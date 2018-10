Janos Bröker kämpfte sich mit dem TV Lilienthal in Wernigerode zurück ins Spiel, verlor am Ende aber trotzdem knapp. (Christian Kosak)

Lilienthal. Obwohl die „Wölfe“ dabei große Moral zeigten und im letzten Abschnitt vier Treffer in Folge erzielten, reichte es nicht mehr zu einem Punktgewinn. Dementsprechend enttäuscht zeigte sich Lilienthals Trainer Jesse Backman nach der turbulenten Partie.

„Am Ende ist die Niederlage trotz des beherzten letzten Drittels verdient. Wir haben in den anderen beiden Abschnitten ohne das nötige Herz gespielt. Gerade in der Defensive haben der Wille und die Einsatzbereitschaft gefehlt“, monierte der finnische Übungsleiter nach der bereits dritten Saisonniederlage. Die Gäste agierten in der Anfangsphase zwar druckvoll, leisteten sich aber auch in dieser Phase schon zu viele Fehler. Einen davon bestrafte Wernigerodes Toptorjäger Samuli Granlund, der nach einem unnötigen Ballverlust eiskalt verwandelte (6.). Davon ließen sich die Lilienthaler aber zunächst nicht aus der Bahn bringen.

Ausgleich bringt keine Sicherheit

Erst scheiterte Frank Brinkmann am Pfosten, Sekunden später belohnte Niklas Bröker die Bemühungen dann schließlich mit dem Ausgleich (10.). Doch statt durch diesen Treffer Sicherheit im Spielaufbau zu gewinnen, spielten die „Wölfe“ in der Folge einen Fehlpass nach dem anderen. Die defensiv gut organisierten Gastgeber nutzten diese Schwächen gekonnt aus und zogen davon. Innerhalb von nur einer Minute wandelten sie so zwei fahrlässige Ballverluste in Tore um (11.). Und wieder nur drei Zeigerumdrehungen später erhöhte der kaum zu stoppende Grandlund mit seinem dritten Treffer des Tages auf 4:1.

In der Gästedefensive fehlte es auch im Anschluss an Tempo und konsequentem Zweikampfverhalten, sodass Vojta Krupicka sogar noch ein Tor nachlegte. Immerhin sorgte Maximilian Spöhle vor der ersten Pausensirene nochmals für Hoffnung bei den zahlreichen mitgereisten Lilienthaler Fans und verkürzte auf 2:5. Im Mitteldrittel wurde es dann – wie so oft, wenn diese beiden Teams aufeinandertreffen – hitziger. Rassige Duelle und Zeitstrafen auf beiden Seiten waren die Folge. Während sich die Gäste jedoch auch in Überzahl die Zähne am Bollwerk der „Roten Teufel“ ausbissen, schraubten die Gastgeber ihren Vorsprung durch einen Doppelpack weiter in die Höhe. Als dann Samuli Granlund sogar noch sein fünftes Tor auflegte, schien die Partie endgültig vorzeitig gelaufen.

Doch in der allerletzten Sekunde des zweiten Durchgangs traf Lilienthals Toni Vuorsalo per Strafstoß – und sollte damit ein dramatisches Schlussdrittel einläuten. Denn nach der zweiten Kabinenansprache von Coach Backman kamen die „Wölfe“ wie verwandelt aufs Parkett. Sie erhöhten den Druck, verteidigten entschlossen und agierten im Abschluss effektiver. Nur zwei Minuten waren gespielt, da traf Niklas Bröker in Überzahl. Zwar scheiterte Leon Bauer kurz darauf am Aluminium, Bröker traf nach resolutem Körpereinsatz aber zum 5:8 (45.). Das Momentum hatte sich binnen weniger Augenblicke zugunsten der Gäste gedreht, Lukas Bieger nutzte eine weitere Überzahlsituation zum nächsten Tor.

Der TVL hielt das Tempo nun weiter extrem hoch und als Ole Appenrodt dreieinhalb Minuten vor Ultimo tatsächlich zum 7:8 traf, schien das nicht für möglich gehaltene Comeback plötzlich in greifbarer Nähe. Trotz aller Bemühungen schafften die couragierten Lilienthaler in der Schlussphase aber keinen weiteren Treffer und mussten so mit der Niederlage leben. „Wir werden weiter arbeiten, um uns zu verbessern und über die volle Spielzeit so aufzutreten“, versprach Backman nach der unvollendeten Aufholjagd.

TV Lilienthal: Sebastian Spöhle, Hallerstede; Janos Bröker, Brinkmann, Ebbinghaus, Niklas Bröker, Appenrodt, Schneider, Maximilian Spöhle, Bauer, Bieger, Diaz de Armas, Moes, Röttger, Lange, Vuorsalo