Wallhöfen. Sehr großer Andrang herrschte beim Moorteufel-Junior-Cup im Badminton. Der als C-Ranglistenwertungsturnier Einzel gelistete Wettbewerb zog diesmal 123 Spielerinnen und Spieler aus 24 Vereinen von nah und fern nach Wallhöfen. „Besonders am zweiten Tag war die Kapazitätsgrenze in der Halle mit 72 Teilnehmern fast erreicht“, berichtete Niko Lütjen vom Gastgeber TSV Wallhöfen und schob noch nach: „Die hohe Beteiligung vor allem bei den älteren Jahrgängen war schon etwas untypisch, erfreut uns aber um so mehr.“

Die kurze Anreise nutzte nicht nur der Gastgeber, um erfolgreich zu sein, sondern auch die anderen Kreisvereine und die Teams aus dem Kreis Rotenburg erzielten etliche gute Platzierungen. Sowohl der Gastgeber TSV Wallhöfen, als auch der TSV Gnarrenburg erzielten zwei Siege und zwei weitere Medaillen. Die BSG Rhade/Hepstedt/Breddorf war auch zwei Mal siegreich und erreichte dazu noch einen dritten Rang. Der ASV Ihlpohl und der SV Komet Pennigbüttel platzierten sich jeweils einmal ganz vorne und der TuS Tarmstedt fuhr mit einer Medaille nach Hause.

Besonders hervorzuheben ist vielleicht die Leistung von Jale Assmus (TSV Wallhöfen), die als U 15-Spielerin in der Altersklasse U 17 siegte, wobei auch hier noch die jungen Damen aus der U 19 mitspielten. Auch Justus Lütjen (TSV Wallhöfen) erreichte als U 11-Spieler eine Altersklasse höher (U 13) das Finale, verlor aber nach kräftezehrendem Spiel mit 19:21, 24:22 und 7:21 gegen den Stader Enno Imsande.

Ungefährdete Turniersiege ohne Satzverlust fuhren Sina von Bargen (ASV Ihlpohl, Mädchen U 11) und Jennis Gütter (TSV Gnarrenburg, Jungen U 17) ein. Neele Cassens (SV Komet Pennigbüttel, Mädchen U 15) drehte ein verloren geglaubtes Spiel noch und siegte im Finale mit 15:21, 22:20 und 21:11 gegen Josephine Lieber (VfL Stade). „Zwei anstrengende, aber tolle Turniertage liegen jetzt hinter uns“, sagte Niko Lütjen und versicherte noch: „Aber im nächsten Jahr werden wir wieder einen Moorteufel-Junior-Cup ausrichten.“

Weitere Informationen

Mädchen U9: 1. Mia Eisenhardt (BSG Rhade/Hepstedt/Breddorf), 2. Viktoria Bernett (TSV Wallhöfen); Jungen U9: 1. Oliver Schulz (TSV Gnarrenburg), 3. Tomek Zakrewska (BSG Rhade/Hepstedt/Breddorf); Mädchen U11: 1. Sina von Bargen (ASV Ihlpohl), 3. Fenja Schrage (SV Komet Pennigbüttel); Jungen U11: 1. Lukas Blanken (BSG Rhade/Hepstedt/Breddorf), 2. Fritz Lütjen (TSV Gnarrenburg); Jungen U13: 2. Justus Lütjen (TSV Wallhöfen), 3. Till Wachsmuth (TuS Tarmstedt); Mädchen U15: 1. Neele Cassens (SV Komet Pennigbüttel); Jungen U15: 1. Jakob Puckhaber (TSV Wallhöfen), 3. Jaret Renken (TSV Gnarrenburg); Mädchen U17: 1. Jale Assmus (TSV Wallhöfen); Jungen U17: 1. Jennis Gütter (TSV Gnarrenburg) MD