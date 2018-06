Der Nachwuchs muss ran, die Szene zeigt ein Duell im Jugendrennen. (Christian Kosak)

Hoope. Beim dritten Lauf zum Norddeutschen ADAC-Autocross-Cup (NAX-Cup) auf dem Birkenring in Hoope ist es ganz schön zur Sache gegangen. So musste eine Fahrerin nach einem unliebsamen Aufprall mit Prellungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Pilotin war dann aber zum Glück doch nicht schwerer verletzt und durfte das Spital deshalb auch noch vor dem Ende der Veranstaltung wieder verlassen.

„Der Unfall ist am zweiten Tag kurz vor Mittag passiert. Um 16 Uhr war die Fahrerin schon wieder an der Strecke“, informierte Rennleiter Reiner Ahlf-Burhop. Die Sportlerin sei nur zur Beobachtung im Krankenhaus gewesen. Bei einer weiteren Fahrerin habe es außerdem am Tag zuvor nach einem Unfall den Verdacht auf einen Schlüsselbeinbruch gegeben, der sich aber nicht bestätigte. „Die Fahrer können sich freuen, dass sie Gurte und eine Knautschzone haben. Bei Motorradrennen gehen solche Unfälle häufig ganz anders aus“, versicherte Ahlf-Burhop. Der frühere stellvertretende Vorsitzende der MSG Bremen-Nord begleitet den ausrichtenden Motorsport-Club (MC) Blaue Jungs Hellingst im dritten Jahr auf dem Birkenring. „Ich habe selten so viele Helfer gesehen, die mit solch großem Elan bei der Sache sind“, lobte der 53-Jährige den Veranstalter. Die heimischen Fahrer um Kay Schuckert vermochten sich in ihren Klassen nicht ganz vorne zu platzieren.

Knapp 1000 Zuschauer dabei

„Wir haben viel Lob von den Teilnehmern und den Zuschauern erhalten. Für uns war es eine sehr zufriedenstellende Veranstaltung“, zog der ehemalige Hellingster Vorsitzende Andreas Schwenzfeier ein positives Fazit. Wegen der großen Trockenheit in den vergangenen Wochen verteilten die Hellingster ordentlich Wasser auf der Bahn. „Ansonsten hätte es doch ein bisschen zu sehr gestaubt“, gab Schwenzfeier zu bedenken. Der Zuschauerzuspruch sei vor allem am zweiten Tag sehr gut gewesen, so der frühere Vereinschef, der sein Amt an Nadine Nanninga weitergegeben hatte. Wohl knapp 1000 Zuschauer verfolgten die Rennen am zweiten Tag.

Viele Teams kommen auch schon mit ihren eigenen Fanclubs. „Die bauen schon lange, bevor die Kassen öffnen, ihre Pavillons und Sitzburgen an der Strecke auf und hissen die Fahnen ihrer Clubs“, berichtete Rainer Ahlf-Burhop. Manche Teams würden sogar mit acht oder neun Autos in der Rennserie starten. Der NAX-Cup ist aus dem Deutschland-Cup hervorgegangen, der wiederum früher der Internationale Deutschland-Cup (IDC) war. Reiner Ahlf-Burhop ist bereits seit sieben Jahren als Rennleiter in den verschiedenen Serien tätig. Einen Tag nach seinem Einsatz in Hoope ging es für ihn auch schon weiter zu einem Europameisterschafts-Lauf in Cunewalde. Ab und an kommen dem gebürtigen Cuxhavener, der selbst noch Mitglied in Motorsportvereinen in Cuxhaven und Uelzen ist, auch schon einmal Gedanken an eine Beendigung seiner Tätigkeit als Rennleiter: „Manchmal reizt es mich schon, auch wieder selbst zu fahren.“

Seine Tochter Berit Ahlf-Burhop teilte sich einst einen VW Polo als Rennauto mit ihrem Vater. „Meine Tochter fährt seit der Aufnahme eines Studiums in Braunschweig aber nicht mehr“, ließ der Nordholzer wissen. Auch wenn er mittlerweile viele Fahrer der Szene kenne, so würden ihn bei seiner Aufgabe als Rennleiter nur die Nummern der Autos interessieren. Er verfolgte am vergangenen Wochenende die Nummern von 151 Startern. „Ich habe selten einen so reibungslosen Ablauf erlebt“, sprach Reiner Ahlf-Burhop den Blauen Jungs aus Hellingst ein dickes Kompliment aus.

Dass dies auch ganz anders sein könne, habe er erst vor kurzem bei einem Rennen in Oschersleben erlebt: „Das war unter aller Kanone.“ Deshalb habe sich der 53-Jährige auch über das entspannte Wochenende auf dem Birkenring gefreut. Bereits in sechs Wochen ist Reiner Ahlf-Burhop dann wieder als Rennleiter vor Ort, wenn die Hellingster einen Lauf zur Nordwestdeutschen Autocross-Meisterschaft (NWDAV) austragen. Die NAX-Cup-Serie macht in diesem Sommer noch zweimal Station in Klein Pretzier auf dem Uhlenköperring sowie auf dem Grambeker Heidering in Mölln.