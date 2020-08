Osterholz-Scharmbeck. Mitten in der Vorbereitung auf die Spielserie 2020/21 drehte sich in der Fußball-Kreisliga Osterholz das Trainerkarussell noch einmal. Cheftrainer Rolf Bauer und Co-Trainer Andreas Bartels warfen beim 1. FC Osterholz-Scharmbeck überraschend das Handtuch. Der Verein beauftragte inzwischen das Trio Michael Bonacker, Arne Heitmann und Rick Trimborn mit der Nachfolge.

„Man muss auch mal auf sein Bauchgefühl hören“, sagte Rolf Bauer nach seinem Rücktritt. Während der Saisonvorbereitung musste der nun ausgestiegene Trainer noch mehrere Hiobsbotschaften hinnehmen, die den Spielerkreis immer weiter reduzierten. Mit 15 Spielern und zwei Torhütern fürchtete das Trainergespann Rolf Bauer/Andreas Bartels zuletzt um die Konkurrenzfähigkeit in der Herren-Kreisliga Osterholz. Christof Podstawski und Reinhold Heinrich übermittelten die Botschaft, nur noch im Altherren-Team des Vereins mitmischen zu wollen. Auf Neuzugang Simon Yarbakhti (Studium in Berlin) und Jannik Lindemann (Studium in Hannover) hätte das Trainerduo im Regelfall während der Semesterferien respektive nur an den Wochenenden zählen können. Bereits zuvor hatte sich mit Daniel Rhodin, der seine Laufbahn beendet hat, ein Eckpfeiler der Mannschaft verabschiedet.

„Megaschlechter Zeitpunkt“

„Die zehn Spieler, die immer da gewesen sind, tun mir leid“, fühlte Rolf Bauer mit den Akteuren, die während seiner FCO-Zeit seit Juli 2019 im Training und Spiel voll an einem Strang gezogen haben. Der Teammanager des 1. FC Osterholz-Scharmbeck sah sich durch die Demission des Trainergespanns zum Handeln gezwungen. „Gerade der Zeitpunkt ist megaschlecht“, hob Andreas Kok hervor. Sauer stieß beim Teammanager auf, dass Spieler abgesprungen sind, die bei den Weinroten eigentlich zugesagt haben. „Das liegt an der heutigen Generation“, stellte Andreas Kok heraus.

Der 1. FC Osterholz-Scharmbeck hat sich bei der Nachfolge für die zurückgetretenen Trainer für eine interne Lösung entschieden. Mit Michael Bonacker (51 Jahre), Arne Heitmann (52) und Rick Trimborn (43) übernehmen drei etatmäßige Spieler des Seniorenteams (Ü40) gleichberechtigt das Traineramt. Das Trio trug bereits beim 5:1-Kantersieg im Testspiel gegen den ATSV Scharmbeckstotel (1. Kreisklasse) Verantwortung. Der ausgestiegene Coach Rolf Bauer verabschiedete sich mit einem Abschlussgrillen am Gut Sandbeck von seiner Mannschaft.