Fünf Bundesliga-Spiele stehen noch an, dann ist Schluss. Und ob die TVL-Floorballer bei den Play-offs starten dürften, steht noch nicht einmal fest. (Christian Kosak)

Lilienthal. Jahrelang waren sie eines der sportlichen Aushängeschilder des Landkreises Osterholz, eilten von Erfolg zu Erfolg. Die Bundesliga-Floorballer vom TV Lilienthal sorgen seit nunmehr acht Jahren für Begeisterung und mischen mit viel Herzblut die höchste deutsche Spielklasse auf. Auch in dieser Spielzeit liegen die „Wölfe“ wieder auf Play-off-Kurs. Doch seit Freitag ist nichts mehr, wie es war. Der Klub verbreitete eine Pressemeldung, die einschlug wie eine Bombe: Zur kommenden Spielzeit wird das Bundesliga-Team aus der ersten Liga abgemeldet – aufgrund akuten Personalmangels.

„Acht Zusagen stehen 15 Absagen gegenüber. Das hat uns in dem Ausmaß auch überrascht, die Gründe sind aber durch die Bank weg verständlich“, erklärt Daniel von der Heyde, Leiter des Spielbetriebs. Zwar nennt der Verein noch keine Namen, dafür allerdings die Ursachen: „Da ist wirklich alles dabei. Von beruflichen Veränderungen, zu Studienplatzwechseln, der Rückkehr in die Heimat oder dem Karriereende. Im Groll geht keiner“, erklärt von der Heyde.

Wie schwer den Verantwortlichen dabei die Entscheidung für einen Neustart in der Regionalliga gefallen ist, merkt man gerade dem langjährigen Spieler, Co-Trainer und Funktionär an: „Das ist brutal schwer. Wir haben alles versucht, das abzuwenden. Was das bedeutet, ist noch ganz schwer absehbar. Da ist ja nicht nur die emotionale Seite, sondern auch die strukturelle. Da geht es nicht nur um Sponsoren“, so van der Heyde zur anstehenden Zäsur. Und die betrifft nicht nur die zahlreichen Floorball-Fans, die in der Schoofmoorhalle regelmäßig für Gänsehautatmosphäre gesorgt haben.

Schließlich haben sich die „Wölfe“ zu einem der Zugpferde der Gemeinde Lilienthal und des Landkreises entwickelt, waren als dreimaliger Vizemeister, Europapokalteilnehmer und mehrmaliger Pokalhalbfinalist ein reeller Werbeträger. Durch den Rückzug verliert nun also der gesamte Kreis in sportlicher Hinsicht einiges an Anziehungs- und Strahlkraft. Dass es so weit kommen konnte, kreiden sich die Entscheidungsträger trotz der unzähligen Erfolge auch selber an: „Es waren acht unglaublich geile Jahre und es ist der Wahnsinn, was sich hier entwickelt hat. Dennoch haben wir in der Vergangenheit auch den Unterbau und die Jugendarbeit vernachlässigt, was sich jetzt rächt“, zeigt sich von der Heyde selbstkritisch.

So stellen die „Wölfe“ derzeit kein einziges Jugendteam im niedersächsischen Spielbetrieb – für einen ambitionierten Bundesligisten ein absolutes Novum. Genau da soll jetzt der Hebel angesetzt werden, wie Abteilungsleiter Harm Otten verlauten lässt: „Die gewonnenen finanziellen und personellen Ressourcen, die über die letzten Jahre stetig gewachsen sind, werden wir nun versuchen, zielführend für unser neues Jugendkonzept zu verwenden“, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Und sie wären eben einfach nicht die Lilienthaler „Wölfe“, wenn sie sich in der derzeitigen Situation hängen lassen würden. „Wir standen vor zehn Jahren schon einmal an dieser Stelle. Mit dem Unterschied, dass wir jetzt mehr Erfahrungen, verbesserte Strukturen und Kontakte besitzen. Wir haben uns bewusst für einen Neustart entschieden, werden aus den Fehlern lernen und haben in naher Zukunft wieder das Ziel, Bundesliga-Floorball in Lilienthal zu präsentieren“, blickt Daniel von der Heyde kämpferisch in die Zukunft. Und die Rahmenbedingungen für eine Wiederkehr in die höchste Spielklasse stehen gar nicht so schlecht. Denn immerhin acht Akteure aus dem aktuellen Bundesliga-Kader – ein Mix aus erfahrenen Routiniers und jungen Talenten – haben auch für die Regionalliga zugesagt.

Gemeinsam mit den Spielern aus der Reservemannschaft könnte also recht schnell wieder ein schlagkräftiges und erfolgreiches Team geformt werden. Selbst der finnische Übungsleiter Jesse Backman kann sich trotz der Enttäuschung einen Verbleib vorstellen: „Ich habe hier im Sommer nicht nur für ein paar Monate unterschrieben. Natürlich ist das jetzt enttäuschend, aber ich kann die Beweggründe der Spieler verstehen. Und es ist in jedem Fall möglich, dass ich den Neustart hier im nächsten Jahr anführe“, sagt der ehrgeizige Headcoach. Zunächst einmal legt er aber den Fokus auf die aktuelle Saison – und da gibt es im Zuge der Abmeldung großen Ärger.

Denn eine für Betroffene und Außenstehende gleichermaßen unverständliche Regel besagt, dass ein Team, das zur kommenden Saison abgemeldet wird, in der aktuellen Runde nicht an den Play-offs um die Meisterschaft teilnehmen darf. Für die Lilienthaler, die aktuell auf dem vierten Rang liegen, wäre das ein Schlag ins Gesicht. Allerdings besteht Grund zur Hoffnung: „Das wäre eine Farce, aber der Verband hat bereits erklärt, dass er da einen Fehler gemacht hat. Man hat einfach nicht mit dem Fall gerechnet, dass ein Team von oben abmeldet. Sollte das so entschieden werden, würde es an Wettbewerbsverzerrung grenzen. Denn wie sollte sich unser Team dann noch für eine Reise nach Chemnitz motivieren können. In einem Sport, in dem du um jeden Zuschauer kämpfen musst, würde dich eine solche Entscheidung zehn Jahre zurückwerfen “, erläutert von der Heyde.

Da die Funktionäre ihren Regel-Fauxpas jedoch offenbar eingesehen haben, liegt es nun an den anderen Vereinen, sich bis kommenden Freitag zur Sachlage zu äußern. Und hier haben die Lilienthaler berechtigte Hoffnung auf die Solidarität der anderen Teams. „Wir haben unsere Kontakte zu Spielern anderer Clubs genutzt und auf die Problematik hingewiesen. Bis jetzt gab es nur positive Rückmeldungen und ich glaube an eine sportliche Lösung. Das kann auch nur im Sinne unseres Sports sein, denn eine solche sinnlose Regel gibt es in keiner anderen Sportart“, hofft Kapitän Janos Bröker auf den Sportsgeist der Ligarivalen.

Es bleibt nur zu hoffen, dass die Entscheidung zugunsten der „Wölfe“ und des Fairplay-Gedanken getroffen wird. Denn nur so könnte die beispiellose Erfolgsgeschichte der Lilienthaler Floorballer auf eine Art und Weise enden, die sie verdient hat: Mit einem würdigen Ende.