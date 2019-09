Hans-Christoph Kühl vom RV Lilienthal, hier auf San Classia, hat für das M**-Springen in Tarmstedt gemeldet. (Christian Kosak)

Tarmstedt. Die zweitägige Veranstaltung beginnt am Sonnabend um 8 Uhr mit einer A-Springpferdeprüfung. Den Höhepunkt des ersten Tages bildet das M-Springen um 15.30 Uhr. Für diese Prüfung haben mit 62 Kombinationen aus Pferd und Reiter derart viele Aktive gemeldet, dass die Wertung nach dem Springen nach Leistung in zwei Abteilungen durchgeführt wird.

Am Sonntag erfährt das Programm ebenfalls um 8 Uhr eine Fortsetzung. Für die M-Dressur um 13.30 Uhr haben sich unter anderem Tarmstedts Stefan Blanken sowie Martina Tietjen von der RG Bahrenwinkel, Karolin Zühlke und Michael Schwarz vom RV Worpswede, Jana Pape vom RV St. Jürgen, Alanah Kuball vom RFV Pennigbüttel, Deborah Hilken vom RV Wörpedorf sowie Claudia Schievelbein vom RV Scharmbeckstotel angemeldet. „An beiden Tagen finden auch die Qualifikationen für die Kreismeisterschaften des Kreisreiterverbandes Rotenburg statt“, informiert Tarmstedts Pressewartin Stefanie Heitmann. Die Ehrung der Kreismeister werde nach dem ersten Umlauf im M-Springen mit zwei Sternen mit Stechen am Sonntag über die Bühne gehen.

Am Spring-Highlight um 16 Uhr wollen zum Beispiel Hans-Christoph Kühl und Karin Kubitschek vom RV Lilienthal, Christina Geestmann und Angela Ahrens vom RV Hambergen, Stefan Ahlers vom RFV Pennigbüttel, Fynn Müller-Rulfs vom RC Tempo Ritterhude sowie Stephan Morisse, Lara Holst und Fynn Renzel vom RC General Rosenberg teilnehmen. Für besonderen Glanz in dieser Prüfung werden auch die bereits international erfahrenen Reiterinnen Mynou und Mylen Diederichsmeier vom RV Aller-Weser sorgen. Zu den Favoriten in diesem Springen gehören auch Jens, Josch und Sofie Löhden sowie Tim-Uwe Hoffmann vom RV Zeven und Jürgen Oetjen vom RV Selsingen.

Für das M-Springen am Sonnabend haben sich zudem der ehemalige Bremer Meister Tobias Bremermann vom RC Bremen-Hanse und die mehrfache Europameisterin und Bronzemedaillengewinnerin der Olympischen Spiele von 2016 mit der Mannschaft, Meredith Michaels-Beerbaum vom RV Aller-Weser, angekündigt. „Es wird wieder spannender Reitsport geboten. Für Reiterinnen und Reiter finden Spring- und Dressurprüfungen bis zur Klasse M statt. Die Kleinsten haben am Sonntag ihren Auftritt auf dem Hauptplatz und werden ihre Können im Sattel in der Führzügelklasse von 15.30 Uhr an zeigen“, sagt Stefanie Heitmann.

Weitere Informationen

Zeitplan

Sonnabend, 7. September

Springplatz I, 8 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. A; 12.15 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. L; 13 Uhr: Springprüfung Kl. L, 1. Abt., 0 – 143 Ranglistenpunkte (RLP); 14.15 Uhr: 2. Abt., 144 und mehr RLP; 15.30 Uhr: Springprüfung Kl. M

Dressurplatz I, 8.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. A; 13.30 Uhr: Dressurpferdeprüfung Kl. L

Dressurplatz II, 8.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. A, 1. Abt., 0 bis 21 RLP; 9.45 Uhr: 2. Abt., 22 und mehr RLP; 11 Uhr: Dressurprüfung Kl. L – Trense, 1. Abt., 0 bis 47 RLP; 14 Uhr: 2. Abt., 48 und mehr RLP

Sonntag, 8. September

Springplatz I, 8 Uhr: Springprüfung Kl. A, 1. Abt., 0 bis 22 RLP; 9.15 Uhr: 23 und mehr RLP; 11.45 Uhr: Springprüfung Kl. L – Schreyer-Cup; 12.45 Uhr: Springprüfung Kl. L, 1. Abt., 0 bis 187 RLP; 14.15 Uhr: 2. Abt., 187 und mehr RLP; 16 Uhr: Springprüfung Kl. M mit Stechen

Dressurplatz I; 8 Uhr: Dressurprüfung Kl. L – Kandare, 1. Abt., 0 bis 124 RLP; 10.45 Uhr: 2. Abt., 145 und mehr RLP; 13.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. M

Dressurplatz II, 8 Uhr: Dressurprüfung Kl. A, 1. Abt., Leistungsklasse (LK) 4 und 5; 9.30 Uhr: 2. Abt., LK 6; 10.45 Uhr: Dressurreiterprüfung Kl. L, 1. Abt., 0 bis 28 RLP; 13.15 Uhr: 2. Abt., 29 und mehr RLP; 9.45 Uhr: 2. Abt., 22 und mehr RLP KH