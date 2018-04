Niklas Bröker (weißes Trikot) hat es gegen Wernigerode mit dem TV Lilienthal erneut ins DM-Finale geschafft. (Christian Kosak)

Lilienthal. Sie haben es geschafft: Nach einer hochspannenden Halbfinalserie gegen die Red Devils Wernigerode stehen die Bundesliga-Floorballer vom TV Lilienthal zum dritten Mal in Folge im Finale um die Deutsche Meisterschaft und fordern dort erneut den Serienmeister aus Weißenfels heraus. Nachdem der vorzeitige Einzug ins Endspiel nach einer knappen 5:7-Niederlage am Sonnabend noch verpasst wurde, holten die „Wölfe“ dies nur einen Tag später eindrucksvoll nach und siegten im entscheidenden Spiel nach überragender Teamleistung mit 9:3.

Dementsprechend zufrieden war auch "Wölfe"-Spielertrainer Mark-Oliver Bothe nach dem neuerlichen Erfolg: „Wir sind natürlich sehr glücklich, es wieder geschafft zu haben. Gerade am Sonntag haben wir vor der tollen Kulisse auch ein fast perfektes Spiel gezeigt und es uns wirklich verdient“, strahlte er nach den zwei Duellen.

TV Lilienthal – Red Devils Wernigerode 5:7 (0:1, 3:3, 2:3): Von Beginn an entwickelte sich in der randvoll gefüllten und stimmungsvollen Schoofmoor-Halle eine intensive Partie, die im ersten Abschnitt vor allem durch viele rassige Zweikämpfe und einige Unterbrechungen geprägt war. Der einzige Treffer gelang dabei den „Roten Teufeln“, die durch einen Distanzschuss des starken Ramon Ibold in Front gingen (7.). Zu Beginn des zweiten Abschnitts drehten die Hausherren dann aber richtig auf und kamen im Minutentakt zu guten Chancen. Alexander Seitz sorgte schließlich für den verdienten Ausgleich (27.).

Als der bärenstarke Kapitän Dennis Heike nur eine Minute später mit einem Schuss aus der Entfernung zur Führung traf, schien die Partie endgültig in Richtung der Hausherren zu kippen. Doch wie aus dem Nichts kamen die Gäste aus dem Harz zurück ins Spiel und drehten dieses ihrerseits durch einen Doppelpack binnen weniger Sekunden. Nach einem weiteren Gegentor kamen die Hausherren zwar noch auf 3:4 heran, zu Beginn des Schlussdrittels schliefen die „Wölfe“ aber im Kollektiv. Die individuell exzellent besetzten Red Devils nutzten diese Phase eiskalt aus, trafen erneut zweimal in kurzer Zeit und sorgten so für die Vorentscheidung.

In der Folgezeit liefen die Gastgeber zwar leidenschaftlich an, agierten in den Schlussminuten ohne Keeper und kamen durch zwei Treffer auch nochmal heran – ein Empty-Net-Goal der Gäste entschied die Partie aber endgültig und vertagte den Lilienthaler Festtag auf den Sonntag.

TV Lilienthal – Red Devils Wernigerode 9:3 (2:1, 5:1, 2:1): Keine 24 Stunden nach der Pleite bewiesen die „Wölfe“ dann nicht nur Nervenstärke, sondern vor allem ihre spielerische Qualität. „Wir haben endlich einmal über die komplette Spieldauer unseren Plan umgesetzt und völlig zu Recht gewonnen“, erklärte Dreifachtorschütze Mark-Oliver Bothe nach dem Sieg. Nachdem Niklas Bröker die wichtige Führung erzielt hatte, baute Bothe diese aus und trotz eines Treffers des starken Miika Iskaniaus gingen die Hausherren mit einer Führung ins Mitteldrittel.

Hier spielten sich die Lilienthaler, angetrieben von einem frenetischen Publikum, dann regelrecht in einen echten Rausch: Die Abwehr um den aufmerksamen Frank Brinkmann stand bombensicher und in der Offensive wurden die Chancen effektiv genutzt. Durch sehenswerte Treffer erspielte sich das Team um die agilen Bröker-Brüder zwischenzeitlich so eine 7:1-Fürhung und blieb trotz des scheinbar sicheren Vorsprungs voll bei der Sache. Mit großem Kampfgeist und einem guten Rückhalt Sebastian Spöhle ließen sie gegen die nie aufsteckenden Gäste bis zum Abpfiff nur zwei weitere Gegentreffer zu und hielten auch in den zehn Minuten dagegen, in denen die Red Devils ohne Torwart agierten.

„Wir werden heute mit unseren tollen Fans ein wenig feiern, ab morgen beginnt dann aber die Vorbereitung auf das Finale. Und dieses Mal wollen wir Weißenfels mehr als nur ein bisschen ärgern“, blickte Bothe bereits auf die anstehende Aufgabe gegen den Abonnementmeister.

TV Lilienthal: Spöhle, Hallerstede; Bothe, Janos Bröker, Minnermann, Kleinhans, Brinkmann, Veijalainen, Niklas Bröker, Mähönen, Moes, Bauer, Appenrodt, Ebbinghaus, Fabian Diaz de Armas, Röttger, Siljamo, Heike, Seitz, Stierle