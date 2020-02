Yimin Ehlers (vorne) sah einen guten Auftritt seiner Borgfelder B-Junioren. (Guido Specht)

Borgfeld. Zu behaupten, die B-Junioren des SC Borgfeld haben ihre Generalprobe verpatzt, ist nur die halbe Wahrheit. Nach dem Ergebnis zu urteilen – der Borgfelder Nachwuchs trat eine Woche vor dem Rückrunden-Start in der Regionalliga Nord bei den A-Junioren des Niedersachsenligisten TSV Havelse an – stimmt das zwar. Aber die 1:4 (1:1)-Niederlage allein an den Zahlen festzumachen, würde den Borgfeldern auch nicht gerecht werden. Denn sie spielten gut.

Borgfeld-Coach Yimin Ehlers hatte sich die um ein Jahr älteren Havelser bewusst als Testspielgegner ausgesucht, damit seine Mannen gegen einen körperlich robusteren Gegner antreten. Anfangs zeigten sich die Borgfelder auch beeindruckt und fabrizierten einen kapitalen Fehler, der prompt zum 0:1 führte. Von dem Moment an kamen die Gäste aber besser in die Partie. Das 1:1 durch Noel Dähne, auch wenn es durch einen Elfmeter zustande gekommen war, war „wirklich verdient“, so Ehlers. Trotzdem gerieten die Borgfelder nach einem Missverständnis zwischen Torhüter und Innenverteidigung wieder in Rückstand, ehe es von da an „nur in eine Richtung“ ging. „Wir hatten richtig gute Torchancen“, so der Borgfeld-Coach. Allein: Sie blieben ungenutzt. Ein erneuter Abstimmungsfehler führte dann zum 1:3, damit war die Luft raus.