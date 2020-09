Aschwarden. 50 Minuten lang spielte der SV Aschwarden beim 2:2-Remis gegen die SG Platjenwerbe in Unterzahl. Steffen Hotes sah eine umstrittene Gelb-Rote Karte. „Ich war mega-bedient. Der Schiedsrichter hat auf beiden Seiten echt komisch gepfiffen“, kritisierte SVA-Trainer Sven Sohn den 23. Mann.

Dem Gäste-Coach stand am Aschwardener Deich nur eine Verlegenheitself zur Verfügung. „Wir haben so viele verletzte Spieler“, konnte Jan-Hendrik Bosse mit dem Teilerfolg gut leben. Sven Schrage unterlief nach einer Ecke als SGP-Einwechselspieler ein Kopfball-Eigentor. Daniel Bolte brachte frischen Wind ins Spiel der Platzherren. Der Spielmacher war an beiden SVA-Treffer beteiligt, verzeichnete zudem noch einen Pfostentreffer. Tief durchatmen durften die Deich-Kicker kurz vor Spielende. Gavin Bergmann brachte da den Ball zum vermeintlichen 2:3 im SVA-Tor unter. Der Unparteiische entschied darauf, dass sich der Akteur beim Torabschluss in der verbotenen Zone aufgehalten haben soll. „Das war nie im Leben Abseits“, vertrat Jan-Hendrik Bosse eine andere Auffassung als Referee Chris Barnick. Nick Stellmann und Joker Maurice Kranz warteten mit einem Kopfballtor auf.