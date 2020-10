Borgfeld. Nach dem Schlusspfiff der Partie in der B-Junioren-Regionalliga Nord zwischen dem SC Borgfeld und dem Hamburger SV II schlich Jan Marco Krein sichtlich betrübt über den Kunstrasenplatz am Hamshofweg. Sowohl SC-Trainer Yimin Ehlers als auch mehrere Mitspieler versuchten, den 15-Jährigen zu trösten, der aufgrund einer Knieverletzung von Stammtorhüter Claas Crome sein Debüt für den Borgfelder Nachwuchs gegeben hatte – und mit einem ärgerlichen Patzer einen erheblichen Anteil an der mehr als unglücklichen 2:3 (2:2)-Heimniederlage hatte.

Einen Drehschuss aus knapp 16 Metern von Hamburgs Mittelfeldspieler Nick Jovovic hatte er durch seine Hände rutschen lassen (43.), die dritte Führung in einer ausgeglichenen Begegnung gaben die jungen „Rothosen“ schließlich nicht mehr her. „Überhaupt keinen Vorwurf an den Jungen“, versicherte der Borgfelder Trainer, „bis zu diesem Patzer hat er ein tolles Spiel gemacht und uns mit einigen tollen Paraden überhaupt erst im Spiel gehalten.“ In der Tat wehrte der Ersatzmann zahlreiche Schüsse der Gäste ab, zeigte sich im Stellungsspiel sicher und in der Spieleröffnung mit gutem Auge und präzisen Zuspielen. Dass ausgerechnet er zur tragischen Figur avancierte, „ist natürlich bitter“, sagte Yimin Ehlers, „aber Jan Marco ist klar im Kopf und wird das schnell wegstecken“.

Viel ärgerlicher sei aus seiner Sicht gewesen, „dass wir unsere vielen guten Torchancen nicht genutzt haben und nun als Verlierer vom Platz gehen müssen“. Zu Beginn des Spiels hatten die Gäste ein deutliches spielerisches Übergewicht und gingen früh in Führung: Auf der rechten Abwehrseite fanden die Hausherren keinen Zugriff auf den wieselflinken HSV-Stürmer Samba Balde, Connor Rohra verlor das entscheidende Laufduell und konnte die Flanke nicht verhindern – und Hamburgs Alex da Graca musste das Spielgerät ohne große Mühe nur noch über die Linie drücken (13.).

„In der ersten Halbzeit fehlte bei uns die nötige Zweikampfhärte“, kommentierte Yimin Ehlers diese Szene, die sich bis zum Pausenpfiff des umsichtigen Referees einige Male wiederholte und für einige Aufregung an der Borgfelder Seitenlinie führte. Umso überraschender gelang den Gastgeber der Ausgleich mitten in einer Drangperiode des HSV, ein feines Zuspiel von SC-Kapitän Yannick Altenburg verwertete Mittelstürmer Noel Olszak zum 1:1 (22.).

Die Freude darüber währte allerdings nicht lange, erneut nutzten die Gäste die Unordnung in der Borgfelder Defensive, einen Schuss von Nick Jovovic parierte Jan Marco Krein noch glänzend, den völlig frei stehenden Alex da Graca dagegen hinderte kein Borgfelder beim „Abstauber“ zur neuerlichen HSV-Führung (36.). „Da haben gleich mehrere Spieler aufgehört, Fußball zu spielen und sind einfach stehen geblieben“, haderte Ehlers, „das darf uns einfach nicht passieren.“ Doch anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, berappelten sich die jungen Wümme-Kicker erneut, und wieder hatte der Mannschaftskapitän eine Hauptrolle.

Mit einer feinen Einzelleistung drehte sich Yannick Altenburg an der gegnerischen Strafraumgrenze um zwei Gegenspieler herum, zog ab und traf praktisch mit dem Pausenpfiff zum viel umjubelten 2:2-Ausgleich (40.). Hatten die Gäste die Borgfelder über weite Strecken der ersten Hälfte noch mit einer kompakten Defensive im Schach halten können, lösten sich die Gastgeber mit zunehmender Spieldauer aus der Umklammerung und agierten auf Augenhöhe. „Unser Plan ist heute eigentlich noch besser aufgegangen, als gegen Werder“, analysierte Yimin Ehlers nach Spielende, „allerdings hätten wir uns unbedingt mit einem Punkt belohnen müssen.“

Dafür habe seinem Team allerdings die nötige Cleverness in der gefährlichen Zone der Gäste gefehlt, wiederholt kam der letzte Pass nicht an, die größte Möglichkeit zum Remis vergab der zur Pause eingewechselte Maverick Sanft unmittelbar vor dem Schlusspfiff: Nach einer präzisen Flanke von der linken Angriffsseite kam er relativ ungehindert zum Kopfball, doch Gäste-Torhüter Hannes Steffen Hermann lenkte den Ball mit einem tollen Reflex gerade noch über die Querlatte. „Einen Punkt hätten die Jungs aus meiner Sicht verdient gehabt“, resümierte Ehlers – ehe er zu seinem Keeper rannte, um diesen zu trösten.

Weitere Informationen

B-Junioren Regionalliga Nord

SC Borgfeld - Hamburger SV II 2:3 (2:2)

SC Borgfeld: Krein; Soulkou (74. Begnai), Schierholz, Olszak, Altenburg, Kuhl (52. Elmali), Villa Rudolph (66. Valiani), Wrobel, Graban, Rohra, Jarju (41. Sanft)

Hamburger SV II: Hermann; Kehl, Bozickovic, Lamce, Jovovic, Saido Balde (75. Sinanovic), Thele, da Graca, Eising, Samba Balde (75. Adam), Megeed (67. Hoffmann)

Tore: 0:1 Alex da Graca (13.), 1:1 Noel Olszak (22.), 1:2 Alex da Graca (36.), 2:2 Yannick Altenburg (40.), 2:3 Nick Jovovic (43.)

Schiedsrichter: Till Schierbaum (SV Friesen Lembruch) CM