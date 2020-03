In welcher Liga spielen Laurin Struß und die Herren der TuSG Ritterhude demnächst? Eine derzeit kaum zu beantwortende Frage. (Brockmann)

Landkreis Osterholz. Zugegebenermaßen hat die Sorge, ob, wann und wie die aktuelle Sportsaison fortgesetzt werden kann, verständlicherweise momentan nicht die größte Priorität in der Bevölkerung. Und dennoch ist gerade in Zeiten von Isolation und häuslicher Quarantäne die Sehnsucht groß, irgendwann wieder in den Alltag zurückzukehren und dem geliebten Hobby nachzugehen. Die Tischtennis-Spieler unserer Region wurden vom Abbruch praktisch auf der Zielgeraden erwischt, mitten in der heißesten Saisonphase. Folglich beschäftigen sie sich mit der Frage, ob die ausstehenden Partien überhaupt noch zu Ende gespielt werden oder wie eine Wertung der derzeit unvollständigen Spielzeit 2019/20 aussehen könnte. Denkbar sind dabei verschiedenste Szenarien.

Fortsetzung der Serie

Natürlich kann diese fairste Lösung nur im Sinne aller Beteiligten sein. Die Voraussetzungen hierfür sind im Tischtennis im Übrigen deutlich besser als in anderen Sportarten. Schließlich kam die Saison zu einem sehr späten Zeitpunkt zum Stillstand. Durchschnittlich müssen die Teams lediglich noch drei Begegnungen absolvieren. Hinzu kommen nur noch die Relegationsspiele, die über Auf- und Abstieg entscheiden, jedoch eine kurze Vorlaufzeit zwecks Planung benötigen. Allerdings hätten die Verbände noch reichlich zeitlichen Spielraum.

Theoretisch könnte die Saison noch im Spätsommer, beispielsweise im August, abgeschlossen werden, da die neue Serie ohnehin nicht vor September starten würde. In all diesen Überlegungen wäre allerdings der Wechseltermin (31. Mai) eine Barriere und müsste ebenfalls hinausgezögert werden. Denn die Spieler müssten zweifellos genau wissen, an welcher Liga der aktuelle oder potenziell neue Klub in der kommenden Saison teilnimmt. Aber eine realistische Einschätzung, ob es in den nächsten Wochen oder Monaten weitergehen kann, vermögen selbst Virologen derzeit nicht zu geben. Insofern ist auch ein kompletter Abbruch nicht unwahrscheinlich. Doch wer steigt dann auf und ab?

Wertung des Status quo

Eine Möglichkeit wäre es, die Tabelle zum Zeitpunkt der Unterbrechung (13. März) einzufrieren und entsprechend zu werten. Ein regelrechter Albtraum zum Beispiel für die erste und zweite Herrenmannschaft der TuSG Ritterhude, die dann jeweils absteigen würden, obwohl ihnen ein machbares Restprogramm im Saisonendspurt eigentlich noch alle Chancen ließ. Es scheint jedoch unwahrscheinlich, dass es so kommen wird. Anders als im Fußball, wo wöchentliche Spieltage in der Regel ein vergleichbares Tabellenbild darstellen, herrscht im Tischtennis ein tabellarischer Flickenteppich. Während es Mannschaften gibt, die bereits 17 Partien bestritten haben, stehen andere erst bei 14. Kaum vorstellbar, dass sich der Verband auf der Suche nach einer möglichst gerechten Lösung für diese Variante entscheidet.

Zurück auf Los

Schon eher liegt es nahe, so zu tun, als hätte es die Saison nie gegeben. Im September würde die Spielzeit 20/21 und jede Staffel mit denselben Mannschaften erneut beginnen. Ein Szenario, wovon Ritterhudes Oberliga-Damen sicher träumen würden. Bereits abgestiegen, hätten die Hammestädterinnen mit personell besseren Voraussetzungen dann eine deutlich größere Chance auf den Klassenerhalt. Gegen diese Überlegung spricht wohl die Tatsache, dass die Serie schon so weit fortgeschritten ist.

Gerade Teams, die sich anschicken, Meister zu werden oder es bereits de facto sind, würden arg benachteiligt. Wie zum Beispiel der TV Falkenberg in der Herren-Bezirksklasse, der eine bislang lupenreine Serie mit 30:0 Punkten nicht mit dem verdienten Aufstieg krönen könnte. Außerdem müsste geklärt werden, ob Akteure dann trotzdem im Sommer wechseln dürften, oder ob die Saison unter identischen Voraussetzungen erneut beginnen würde.

Weihnachten als Fixpunkt

Immer wieder kursieren auch Gerüchte, dass das Endergebnis der Hinrunde zählen könnte. Ein Vorteil läge auf der Hand: Alle Teams wären zumindest einmal gegeneinander angetreten, sodass ein vergleichbares Tabellenbild entstanden ist. Die unterschiedliche Anzahl an Heim- und Auswärtsspielen wäre womöglich kein entscheidendes Gegenargument. Aufatmen würde zum Beispiel Damen-Landesligist FSC Stendorf, der seine Talfahrt auf den vorletzten Platz erst in der Rückserie erlebte. Aufschreien würde wiederum die Konkurrenz, deren Kraftakt in der zweiten Halbserie schlichtweg annulliert würde.

Aufstockung der Liga

Eine Option wäre es auch, die Ligen für eine Saison aufzustocken. Von in der Regel zehn Mannschaften auf bis zu 14. In der dann abgebrochenen Serie würde es keine Absteiger geben. Allerdings könnte den beim Abbruch Erst- und Zweitplatzierten der nächsttieferen Liga ein Aufstiegsrecht eingeräumt werden.

Die Angst vor einer kaum zu organisierenden Mammut-Saison wäre vermutlich unberechtigt, weil die Vergangenheit zeigte, dass ohnehin nicht alle Vereine ihr Startrecht auch wahrnehmen würden. Zu beneiden sind die Entscheidungsträger im Verband ganz sicher nicht, doch im Falle eines Abbruchs dürfte diese skizzierte Aufstockung wohl die wenigsten (unschuldigen) Verlierer hervorbringen.

Zur Sache

Aktueller Stand: Pause bis 17. April

Die Corona-Pandemie hat hierzulande sämtliche Sportwettbewerbe vor zwei Wochen zum Erliegen gebracht. Keine Ausnahme bildet dabei selbstverständlich die Tischtennis-Saison, die vom Tischtennisverband Niedersachsen (TTVN) nach derzeitigem Stand bis zum 17. April unterbrochen wurde. Aktuell sucht der Vorstand in Hannover fieberhaft nach einer Lösung, wie eine Fortsetzung aussehen könnte und welche Option bei einem endgültigen Abbruch zu favorisieren wäre. Dabei soll nach sorgfältiger Analyse möglichst eine bundesweit einheitliche Entscheidung getroffen werden. Mit einem kurzfristigen Vorschlag sei allerdings aufgrund der schwer zu prognostizierenden Entwicklung nicht zu rechnen, teilte der TTVN jüngst auf seiner Homepage mit.