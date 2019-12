Spielt sich immer mehr in den Vordergrund: BSG-Spielerin Jale Assmus. (Sandra Brockmann)

Gnarrenburg/Wallhöfen/Ihlpohl. Am Ende sprangen dabei drei Unentschieden und ein etwas überraschender Sieg heraus.

BV Verden – TSV Gnarrenburg 4:4: Gab es im Hinspiel auf Gnarrenburger Seite noch ein wenig Frust ob des Verhaltens des Verdener Spitzenspielers Ionel-David Ivan, so verlief die Partie diesmal laut Manuela Renkens Aussage fast harmonisch. „Natürlich haben alle um die Punkte gekämpft, aber keiner hat sich danebenbenommen“, berichtete die Gnarrenburgerin. Entscheidend war, dass der TSV am Ende alle drei Doppel zu Beginn für sich entscheiden konnte. Mit etwas Glück hätte es auch mehr als ein 4:4 geben können, denn sowohl Marco Wellbrock als auch Christian Tiedgen hatten in ihren Einzeln durchaus die Chance auf den Sieg. „Beide waren aber gesundheitlich angeschlagen und konnten nicht bis zum Äußeren gehen“, schränkte Renken ein.

TSV Achim – BSG Wallhöfen/Ihlpohl II 4:4: Gegen die Remis-Könige der Liga konnte auch die BSG Wallhöfen/Ihlpohl II nicht gewinnen. Besonders Mannschaftsführer Jürgen Monsees zeigte sich aber nervenstark und erspielte zwei wichtige Punkte für sein Team. Zuerst gewann er mit Kai Kempermann das Doppel im zweiten Satz mit 27:25, danach siegte er im Einzel mit 22:20 und 21:19. Sein weibliches Pendant war Jale Assmus. Die Jugendspielerin etabliert sich immer mehr bei den Erwachsenen und siegte an der Seite von Larissa Kück im Doppel und auch im Einzel. „Jale hat wieder einmal gezeigt, was sie kann“, lobte Jürgen Monsees den Youngster.

TSV Gnarrenburg – TSV Achim 4:4: Selbst die in der Tabelle besser platzierten Gnarrenburger vermochten es nicht, den TSV Achim in die Knie zu zwingen. Den starken Herren des TSV Achim standen ungeschlagene Gnarrenburger Damen gegenüber. Die Entscheidung fiel im Mixed von Ulrike Renken und Stefan Meyer. Spitzenspieler Meyer spielte nur Doppel und Mixed, da gegen den sehr starken Jannik Denecke ein Sieg im Einzel auch wegen der angeschlagenen Gesundheit von Stefan Meyer eher unrealistisch gewesen wäre. Im Mixed aber reichte es zu einem Sieg. „Das war die einzige Partie, die wir auch hätten verlieren können“, räumte Manuela Renken ein.

BSG Wallhöfen/Ihlpohl – BV Verden 5:3: Etwas überraschend sicherte sich die BSG Wallhöfen/Ihlpohl II gegen die besser platzierten Verdener zwei Punkte. Damit hat sich das Team um Mannschaftsführer Jürgen Monsees etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Die Überlegenheit der BSG-Doppel machte am Ende den Unterschied aus. Alle drei Doppel konnte Wallhöfen/Ihlpohl II zu Beginn für sich entscheiden – und alle waren durchaus knapp. „Da haben wir auch etwas Glück gehabt“, gab Jürgen Monsees unumwunden zu. Jale Assmus und Marven Jaskosch machten dann mit ihren Siegen in den Einzeln den Sack zu. „Das sind zwei wichtige Punkte für uns“, sagte Jürgen Monsees.

Weitere Informationen

BV Verden – TSV Gnarrenburg 4:4: Schiller/Wardin – Wellbrock/Tiedgen 21:23, 16:21; Bouwmann/Lorenz – Axel Renken/Meyer 17:21, 21:18, 12:21; Au/Neudeck – Ulrike Renken/Manuela Renken 9:21, 16:21; Neudeck/Ivan - Ulrike Renken/Werner 21:14, 21:7; Au – Manuela Renken 6:21, 8:21; Lorenz – Wellbrock 21:18, 28:26; Wardin – Tiedgen 21:17, 19:21, 21:18; Ivan – Meyer 21:14, 21:11

TSV Achim – BSG Wallhöfen/Ihlpohl II 4:4: Larsen Denecke/Tetzel – Monsees/Kempermann 11:21, 25:27; Jannik Denecke/Zoch – Teske/Mathis Jaskosch 21:13, 21:9; Dübelt/Jentsch – Assmus/Kück 17:21, 19:21; Jentsch/Zoch – Kück/Marven Jaskosch 22:20, 21:15; Dübelt – Assmus 8:21, 13:21; Tetzel – Marven Jaskosch 21:11, 21:15, Larsen Denecke – Monsees 20:22, 19:21; Jannik Denecke – Mathis Jaskosch 21:10, 21:9

TSV Gnarrenburg – TSV Achim 4:4: Tiedgen/Wellbrock – Larsen Denecke/Tetzel 18:21, 17:21; Werner/Meyer – Jannik Denecke/Zoch 17:21, 11:21; Manuela Renken/Ulrike Renken – Dübelt/Jentsch 21:8, 21:9; Ulrike Renken/Meyer – Dübelt/Zoch 21:18, 21:18; Manuela Renken – Jentsch 21:6, 21:8; Werner – Tetzel 7:21, 17:21; Wellbrock – Larsen Denecke 21:14, 21:14; Tiedgen – Jannik Denecke 6:21, 5:21

BSG Wallhöfen/Ihlpohl II – BV Verden 5:3: Kempermann/Monsees – Wardin/Schiller 21:9, 18:21, 21:16; Mathis Jaskosch/Teske – Bouwmann/Lorenz 18:21, 21:19, 21:19; Assmus/Kück – Au/Neudeck 23:21, 22:20; Kück/Marven Jaskosch Neudeck/Ivan 18:21, 17:21; Assmus – Au 21:17, 21:13; Marven Jaskosch – Lorenz 21:19, 21:12; Monsees – Wardin 13:21, 17:21; Mathis Jaskosch – Ivan 21:17, 9:21, 8:21 MD