgte dann Paul Röttger drei Sekunden vor Ultimo für den Endstand.

Trotz des Erfolges war Lilienthals Coach nicht vollends zufrieden: „Wir hatten nach dem starken ersten Durchgang wieder einige Probleme. Wir haben zu viele Zweikämpfe verloren und uns unnötige Ballverluste erlaubt. Das muss in den Playoffs besser werden“, erklärte Jesse Backman. Bevor diese starten, steht aber noch ein ganz besonderes Spiel in der Lilienthaler Schoofmoorhalle an: Die „Wölfe“empfangen am Sonnabend die Red Hocks Kaufering zum letzten regulären Bundesliga-Heimspiel für geraume Zeit.

TV Lilienthal: Sebastian Spöhle, Nils Christopher Hallerstede, Janos Bröker, Frank Brinkmann, Erik Ebbinghaus, Niklas Bröker, Ole Appenrodt, Maximilian Spöhle, Leon Bauer, Fabian Diaz de Armas, Paul Röttger, Miro Siljamo, Panu Hallamaa, Dennis Heike, Toni Vuorsalo, Felix Stierle.