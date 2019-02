"So waren wir völlig chancenlos": Lilienthals Trainer Jesse Backman (rechts) war restlos bedient nach der 3:9-Pleite gegen Wernigerode. (Kosak)

Lilienthal. Nachdem sich der TV Lilienthal bei der 3:5-Niederlage gegen UHC Weißenfels noch auf Augenhöhe mit dem Titelfavoriten der 1. Floorball-Bundesliga präsentiert hatte, setzte es nun daheim eine ziemlich deftige 3:9 (2:4, 0:2, 1:3)-Heimniederlage gegen den Tabellennachbarn Red Devils Wernigerode. Die Gastgeber packten in den entscheidenden Momenten in der Defensive nicht richtig zu und ließen dem Kontrahenten zu viel Raum.

„Das war ein richtig schlechtes Spiel von uns von der ersten bis zur letzten Minute“, ärgerte sich Lilienthals Coach Jesse Backman. Auffälligster Akteur bei den Gästen war Samuli Granlund. Den flinken und technisch versierten Finnen bekamen die Hausherren zu keinem Zeitpunkt in den Griff. Granlund glänzte auch mit vier Toren und einer Vorlage zu einem weiteren Treffer. Bei den Lilienthaler „Wölfen“ trat Maximilian Spöhle mit allen drei Treffern für das Heimteam positiv in Erscheinung. Nach fünf Minuten verwertete Spöhle eine Vorleistung von Niklas Bröker zum 1:0. Doch der Auftakt nach Maß verlieh dem Vierten nicht die erhoffte Sicherheit.

Nur zwei Minuten nach dem Führungstor glich Miro Kortelainen zum 1:1 aus. In der Folgezeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen hüben wie drüben. In der zehnten Minute verhinderte TVL-Keeper Nils Hallerstede mit zwei Glanzparaden einen Rückstand für die Heimformation. Granlund tauchte schließlich nach einem Zuspiel von Kortelainen völlig blank auf der rechten Seite auf und holte Versäumtes nach. Es dauerte jedoch nur wenige Sekunden, ehe Maximilian Spöhle ebenfalls mit einem Schuss von rechts in die lange Ecke das 2:2 herstellte (14.). Dann leistete sich Spöhle allerdings einen folgenschweren Fehler im Spielaufbau.

Ungenutztes Überzahlspiel

Vojta Krupicka fing den Ball ab und leitete diesen sofort zu Samuli Granlund weiter. Der hatte keine Mühe, zum 3:2 für die Wernigeroder zu vollstrecken. Granlund erhöhte völlig unbedrängt auf Pass seines finnischen Landsmanns Kortelainen auf 4:2 (17.). Nach einer Zwei-Minuten-Strafe gegen Erik Ebbinghaus überstanden die „Wölfe“ das restliche erste Drittel in Unterzahl ohne ein weiteres Gegentor. Jannis Zilling baute den Vorsprung vor 135 Zuschauern nach 24 Minuten mit einem Distanzschuss aber auf 5:2 aus. Im Anschluss vermochten die Backmann-Schützlinge auch eine Überzahl wegen einer Zeitstrafe gegen Ramon Ibold nicht zu nutzen.

Granlund zeigte hier sein herausragendes Können, indem er bei einem Konter gleich alle Lilienthaler aussteigen ließ und so für Entlastung sorgte. Niklas Bröker verpasste auf der anderen Seite nur knapp das 3:5. In der achten Minute des zweiten Drittels musste dann Lilienthals Philipp Schneider für zwei Minuten auf die Strafbank. Der Dritte zog ein gekonntes Powerplay auf und machte auf Anhieb durch Miro Kortelainen das halbe Dutzend Treffer voll. Jesse Backman griff nun zur Taktiktafel, um Veränderungen in seinem Team vorzunehmen – so konnte es schließlich nicht weiter gehen. „Jetzt mal wach werden“, äußerte auch ein TVL-Anhänger von der Tribüne seinen Unmut.

Die „Wölfe“ fingen sich aber nicht mehr. Nachdem Sebastian Mennigke und Vojta Krupicka dem Gast im dritten Abschnitt einen 8:2-Vorsprung verschafft hatten, gelang Maximilian Spöhle auf Vorarbeit von Torben Lange mit dem 3:8 nur noch ein wenig Ergebniskosmetik. Granlund setzte den Schlusspunkt zum 9:3 (57.). „Nichts von dem, was wir uns vorgenommen hatten, hat funktioniert. So waren wir völlig chancenlos“, bilanzierte Jesse Backman. Nur seine Youngster Max Klefeker, Philipp Schneider und Paul Röttger hätten ihn nicht enttäuscht.

TV Lilienthal: Hallerstede, Sebastian Spöhle; Klefeker, Brinkmann, Ebbinghaus, Niklas Bröker, Schneider, Maximilian Spöhle, Bauer, Bieger, Diaz de Armas, Moes, Röttger, Lange, Siljamo, Heike, Seitz, Vuorsalo, Stierle.