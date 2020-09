Karlshöfen/Gnarrenburg. Trainer Alexander Maaser unternimmt erst gar nicht den Versuch, den Maßstab für die kommende Spielzeit in der Vorsaison zu suchen. Das hieße ja im Umkehrschluss, dass seine Mannschaft erneut zum Durchmarsch ansetzen müsste. Der SG-Coach drückt das Saisonziel etwas moderater aus: „Oben mitspielen“, lautet seine Vorgabe.

Das ist nicht unbedingt als Ausdruck von Understatement zu verstehen. Das Ziel „oben mitspielen“ beinhaltet durchaus mehr, nämlich auch um die Meisterschaft mitzuspielen. „Der Titel ist ein Ansporn“, erklärt Alexander Maaser und erinnert gleichzeitig daran, dass seinem Team durch den vorzeitigen Saisonabbruch eine offizielle Titelübergabe verwehrt geblieben ist. Genauso wie es den Volleyball-Damen verwehrt geblieben ist, dieser beeindruckenden Vorsaison das i-Tüpfelchen aufzusetzen. „Schade war, dass unser letztes Spiel ausgefallen ist. Das wäre dann die perfekte Saison gewesen“, sagt Maaser.

Eigentlich Regionalliga

Trotzdem wäre die SG Karlshöfen/Gnarrenburg eigentlich in die Regionalliga aufgestiegen, wenn die Mannschaft sich nicht dagegen entschieden hätte. „Der Aufwand wäre einfach viel größer als jetzt“, gibt Maaser zu bedenken. Durch den Wegfall der Doppelspieltage wären die Ansetzungen auf mehr Wochenende als bislang gefallen. Außerdem hätte die Mannschaft zu jedem Heimspiel die ganze Halle buchen müssen, damit wie vorgeschrieben auf dem Großfeld gespielt werden kann. Zudem fehlt Alexander Maaser die erforderliche B-Lizenz, um ein Team auf Regionalliga-Ebene zu coachen. Und nicht zuletzt war unklar, inwieweit es Veränderungen innerhalb der Mannschaft geben würde.

Zumindest der letzte Punkt hat sich als unbegründet erwiesen. Die SG Karlshöfen/Gnarrenburg hat nämlich keinen einzigen Abgang zu verzeichnen, im Gegenteil, der Kader ist größer geworden. So schloss sich Franziska Mallien vom Oberligisten TG 1860 Münden den Karlshöfenerinnen an. „Wir kannten sie aus der Liga, und weil sie in die Nähe gezogen ist, hat sie sich bei uns gemeldet“, freut sich der SG-Coach über eine weitere Alternative für den Außenangriff. Der erste Eindruck war bereits vielversprechend – wie vom gesamten Team. Gleich zum Ferienende, als die Mannschaft wieder in die Halle durfte, absolvierte Alexander Maaser ein Trainingslager inklusive Testspiel gegen Bremen 1860. „Wir haben vereinbart, dass wir vier Sätze spielen“, erklärt er. Alle gingen an seine Mannschaft. „Ich will das aber nicht zu hoch bewerten. Beide haben viel ausprobiert“, so der SG-Coach. Gleichwohl blieb zu konstatieren, dass „das alles schon ganz gut funktioniert hat“.

Das ist ja der große Trumpf der Mannschaft, wenn es an diesem Sonnabend losgeht: dass sie über Jahre eingespielt ist. Und ihre Unbekümmertheit. Die war für Alexander Maaser auch einer der Gründe für die ausgesprochen starke Vorsaison, und er wünscht sich, dass sich die Mannschaft diese Eigenschaft auch für diese Spielzeit bewahrt hat. „Wir hatten letzte Saison ja gar keinen Druck, haben unser Spiel gemacht“, so Maaser, der betont: „Wir haben auch diesmal absolut keinen Druck. Für uns ist es kein Muss, oben zu stehen. Für uns steht ganz klar der Spaß im Vordergrund.“

SG Karlshöfen/Gnarrenburg: Joana Kullik, Amelie Vogel, Vivien Kullik, Diana Grigat, Franziska Mallien, Iris Elbrandt, Kathy Hahs, Laura Kosak, Laura Kullik, Lena Neumann, Melanie Maiyan, Rieke Suske, Sarah Groborz, Susanne Brandt, Sylvia Dammann-Kullik.