Konnte sich im Duell gegen ihren Ex-Coach Cihat Sentürk (im Hintergrund) wieder mehr auf ihr eigenes Spiel konzentrieren: VSK-Spielerin Alena Böttjer (am Ball). (Sandra Brockmann)

Osterholz-Scharmbeck. Sentürk reiste mit seinem neuen Team Bremen 1860 II an und feierte mit diesem einen ungefährdeten 70:51 (35:19)-Erfolg in der Menkehalle. „Wir hatten uns gegen den Dritten aber ohnehin nicht viel ausgerechnet“, teilte VSK-Akteurin Alena Böttjer mit.

Böttjer attestierte ihrer Formation auch eine ordentliche Vorstellung. „Mit dieser Leistung hätten wir das Spiel beim Kellerkind BBC Osnabrück II in der Vorwoche gewonnen“, war sich Alena Böttjer sicher. Diese konnte sich in der Heimpartie gegen Bremen 1860 II mehr auf ihr eigenes Spiel konzentrieren, weil Simone Dannenbaum an der Seitenlinie das Coachen übernahm. „Das hat mir gutgetan“, betonte Böttjer. Die Aufbauspielerin steuerte dann auch immerhin acht Punkte bei, nachdem sie in Osnabrück noch bei einem einzigen Zähler hängengeblieben war. Dafür lief es bei ihrer Schwester Janina Böttjer mit zwei Punkten nicht mehr so gut.

Im ersten Viertel sah es noch danach aus, als ob die Kreisstädterinnen dem Favoriten mehr Paroli bieten könnten. Bis zum 12:12 war es ein komplett offenes Match. Doch dann zogen die Gäste mit einem 10:0-Lauf auf und davon. „Das war ein bisschen der Knackpunkt in der Begegnung“, urteilte Alena Böttjer. Die Bremerinnen bauten ihren Vorsprung in den weiteren Vierteln kontinuierlich aus. 1860-Topscorerin Flora Gulyas kam aber gegen die beherzt verteidigenden Gastgeberinnen nicht wie gewohnt zum Zuge. Dies war in erster Linie ein Verdienst von Hannah Joest, die Gulyas in direkte Deckung nahm.

„Das hat Hannah richtig gut gemacht“, stellte Böttjer zufrieden fest. Und auch in der Offensive glänzte Joest. Mit 18 Zählern war sie sogar die erfolgreichste VSK-Werferin. Nur Joests Freiwurfquote war mit vier Punkten bei acht Versuchen noch ausbaufähig. „Das lag aber auch an den schwindenden Kräften gegen Ende der Partie“, gab Alena Böttjer zu bedenken. Da Tabea Kuschmitz, Tania Brunke sowie Julia Kriese fehlten und Simone Dannenbaum nur sporadisch mal aufs Feld kam, standen dem Heimteam gerade einmal sieben Akteurinnen zur Verfügung.

Katja Bothe überzeugte bei den Osterholz-Scharmbeckerinnen mit drei Dreiern. Am Ende freute sich jedoch der langjährige Ex-Coach Cihat Sentürk über den Sieg. „Es war schon ein komisches Gefühl, gegen Cihat zu spielen“, räumte Alena Böttjer ein, die mit ihrem Team auch nach dem achten Saisonspiel weiter auf den dritten Saisonsieg wartet. Das 51:70 gegen 1860 Bremen II war die dritte Niederlage in Folge.

BC VSK Osterholz-Scharmbeck: Karina Bothe (10), Katja Bothe (10), Alena Böttjer (8), Janina Böttjer (2), Simone Dannenbaum, Helbich, Joest (19), Tamanini (2)