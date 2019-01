Die siegreiche Mannschaft des SV Grohn mit ihrem Interimscoach Torben Reiß (hinten links) nach dem Gewinn des Neujahrsturniers des ASV Ihlpohl. (fr)

Ritterhude. Benjamin Samorski hat bei seiner Rückkehr zum SV Grohn in der Fußball-Landesliga Bremen einen glänzenden Einstand gefeiert. Der nach nur einem halben Jahr von der TuSG Ritterhude zurückgekehrte Außenspieler gewann mit seiner Formation etwas überraschend das Neujahrsturnier des ASV Ihlpohl in der Sporthalle am Moormannskamp in Ritterhude. Sein Bruder Florian Samorski wehrte dabei im Finale im Siebenmeterschießen den entscheidenden Ball von Kasim Uslu von der SG Aumund-Vegesack ab.

Weil auf der anderen Seite Cuma Kut, Ismail Zivoli und Jeremy Boxberger ins Schwarze trafen, setzten sich die „Husaren“ nach einer torlosen regulären Spielzeit am Ende mit 3:2 durch. „Der Turniersieg hat uns schon ein bisschen überrascht. Schließlich hatten wir nur einmal zuvor in der Justizvollzugsanstalt in Oslebshausen in der Halle gekickt. Und da war auch noch viel Sand im Getriebe“, teilte Grohns Teammanager Torben Reiß mit. Die Nordbremer entschieden sämtliche Partien in der Vorrunde ohne Gegentor zu ihren Gunsten.

Das Endspiel war dabei eine Wiederholung der allerersten Partie der Veranstaltung. Der SV Grohn und die SG Aumund-Vegesack trafen auch bereits in der Vorrunde aufeinander. Dabei stellte Ismail Zivoli den 1:0-Erfolg für die Grohner sicher. Im Anschluss bissen sich auch die mit der aus der U 19 verstärkte zweite Mannschaft des VSK Osterholz-Scharmbeck und die SG Platjenwerbe vergeblich die Zähne an der guten SV-Abwehr aus. „Das haben meine Jungs richtig gut als Mannschaft gemacht“, freute sich Torben Reiß.

Die SG Platjenwerbe verpasste ohne Punkt und Tor deutlich den Einzug ins Halbfinale. Der gastgebende ASV Ihlpohl knöpfte in der anderen Vorrundengruppe wenigstens dem späteren Halbfinalisten Blumenthaler SV nach Treffern von Jan Kück und Tom Bloch ein 2:2-Unentschieden ab. Der etatmäßige Torwart Jan Kück durfte sich mal im Feld austoben. Dafür stand beim Blumenthaler SV mit Teammanager Peter Moussalli mal wieder ein Akteur zwischen den Pfosten, der seine aktive Laufbahn als Spieler bereits vor einigen Jahren beendet hatte. Der Oldie hielt seinen Kasten bei den Siegen über die TuSG Ritterhude und über den 1. FC Burg sauber.

Nach der knappen Niederlage im Halbfinale gegen den Lokalrivalen aus der Bremen-Liga, SG Aumund-Vegesack, feierten die Blumenthaler mit einem 4:1-Sieg über die TuSG Ritterhude einen versöhnlichen Abschluss im Spiel um Platz drei. Der TuSG Ritterhude blieb der Trost, mit Marcel Meyer den Torschützenkönig des Spektakels zu stellen. Dieser bugsierte die Kugel sechsmal zwischen die Pfosten. Damit wies Meyer einen Treffer mehr als SAV-Kicker Yusuf Demir auf.

Erfolgreichster Torschütze des Blumenthaler SV war der nach nur einem Halbjahr vom Bezirksligisten SV Komet Pennigbüttel heimgekehrte Vinzenz van Koll mit vier Treffern. Zudem feierte bei den Blau-Roten der bei der TuSG Ritterhude suspendierte Dario Cordes sein Comeback für die Formation von Trainer Denis Spitzer. Damit standen Dario und sein Bruder Ennio Cordes wieder in einem Team.

Mit Kevin Müller vom FC Hansa Schwanewede lief auch ein Gastspieler für den BSV auf. „Wir haben es den Blumenthalern zwar erlaubt. Dennoch sehen wir so etwas nicht so gerne bei unserem Turnier“, ließ der Turnier-Organisator Thomas Lascheit wissen.

Die Hausherren mussten sich nach einem 1:1 nach regulärer Spielzeit nach Toren von Günter Saße (ASV Ihlpohl) und Gavin Bergmann nach einer Schlappe im Siebenmeterschießen gegen die SG Platjenwerbe mit dem letzten Rang zufrieden geben. „Nachdem wir aber bereits im vergangenen Jahr den letzten Platz eingenommen hatten, war unsere Erwartungshaltung auch nicht besonders groß“, räumte Thomas Lascheit ein. Er freute sich über die etwa 200 Zuschauer in der Halle. „Die Schiedsrichter hatten mit den fairen Spielen auch keine Probleme“, betonte Lascheit.

Ein Lob gab es auch von Torben Reiß: „Das Turnier war sehr gut organisiert.“ Neben der Siegprämie in Höhe von 200 Euro nahmen die Grohner auch einen Gutschein für einen Spinning-Kurs im Werte von 250 Euro entgegen. „Das ist eine gute Sache für uns“, versicherte Reiß. Dieser hofft nun auch auf einen Schub in der Landesliga. „Nach unserer nicht so überragenden Vorrunde ist jeder Erfolg im Hinblick auf die Rückserie wichtig“, so der Interimscoach, der jetzt von Jan-Philipp Heine als Trainer abgelöst wird.

Weitere Informationen

Gruppe A

SG Aumund-Vegesack – SV Grohn 0:1

VSK Osterholz-Scharmbeck II – SG Platjenwerbe 2:0

SG Platjenwerbe - SG Aumund-Vegesack 0:5

SV Grohn – VSK Osterholz-Scharmbeck II 1:0

VSK Osterholz-Scharmb. II – SG Aumund-Vegesack 1:3

SG Platjenwerbe – SV Grohn 0:3

Tabelle: 1. SV Grohn 9 Punkte/5:0 Tore; 2. SG Aumund-Vegesack 6/8:2; 3. VSK Osterholz-Scharmbeck II 3/3:4; 4. SG Platjenwerbe 0/0:10

Gruppe B

Blumenthaler SV – TuS Ritterhude 2:0

ASV Ihlpohl – 1. FC Burg 0:5

1. FC Burg - Blumenthaler SV 0:3

TuSG Ritterhude – ASV Ihlpohl 3:0

ASV Ihlpohl – Blumenthaler SV 2:2

1. FC Burg – ASV Ihlpohl 0:5

Tabelle: 1. Blumenthaler SV 7/7:2; 2. TuSG Ritterhude 6/8:2; 3. 1. FC Burg 3/5:8; 4. ASV Ihlpohl 1/2:10

Halbfinale

SV Grohn – TuSG Ritterhude 3:0

Blumenthaler SV – SG Aumund-Vegesack 0:1

Spiel um Platz 7

SG Platjenwerbe – ASV Ihlpohl 3:1 n.S.

Spiel um Platz 5

VSK Osterholz-Scharmbeck II – 1. FC Burg 3:1

Spiel um Platz 3

TuSG Ritterhude – Blumenthaler SV 4:1

Finale

SG Grohn – SG Aumund-Vegesack 3:2 n.S.

Aufstellungen

SV Grohn: Florian Samorski; Benjamin Samorski, Zivoli, Busche, Küllmar, Azimi, Boxberger, Kut, Amini, König

SG Aumund-Vegesack: Menslage; Demir, Boehmer, Kettner, Kasim Uslu, Bosse, Ekuase, Fichtner, Krämer

TuSG Ritterhude: Jeschin; Sven Schrage. Apmann, Meyer, Mukolla, van Bistram, Koch, Tröger, Brouwer

Blumenthaler SV: Moussalli; Krail, Bachmann, Herdzina, Dario Cordes, Ennio Cordes, van Koll, Müller

VSK Osterholz-Scharmbeck II: Krol, Lascheit, Hamburg, Babi, Müller, Helmke, Hannuschek, Kiekhöfer

1. FC Burg: Pfannschmidt; Kray, Peterßen, Konopko, Huhn, Schumann, Bergemann, Nadolski, Kubicek

SG Platjenwerbe: Schumacher; Wolf, Wurthmann, Hering, Fehrmann, Fiegert, Bergmann, Bosse, Hecke

ASV Ihlpohl: Kaya; Kück, Plump, Oliver Bloch, Bach, Saße, Schulz, Tom Bloch, Koch

Schiedsrichter: Marius Schier (ASV Ihlpohl), Volker Scheper (TuSG Ritterhude) und Hans-Joachim Wurthmann (ASV Ihlpohl) KH