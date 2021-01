Landkreis Osterholz Mit Blick auf den bis Ende Januar verlängerten Lockdown eine Entscheidung mit Weitsicht. Allerdings gehen die Entscheidungsträger des TTVN mittlerweile davon aus, dass ihre Aktiven vor März nicht mehr zum Schläger greifen werden. Der Start wird also noch einmal verschoben werden. Deshalb sollen erst einmal keine neuen Spieltermine vereinbart werden, wie der Verband mitteilt. Die Ansetzungen der ausgefallenen Begegnungen der Vorrunde sollten eigentlich im Zeitraum vom 15. bis 31. Januar neu terminiert werden. Die Terminkalender der Mannschaftskapitäne auch der Teams aus dem Landkreis Osterholz waren also bereits gut bestückt. „Da wir Stand heute nicht davon ausgehen, dass sich die Infektionslage bis zu diesem Zeitpunkt soweit verbessert haben wird, dass eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes möglich ist, macht es derzeit keinen Sinn, Spieltermine zu vereinbaren“, teilte der TTVN auf seiner Homepage mit.

Und weiter: „Wir gehen davon aus, dass die Aussetzung des Spielbetriebs bis in den März hinein verlängert werden wird. Unser Ziel ist es, den Spielbetrieb im Frühjahr wieder aufzunehmen.“ Eine Entscheidung darüber werde jedoch erst Anfang Februar getroffen werden können. „Erst dann macht es Sinn, neue Spieltermine zu vereinbaren.“ Alle Spielleiterinnen und Spielleiter sollten deshalb die weitere Entscheidung des TTVN-Präsidiums abwarten und noch keine Neuterminierungen vornehmen.

Der Verband erklärt auch, warum er die Saison noch nicht abbricht, obwohl sich entsprechende Nachfragen häufen würden: „Dazu besteht aus unserer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt keine Notwendigkeit, denn wir hoffen, dass unsere Vereine im Frühjahr mit den bereits existierenden Hygienekonzepten wieder an den Start gehen und die Saison fortsetzen können.“ Auf die Unterbrechung der Saison haben die Verantwortlichen auf Landesebene ohnehin bereits reagiert: So wird nach der Wiederaufnahme nur eine Einfachrunde ausgetragen. Jedes Team spielt also nur einmal gegen jedes andere, danach sollen möglichst noch die Relegationsspiele bestritten werden.