Landkreis Osterholz. Warum antreten, wenn die Punktspiele doch nicht gezählt werden, dachten sich die meisten – und verzichteten auf eine Meldung. Nun hat der Tennisverband Niedersachsen-Bremen (TNB) auch die Wintersaison zu einer Übergangssaison erklärt. Diese Maßnahme beruht auf den aktuellen Verordnungen, die keinen normalen Spielbetrieb zuließen, erklärte der Verband in einer Pressemitteilung.

Konkret heißt das für alle Spiel- und Altersklassen auf TNB-Ebene, dass es (wieder) keine Auf- und Absteiger geben wird. Der Verband merkt jedoch an, dass die Tabellenersten, je nach geographischen Gesichtspunkten, in dieser Wintersaison zum Auffüllen in die höhere Spielklasse aufgenommen werden. Je nachdem, wie viele Mannschaften für den Spielbetrieb melden werden. Der Verband räumt den Vereinen eine kostenfreie Abmeldung bis zum 20. Dezember ein. Sollten nach den eventuellen Rückzügen weniger als vier Mannschaften in einer Staffel übrig bleiben, werden diese angepasst. Bisher abgemeldete Mannschaften bekommen das Ordnungsgeld zurückerstattet.

Mehr zum Thema Tennis-Verbandsliga Herren 30 Der skurrile Spieltag des TC Ostzerholz-Scharmbeck Dennis Damberg musste nicht lange um den heißen Brei herumreden: „Das war ein absolut skurriles ... mehr »

Die Mannschaftsmeldegebühren werden wie im Sommer dagegen nicht erstattet, „da die Vorarbeiten durch den TNB mit seinem Sportbüro geleistet wurden“, erklärt der Verband, der zudem die Ranglisten- und Leistungsklassenwertung von diesem Montag bis zum 3. Januar aussetzen wird. „Seit Anfang November gelten von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Bestimmungen und Vorgaben für das Tennisspiel. Dies wirkt sich auch auf die deutsche Turnierlandschaft und damit auf die Ranglisten und die Leistungsklasse aus“, teilt der Verband mit. Um eine wettbewerbsverzerrende Wertung von vereinzelt stattfindenden Turnieren zu vermeiden, hat deshalb das Präsidium des Deutschen Tennis Bundes (DTB) entschieden, die Ranglisten- und Leistungsklassenwertung für nationale Turniere für diesen Zeitraum auszusetzen. Davon ausgenommen sind die Deutschen Meisterschaften der Damen und Herren sowie internationale Turniere. Zudem werde der Auswertungszeitraum zum Ranglistenstichtag 31. Dezember 2020 auf 21 Monate erweitert und umfasst alle ranglistenrelevanten Ergebnisse vom 1. April 2019 bis 31. Dezember 2020 unter Berücksichtigung aller angefallenen „Nicht Angetreten“-Wertungen (n.a.- Wertungen).