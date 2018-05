Auf ein Neues: Klaas Minnermann (links) trifft wieder mal auf Weißenfels und dessen finnischen Spielertrainer Harri Naumanen. (Hasselberg)

Lilienthal. Wäre diese Geschichte ein Hollywoodfilm, dann wäre der Titel klar: "Und jährlich grüßt das Murmeltier." Zum dritten Mal in Folge haben die Bundesliga-Floorballer des TV Lilienthal das Finale um die Deutsche Meisterschaft erreicht. Zum dritten Mal in Folge geht es dabei gegen den Rekordmeister UHC Weißenfels. Und zum dritten Mal in Folge ist der deutsche Seriensieger der große Favorit. Ergo rechnet vor dem ersten von drei möglichen Finalspielen am Sonnabend in der Schoofmoorhalle (Beginn 18 Uhr) ganz Floorball-Deutschland erneut mit einem Sieg der Ostdeutschen. Also alles so wie immer? Nicht ganz.

Denn vor wenigen Wochen ist den Lilienthaler "Wölfen" endlich das geglückt, woran sie sich zuvor einige Jahre lang die Zähne ausgebissen hatten: ein Sieg gegen Weißenfels. Zwar kam dieser lediglich im für beide Teams letztlich unbedeutenden letzten Saisonspiel zustande – dennoch weiß Mark-Oliver Bothe, wie wichtig diese Erfahrung mit Blick auf das Finale sein könnte: "Der Unbesiegbarkeitsstatus ist in diesem Jahr nicht mehr vorhanden", sagt der Lilienthaler Spielertrainer.

An der grundsätzlichen Ausgangslage ändert das erst einmal jedoch nicht viel. Der Klub aus Sachsen-Anhalt geht als großer Favorit in die Endspielserie. Weißenfels gewann 17 von 18 Bundesliga-Partien und meisterte auch die Hürde im Play-off-Halbfinale mit zwei 9:4-Siegen leicht und locker. Die Lilienthaler hingegen mussten lange strampeln, um sich als Tabellenzweiter direkt für das Semifinale zu qualifizieren. Und in der Vorschlussrunde selbst brauchten die "Wölfe" drei dramatische Spiele, um sich schließlich durchzusetzen.

Entsprechend gering ist offenbar die Erwartungshaltung im Umfeld der Lilienthaler Mannschaft. "Von vielen Leuten kam auch dieses Jahr der Satz an uns heran, dass wir ja nun schon mal mindestens Zweiter sind. Aber mal ganz ehrlich, es gibt für uns nur ein Ziel und das ist der Titel. Niemand spielt ein Finale, um sich hinterher mit der Silbermedaille schmücken zu wollen", bringt es Bothe auf den Punkt. Der Spielertrainer, der sich im Halbfinale gegen Wernigerode in bestechender Form zeigte, spricht in diesem Zusammenhang von einer "Silberallergie". Bloß nicht wieder Zweiter werden.

Auch die Erfahrung beim Final-4-Pokalturnier in Berlin, als die Lilienthaler im Halbfinale erneut am UHC scheiterten, soll am Ende helfen. Ganz besondere Hilfe erhoffen sich die "Wölfe" am morgigen Sonnabend aber vor allem von den Fans. Die hatten bereits im Halbfinale gegen Wernigerode für eine Gänsehautstimmung gesorgt. Jetzt sollen die stimmgewaltigen Lilienthaler Zuschauer das Bothe-Team zum Sieg schreien. "Das Heimspiel ist ein sehr entscheidender Faktor", betont der Spielertrainer.

Dass das Duell Lilienthal gegen Weißenfels die absolut folgerichtige Finalpaarung ist, daran hegt niemand Zweifel. Der beste Sturm (UHC) trifft dabei auf die beste Abwehr (TVL). Wozu die Lilienthaler im Stande sind, haben sie ausgerechnet im so dramatischen dritten Halbfinalspiel gegen Wernigerode gezeigt. Dass der bislang deutlichste Sieg (9:3) in der Vereinsgeschichte gegen die "Roten Teufel" in einer solchen Drucksituation gelang, zeigt, wie sehr sich die "Wölfe" entwickelt haben. "Die letzten Jahre haben das Team, trotz des jungen Altersdurchschnitts, sehr reifen lassen", sagt Bothe und fügt hinzu: "Große Aufregung oder Nervosität gibt es vor den Finals nicht mehr, diese ist einer gesunden Spannung und Erwartungshaltung gewichen."

Bothe ist sich sicher, dass Weißenfels sein Team nicht unterschätzen wird. Der UHC um den finnischen Spielertrainer Harri Naumanen spielt seit fast zwei Jahren mit einer nahezu unveränderten Truppe. "Das macht das Team noch gefährlicher", so Bothe. "Aber sie wissen, dass Sie uns mit einer durchschnittlichen Leistung nicht schlagen werden." Bei den Lilienthalern steht der komplette Kader für den Saisonhöhepunkt zur Verfügung. "Es gibt zwar noch das ein oder andere Wehwehchen aus den letzten Wochen, aber die werden bis zum Wochenende verheilt und spätestens beim Betreten der Halle nicht mehr präsent sein", kündigt Bothe an.

"Dass wir bislang eine sehr erfolgreiche Saison hingelegt haben, kann man nicht abstreiten. Aber in diesem Jahr wollen wir den ganz großen Wurf. Wir sind einfach mal dran." Keine Frage: Die Lilienthaler Regie ist fest entschlossen, den Murmeltier-Film aus dem Programm zu streichen und stattdessen ein neues Sportmärchen zu drehen. Wie wär's zum Beispiel mit dem "Wunder von Lilienthal"?