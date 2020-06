Der Nordwestdeutsche Volleyballverband hat die Ligeneinteilung auf Verbandsebene bekanntgegeben. (Björn Hake)

Landkreis Osterholz. Vereinzelt kehren die Volleyballer in diesen Tagen in die wieder geöffneten Sporthallen zurück. Die allermeisten Amateur-Volleyballer befinden sich allerdings bereits komplett in der Sommerpause. Nichtsdestotrotz laufen die Vorbereitungen für die Spielzeit 2020/2021 beim Nordwestdeutschen Volleyballverband (NWVV) bereits auf Hochtouren.

Nun hat der Verband auch bereits die Ligeneinteilung der kommenden Saison auf Verbandsebene bekannt gegeben. Nach mehreren Videokonferenzen ist die Arbeitsgruppe „Spielklasseneinteilung“ unter Leitung von Verbandsspielwart Florian Brune nun zu dem Schluss gekommen, in der Spielzeit 2020/2021 möglichst auf 8er- und 10er-Staffeln zu verzichten – um gegebenenfalls auf einen verspäteten Saisonbeginn aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie frühzeitig reagieren zu können. In der Hoffnung, zeitgerecht die neue Saison starten zu können, werden sich nun die für die einzelnen Staffeln zuständigen Staffelleiter mit den zugeteilten Mannschaften in Verbindung setzen, um das weitere Prozedere bekannt zu geben.

Im Anschluss an die Spielklasseneinteilung auf Verbandsebene werden nun auch die einzelnen Bezirkskonferenzen beziehungsweise Regionen ihre Einteilung für die Spielklassen von der Bezirksliga bis zur Kreisklasse vornehmen.

Weitere Informationen

Oberliga 2 (Frauen)

BTS Neustadt

Bremen 1860

Raspo Lathen

SG Karlshöfen/Gnarrenburg

SVG Lüneburg

TSG Westerstede

TV Eiche Horn Bremen II

Landesliga 4 (Frauen)

ATSV Scharmbeckstotel

BC Cuxhaven

Bremen 1860 III

Geestemünder TV II

SG Beverstedt

SV Nordenham I

TSV Fischerhude-Quelkhorn

TV Baden

TV Eiche Horn Bremen III

Bezirksliga 1 Bremen/Lüneburg (Frauen)

Bremen 1860 IV

SG Karlshöfen/Gnarrenburg II

SV Grün-Weiß Beckedorf

TV Bremen-Walle 1875 II

TV Hambergen

TuS Wremen 09

VG Meyenburg/Schwanewede

Bezirksklasse 2 Bremen/Lüneburg (Frauen)

Heeslinger SC

MTV Ostereistedt II

TSV Fischerhude-Quelkhorn III

TV Hambergen II

TuS Zeven III

TuSG Ritterhude

VSK Osterholz-Scharmbeck

Verbandsliga 2 (Männer)

Bremen 1860 II

Oldenburger TB III

SVG Lüneburg III

TSV Hollern-Twielenfleth

TV Jahn Schneverdingen

TuS Zeven

VSK Osterholz-Scharmbeck

Landesliga 2 (Männer)

BTS Neustadt

Bremen 1860 III

MTV Wilstedt

TV Baden III

TV Cloppenburg

TuS Zeven II

VSG Hassel/Eystrup

Bezirksliga 2 Bremen/Lüneburg (Männer)

MTV Wilstedt II

SG Karlshöfen/Gnarrenburg

TSV Hollern-Twielenfleth II

TV Scheeßel

TuS Elsdorf

TuS Harsefeld

VfL Stade II