Danny Tessmann kassierte mit dem FC Worpswede II eine 0:4-Klatsche bei der SG Platjenwerbe. (Hans-Henning Hasselberg)

Landkreis Osterholz. Der Bann ist gebrochen: Der VfL Ohlenstedt hat nach fast einem halben Jahr wieder ein Spiel in der 1. Fußball-Kreisklasse Osterholz gewonnen. Dank des 3:0-Erfolges über den SV Garlstedt gaben die Ohlenstedter auch für zwei Tage die Rote Laterne an den TSV Sankt Jürgen ab. Die SG Platjenwerbe meldete sich mit einem 4:0-Sieg über den FC Worpswede II im Kampf um den Aufstieg zurück. Das 0:0 im Derby zwischen dem TSV Sankt Jürgen und dem TSV Worphausen wollten 100 Zuschauer sehen.

TSV Dannenberg II – TV Axstedt 0:1 (0:1): „Wir hatten gefühlt 90 Prozent Ballbesitz. Am gegnerischen 16-Meter-Raum war aber dann Schluss“, teilte TSV-Co-Trainer Thomas Barth mit. Die Gastgeber hätten es versäumt, auch nur eine hochkarätige Möglichkeit während der 90 Minuten herauszuspielen. Das einzige Tor leitete Pascal Lüllmann nach einem Ballverlust auf der linken Dannenberger Abwehrseite ein. Hanno Renken verwertete Lüllmanns Ablage an die Strafraumkante mit einem sehenswerten Treffer in den Winkel.

SG Platjenwerbe – FC Worpswede II 4:0 (0:0): „Das war eine sehr gute Leistung unserer Mannschaft. Wir haben den Gegner über die gesamten 90 Minuten hinten eingeschnürt“, ließ SG-Betreuer Volker Wilsmann wissen. Wegen der zunächst schwachen Chancenverwertung dauerte es aber bis zur 53. Minute, ehe der Favorit das Abwehrbollwerk erstmals knackte. Im Anschluss an das 1:0 von Fynn Müller-Rulfs fädelte der starke Arne Hering mit einer schönen Flanke auf den Doppeltorschützen Sven Tröger die Vorentscheidung ein.

VfL Ohlenstedt – SV Garlstedt 3:0 (0:0): Tjorben Kuls verlängerte einen Eckball von Mirco Maglicic zum 1:0 über die Linie. Nur 120 Sekunden hiernach wurde der gerade erst eingewechselte Maaz Adam Osman regelwidrig im Strafraum zu Fall gebracht. Wiederum Tjorben Kuls verwandelte den fälligen Strafstoß zum 2:0. Oldie Klaus von Oesen machte drei Minuten vor dem Ende nach einem schönen Freistoß von André Mehrbach mit dem 3:0 alles klar. „Das haben die Jungs richtig gut gemacht“, schwärmte VfL-Betreuerin Nicole Naujoks.

TSV Sankt Jürgen – TSV Worphausen 0:0: Bei den Gästen verletzte sich Torhüter Janek Winiarski beim Aufwärmen. Für ihn sprang Feldspieler Luca Schlobohm ein. Dieser trug mit seiner Leistung ebenso wie sein Gegenüber Alik Goldschmitt dazu bei, dass es keine Tore zu bestaunen gab. „Es war ein teilweise zerfahrenes Spiel auf einem insgesamt bescheidenen Niveau“, urteilte Sankt Jürgens Coach Ronald Miesner. Aufgrund der in etwa gleichen Anzahl der Chancen sei es ein gerechtes Remis gewesen.

SV Beckedorf – TV Axstedt 1:0 (1:0): „Wir waren in der ersten Halbzeit dominant und haben auch sehr gut den Ball laufen lassen“, resümierte SV-Spielertrainer Wahe Airapetian. Philip Hecke verwertete auch eine schöne Hereingabe von Bernardo Alexandre Caetano da Silva Carvalho von der rechten Seite mit einem starken Kopfball zum goldenen Tor. „Weil wir in der ersten Halbzeit aber gerade läuferisch extrem viel geleistet hatten, waren wir nach der Pause platt“, so Airapetian. Insgesamt sei es ein erkämpfter Sieg gewesen.