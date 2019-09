Der SV Löhnhorst, hier mit Christoph Oberschelp, surft weiter auf einer Welle des Erfolges. (Tobias Dohr)

Grasberg. Mit der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf verpasste es ein weiterer Spielgegner, ein Stoppsignal für den Siegeszug des SV Löhnhorst in der Fußball-Kreisliga Osterholz zu setzen. Daniel Cummerow stellte beim hauchdünnen 1:0 (1:0)-Erfolg des verlustpunktfreien Tabellenführers das einzige Tor der Flutlichtbegegnung sicher. Mit sieben Siegen steht der SV Löhnhorst blendend da.

TSG-Trainer Gregor Schoepe sah sich vor der Partie dazu gezwungen, einen Wechsel auf der Schlüsselposition des Torhüters vorzunehmen. Alik Goldschmitt stand aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. Für ihn rückte mit Benjamin Ostrowski der Stammtorwart der letzten Jahre zwischen die Pfosten. Der Stand-by-Spieler bot die gewohnt sichere Leistung, war beim Gegentreffer machtlos.

Der siebte Saisonsieg stellte für den SV Löhnhorst ein hartes Stück Arbeit dar. Der Gast durfte sich erst beim Abpfiff von Schiedsrichter Hannes Haehne (1.FC Osterholz-Scharmbeck) in Sicherheit wiegen. „Geduldig bleiben, Löhnhorst. Alles gut“, rief Trainer Torsten Kentel seinen Akteuren früh ins Spielfeld hinein (18.). Die Geduld zahlte sich nach 33 Minuten aus. Da erlebten die 60 Zuschauer die Schlüsselszene des Abends: Chris Hybsz spielte sich im Rücken der TSG-Verteidigung frei und legte mustergültig in den Lauf von Torschütze Daniel Cummerow. „Der Abschluss war für mich einfach. Wir surfen weiter auf der Welle“, sagte Matchwinner Daniel Cummerow nach dem Happy-End für den Spitzenreiter.

Ausgleich mehrfach vor Augen

Die Schwarz-Weißen durften während der 90 Minuten mehrfach tief durchatmen. So auch direkt vor der Pause, als TSG-Torjäger Bjarne Schnakenberg frei vor dem Gäste-Gehäuse aufkreuzte. Der Abschluss strich um Haaresbreite am Tor vorbei (45.). Bruder Timon Schnakenberg hatte noch in der Nachspielzeit den Ausgleich auf dem Fuß. Der Volleyschuss des TSG-Kapitäns verfehlte knapp sein Ziel (90.+3).

Zumindest einmal hatte der Ball zuvor im Gäste-Tor gelegen. Neuzugang Benny Benaiges von Zatorski bugsierte den Ball nach klugem Zuspiel von Bjarne Schnakenberg ins Netz. Die Rechnung hatten die Platzherren jedoch ohne das Schiedsrichtergespann gemacht, das nach dem Torabschluss eine Abseitsstellung ausmachte (74.). „Weiter, wir belohnen uns gleich“, hoffte TSG-Coach Gregor Schoepe auf mehr Fortune in der Endphase. Vergeblich. Der Gast schaukelte den knappen Vorsprung über die Zeit. „Wir hätten mindestens ein Unentschieden verdient gehabt, haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Einstellung und Moral waren richtig top“, bekundete Gregor Schoepe. Rückkehrer Jannes Werk (Mittelfeld) hatte beim Gastgeber starke Szene, tankte sich mehrfach in den Rücken der SVL-Abwehr durch. „Es war ein relativ enges Ding. Wir haben halt den Lauf. Hinten waren wir sehr kompakt, haben nicht viel zugelassen“, betonte Löhnhorsts Trainer Torsten Kentel nach dem Dreier an der Wörpe. Einen Wermutstropfen mussten die Löhnhorster dennoch verkraften. Kapitän Timo Höge schied mit einer Oberschenkelzerrung vorzeitig aus. „Schalali, oh SVL“, sang der Spitzenreiter noch Minuten nach dem Abpfiff lautstark in der Kabine.