Sie wird der Falkenberger Mannschaft auch in der kommenden Saison die Treue halten: Topspielerin Jessica Lindemann. (Sandra Brockmann)

Falkenberg/Ritterhude. Für den TV Falkenberg spitzt sich die Situation im Abstiegskampf der Tischtennis-Landesliga der Damen langsam zu. Beim Spitzenduo Dahlenburger SK (4:8) und ESV Lüneburg (2:8) waren die Rot-Weißen ein gutes Stück von einer Überraschung entfernt. Dennoch wartete der TVF anschließend mit einer positiven Nachricht auf. Die dadurch gerettete TuSG Ritterhude II unterlag in einer bedeutungslosen Partie dem TSV Holtum (Geest) mit 3:8.

ESV Lüneburg – TV Falkenberg 8:2: Es ist eine alte Weisheit im Sport, dass man als Außenseiter nicht zu schnell den Kontakt verlieren darf. Doch in den Doppeln gelang den Gästen zum Start kein einziger Satzgewinn, wobei die Formation Jessica Lindemann/Christiane Grotheer stets nur zwei Punkte davon entfernt war. Als im Anschluss auch noch Beate Wangenheim trotz blendender Verfassung einen 2:0-Satzvorsprung gegen Lüneburgs erfahrene Nummer eins Ursula Krüger liegenließ, war die Vorentscheidung bereits früh gefallen. Zumal die Gastgeberinnen noch auf die Aufstiegsrelegation schielen und entsprechend nicht nachließen.

Jessica Lindemanns glatter Erfolg gegen Gitta Decker blieb folglich nur ein kurzes Strohfeuer. Zumal es die Rückkehrerin wenig später selbst erstmals in dieser Rückrunde erwischte. Gegen Materialspielerin Krüger hatte Lindemann klar das Nachsehen und zollte ihrer Kontrahentin danach Respekt: „Sehr beachtlich, welche Leistung sie in ihrem Alter noch abrufen kann.“ Janina Rittierodt schaffte beim aussichtslosen Stand von 1:7 mit einem couragierten Auftritt gegen Karin Helms lediglich noch einmal eine Ergebniskosmetik.

Dahlenburger SK – TV Falkenberg 8:4: Einen Tag später erlebte der TVF zu Beginn ein Déjà-vu. Erneut funktionierten beide Gäste-Doppel nicht wie gewünscht, was in einem schnellen 0:2-Rückstand mündete. Eine letztlich zu hohe Hypothek, da der Tabellenführer mit Kerstin Walter die beste Spielerin der Liga in seinen Reihen besitzt, die in der Folge mit ihrem sicheren, beidseitigen Topspinspiel drei weitere Zähler holte und auch im sehenswerten Spitzenduell mit Jessica Lindemann in vier Durchgängen die Oberhand behielt. Das Gästequartett musste entsprechend abreißen lassen, auch weil Christiane Grotheer kein Erfolgserlebnis vergönnt war.

Die Routinierin zog aus ihrem schwachen Abschneiden umgehend Konsequenzen: „Mein Trainingsrückstand ist einfach zu groß. Im letzten wichtigen Saisonspiel in Schneverdingen werde ich am Freitag pausieren.“ Falkenberg hat damit den Klassenerhalt nicht mehr in eigener Hand und muss parallel hoffen, dass dem Rivalen TSV Altenbruch am kommenden Wochenende kein Sieg gelingt. „Erleichtert sind wir auf jeden Fall, dass uns Jessica Lindemann selbst im Falle eines Abstiegs für die kommende Spielzeit zugesagt hat“, freute sich Christiane Grotheer.

TuSG Ritterhude II – TSV Holtum (Geest) 3:8: Die Hammstädterinnen verbleiben nunmehr sicher in der Landesliga, was bereits vor dieser Partie feststand. „Ich denke, es ist auch ein mehr als verdienter Klassenerhalt“, legte sich Kerstin Schröder fest, „gerade wenn man bedenkt, dass uns Spitzenspielerin Bianca Hampel nahezu die komplette Rückserie wegen einer Verletzung gefehlt hat.“ Gegen den Tabellendritten wäre der TuSG beinahe ein optimaler Start gelungen. Kerstin Schröder siegte im Doppel an der Seite von Cornelia Kuhangel und profitierte auch im Einzel von zu vielen fehlerhaften Angriffsversuchen ihrer Gegnerin Birte Wacker. Doch parallel hatten Tanja Thies und Katrin Monsees in ihrem Doppel mit 8:11 im Entscheidungsdurchgang knapp das Nachsehen.

Ein Zähler, den die Gastgeberinnen gebraucht hätten, denn nun waren gerade Kuhangel und Monsees in ihren Matches weitestgehend chancenlos und fiebern augenscheinlich der Sommerpause entgegen. Hingegen hinterließ Tanja Thies noch einmal einen starken Eindruck. Neben ihrem Erfolg über Anja Meier, schnupperte Ritterhudes Frohnatur auch gegen Corinna Völker und Heike Wahlers (jeweils 2:3) an einer Überraschung.

Weitere Informationen

ESV Lüneburg – TV Falkenberg 8:2: Krüger/Helms – Wangenheim/Rittierodt 3:0 (11:6, 11:6, 11:8); Decker/Bensemann – Lindemann/Grotheer 3:0 (11:9, 13:11, 13:11); Krüger – Wangenheim 3:2 (10:12, 10:12, 11:3, 11:5, 11:6); Decker – Lindemann 0:3 (3:11, 5:11, 4:11); Helms – Grotheer 3:1 (11:3, 11:8, 11:13, 11:7); Bensemann – Rittierodt 3:1 (11:4, 9:11, 11:6, 11:4); Krüger – Lindemann 3:0 (11:8, 11:6, 11:7); Decker – Wangenheim 3:2 (11:7, 5:11, 11:3, 7:11, 11:8); Helms – Rittierodt 1:3 (16:14, 7:11, 10:12, 12:14); Bensemann – Grotheer 3:1 (7:11, 11:8, 11:8, 11:9)

Dahlenburger SK – TV Falkenberg 8:4: Walter/Sander – Wangenheim/Rittierodt 3:1 (9:11, 11:5, 11:5, 11:7); Schmidt/Scholz – Lindemann/Grotheer 3:0 (11:7, 12:10, 12:10); Walter – Wangenheim 3:0 (11:6, 11:8, 11:8); Schmidt – Lindemann 1:3 (6:11, 8:11, 11:2, 2:11); Sander – Grotheer 3:1 (11:7, 7:11, 11:4, 11:6); Scholz – Rittierodt 3:1 (11:7, 12:10, 8:11, 11:9); Walter – Lindemann 3:1 (9:11, 11:6, 11:6, 11:7); Schmidt – Wangenheim 1:3 (11:13, 11:7, 9:11, 9:11); Sander – Rittierodt 2:3 (11:7, 12:14, 12:10, 4:11, 9:11); Scholz – Grotheer 3:0 (11:6, 11:8, 11:9); Sander – Lindemann 1:3 (7:11, 3:11, 11:6, 7:11); Walter – Rittierodt 3:0 (11:5, 11:4, 11:5)

TuSG Ritterhude II – TSV Holtum (Geest) 3:8: Thies/Monsees – Wahlers/Wacker 2:3 (11:6, 4:11, 0:11, 11:5, 8:11); Schröder/Kuhangel – Meier/Völker 3:1 (3:11, 11:7, 11:5, 11:5); Schröder – Wacker 3:1 (15:13, 11:5, 9:11, 11:7); Kuhangel – Wahlers 0:3 (10:12, 7:11, 3:11); Thies – Völker 2:3 (11:8, 5:11, 10:12, 11:9, 5:11); Monsees – Meier 1:3 (11:8, 6:11, 11:13, 9:11); Schröder – Wahlers 1:3 (5:11, 11:7, 5:11, 8:11), Kuhangel – Wacker 0:3 (5:11, 6:11, 7:11); Thies – Meier 3:1 (11:8, 11:9, 7:11, 11:9); Monsees – Völker 0:3 (8:11, 4:11, 5:11), Thies – Wahlers 2:3 (9:11, 3:11, 11:6, 11:6, 5:11) FM