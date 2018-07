Stellt sich im S-Springen mit zwei Sternen größter Konkurrenz: Ritterhudes Eric Müller-Rulfs (hier auf Curly). (Yvonne Dethlefsen)

Hambergen. Das Dressur- und Springturnier in Hambergen steht in den Startlöchern für drei Tage Spitzenreitsport. Viel Arbeit wurde im Vorfeld investiert, um den 650 Reitern mit 2100 Nennungen wieder optimale Bedingungen zu bieten und das Turnier für Reiter und Zuschauer noch einmal aufzuwerten. "Wir haben zum Glück tolle Sponsoren, die uns bei der Weiterentwicklung des Turniers unterstützen", erläutert die erste Vorsitzende Sabine Büttelmann.

So wurde in diesem Jahr erstmalig die Springprüfung der Klasse S mit Stechen in der Kategorie Zweisterne ausgeschrieben. Hier warten nun Hindernisse mit einer Maximalhöhe von 1,45 Meter auf Reiter und Pferd, aber es lockt auch ein höheres Preisgeld als in den Vorjahren. "Die höhere Klasse wird sich in den nächsten Jahren sicherlich etablieren und zukünftig noch mehr hochkarätige Starter anlocken", ist die Vorstandsriege zuversichtlich. Mit 39 Nennungen in dieser Prüfung ist die Starterzahl noch ausbaufähig, aber der Veranstalter ist dennoch zufrieden mit der Premiere: "Andere Vereine der Region haben in ihren Einsterne S-Springen oftmals deutlich weniger Nennungen."

Kurs auf die Siegprämie nehmen wollen unter anderem Hergen und Marten Forkert, Harm Wiebusch und Julie-Mynou Diederichsmeier. Der bei Hilmar Meyer trainierende Südafrikaner Govet Triggol ist ebenso mit von der Partie wie die hiesigen Reiter des Kreisreiterverbandes Osterholz Hans-Christoph Kühl sowie Julia und Eric Müller-Rulfs. Ob Mylen Kruse vom RV Zeven ihre reservierten Startplätze im Großen Preis wahrnehmen wird, bleibt hingegen abzuwarten, denn sie wurde für die Europameisterschaft der Jungen Reiter nominiert und könnte dann schon auf dem Weg nach Frankreich sein. Wer es letztlich in das entscheidende Stechen schafft, wird sich am Sonntag ab 16 Uhr zeigen.

Nicht weniger hochklassig sind die Dressurprüfungen der Klasse S besetzt. Auch hier zeigte sich, dass sich die S-Dressur erst einmal etablieren musste. "Im ersten Jahr hatten wir damals kaum Starter und nun sind es mittlerweile schon zwei nach Pferdealter getrennte S-Dressuren mit insgesamt 70 Nennungen", freut sich Sabine Büttelmann über die Entwicklung. Neben Jan-Dirk Gießelmann, Peter Koch und Leonie Bramall hat auch Lokalmatadorin Birthe Heyer für den St. Georg Special* am Sonntag um 12.30 Uhr genannt. Johanna von der Leyen, Tochter von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, reist voraussichtlich extra nur für diese Prüfung an. Die im Grand Prix erfolgreiche Reiterin Nadine Husenbeth setzt an diesem Wochenende hingegen auf ihr Nachwuchspferd und startet am Freitag in der Dressurpferdeprüfung der Klasse M.

Das tolle Turniergelände und viel kulinarisches Drumherum machen das Hamberger Turnier zu einem beliebten Ausflugsziel auch für Nichtreiter. Speziell der Sonnabend lockt mit einer Abendveranstaltung unter Flutlicht. Den Auftakt des Abendprogramms macht um 18.45 Uhr die „Hamberger Natursprung Trophy“. Die Naturhindernisse wie Pulvermann's Grab oder Steinmauer sind jedes Jahr wieder eine Herausforderung für Ross und Reiter. Für das anschließende Teamspringen wurde ein Sonderpreis für die drei besten Mannschaften ausgelobt.

Spannend wird es dann noch einmal in der Punktespringprüfung der Klasse L um 21.30 Uhr. Der letzte Sprung, der sogenannte Joker, wird vom Parcourschef Eckart Heuer als besondere Klippe im Parcours gebaut und entschied schon so manches Mal über den Sieg. Die ganz jungen Nachwuchsreiter haben am Sonntag ihren großen Auftritt. In der Führzügelklasse mit Kostüm um 15.30 Uhr zeigen sie auf dem Hauptplatz vor großem Publikum ihr Können. Denn der Nachwuchs ist dem RFV Hambergen ebenso wichtig wie die S-Reiter: "Bei uns sollen Reiter aller Leistungsklassen starten können." Damit die kleinen Zuschauer auch einmal ihr Glück auf dem Rücken der Pferde probieren können, wird am Sonntagnachmittag Ponyreiten angeboten.

Weitere Informationen

Freitag, 6. Juli

Springplatz 1

08.00 Uhr: Springpferdeprfg. Kl. A* 1. Abt. 4j.

anschl. 2. Abt. 5+6j.

10.30 Uhr: Springpferdeprfg. Kl. A** 1. Abt. 0-845 RLP

anschl. 2. Abt. 846 + mehr RLP

13.30 Uhr: Springpferdeprfg. Kl. L 4+5j.

15.30 Uhr: Springpferdeprfg. Kl. L 6+7j.

17.30 Uhr: Springpferdeprfg. Kl. M

Springplatz 2

16.00 Uhr: Springprfg. Kl. L 1. Abt. 0-158 RLP

17.00 Uhr: 2. Abt. 159 + mehr RLP

Dressurplatz 1

08.00 Uhr: Dressurpferdeprfg. Kl. A 5+6j.

10.00 Uhr: Dressurpferdeprfg. Kl. L

12.30 Uhr: Dressurpferdeprfg. Kl. M

14.00 Uhr: Dressurprfg. Kl. L* Trense 1. Abt. Jun/JR

16.00 Uhr: 2. Abt. Reiter

Dressurplatz 2

08.00 Uhr: Reitpferdeprfg.

11.00 Uhr: Dressurpferdeprfg. Kl. A 4j.

12.30 Uhr: Dressurprfg. Kl. A*

14.30 Uhr: Dressurprfg. Kl. A** KM-Wertung

16.15 Uhr: Dressurprfg. Kl. M*

Sonnabend, 7. Juli

Springplatz 1

07.30 Uhr: Springprfg. Kl. L KM-Wertung

09.00 Uhr: Springprfg. Kl. M* 1. Abt. 0-698 RLP

10.30 Uhr: 2. Abt. 699-2708 RLP

12.00 Uhr: 3. Abt. 2709 + mehr RLP

14.00 Uhr: Springprfg. Kl. S* 7-9j.

15.45 Uhr: Springprfg. Kl. S* 9j. + älter

17.30 Uhr: Standard Spring WB mit Kostüm

18.45 Uhr: Springprfg. Kl. L Hamberger Natursprung Trophy

20.00 Uhr: Team Spring WB E-A-L

21.30 Uhr: Flutlicht Punktespringprfg. Kl. L

anschl. Turnierparty mit DJ

Springplatz 2

11.00 Uhr: Springreiter WB

12.00 Uhr: Springprfg. Kl. A* 1. Abt. Jun/JR

13.30 Uhr: 2. Abt. Reiter

Dressurplatz 1

09.00 Uhr: Dressurprfg. Kl. M* 1. Abt 0-211 RLP

12.00 Uhr: 2. Abt. 212 + mehr RLP

15.00 Uhr: Dressur WB

16.30 Uhr: Dressurreiter WB

Dressurplatz 2

09.00 Uhr: Dressurreiterprfg. Kl. A

12.15 Uhr: Dressurreiterprfg. Kl. L*

15.00 Uhr: Dressurprfg. Kl. L* Kandare KM-Wertung

Sonntag, 8. Juli

Springplatz 1

08.00 Uhr: Stilspringprfg. Kl. L 1. Abt JUN/JR

09.00 Uhr: 2. Abt. Reiter

10.15 Uhr: Springprfg. Kl. M* 1. Abt. 0-615 RLP

11.30 Uhr: 2. Abt 616 + mehr RLP

12.45 Uhr: Springprfg. Kl. M** 1. Abt. Damen

14.00 Uhr: 2. Abt. Herren

15.30 Uhr: Führzügelklassen WB

16.00 Uhr: Springprfg. Kl. S** m. Stechen

Springplatz 2

10.30 Uhr: Stilspring WB

12.30 Uhr: Spring WB

14.00 Uhr: Stilspringprfg. Kl. A** KM-Wertung

15.30 Uhr: Stilspringprfg. Kl. A**

Dressurplatz 1

09.00 Uhr: Dressurprfg. Kl. M** 1. Abt. 0-443 RLP

12.30 Uhr: Dressurprfg. Kl. S* 9j. + älter

Dressurplatz 2

09.00 Uhr: Dressurprfg. Kl. M** 2. Abt. 444 + mehr RLP

12.30 Uhr: Dressurprfg. Kl. S* 7-9j.

15.30 Uhr: Einfacher Pony Reiter WB Jg. 2003-2007

16.00 Uhr: 2. Abt. Jg. 2008-2011 IBU