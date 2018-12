Voller Derbyeinsatz: Hier gehen VSK-Spieler Sören Sillje (rechts) und Grasbergs Sebastian Vetter im Stile zweier Synchronturmspringer zu Boden. (Maximilian von Lachner)

Osterholz-Scharmbeck. Der Favoritenrolle gerecht geworden – der HV Grasberg hat sich in der Handball-Bremenliga der Männer keinerlei Blöße gegeben und sich im Landkreisderby beim VSK Osterholz-Scharmbeck klar mit 45:28 (25:16) durchgesetzt. Das erste Tor der Partie erzielte Grasbergs Sebastian Vetter gegen seinen ehemaligen Verein, doch das Spiel blieb zunächst ausgeglichen. Der VSK übernahm bei 4:3 sogar kurz mal die Führung, ehe Grasberg sich Tor um Tor absetzte. Über 16:9 ging es mit 25:16 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel bestimmten die Grasberger auch weiterhin das Spiel. Aus der sicheren 3-2-1-Deckung heraus wuchs die Führung immer weiter an. VSK-Toptorjäger Clemens Böschen kam kaum zur Entfaltung. Nils Hansel auf der anderen Seite markierte gleich zwölf Treffer und hatte damit großen Anteil am klaren 45:28-Sieg der Grasberger, die dem VSK nie eine echte Chance ließen. Die Mannschaft um Spielertrainer Carsten Buschmann ist damit vorübergehend erst mal an die Tabellenspitze gesprungen, kann aber noch vom SVGO Bremen II überholt werden. Der VSK dagegen bleibt im Tabellenmittelfeld stecken, hat den Kontakt zur oberen Hälfte etwas abreißen lassen.

VSK Osterholz-Scharmbeck: Monser; Dunkelberg (3), Bald (3), Elflein (3), Sillije (1), Schütte (9/5), Engl (1), Fricke (1), Horst, Böschen (7)

HV Grasberg: Wiggers; Albers (1), Hansel (12), Vetter (2), Wolters (3), Schnaars (11), Buschmann (4), Lennart Iwen (1), Hilbert, Ohlrogge (10/5), Böttcher (1/1)