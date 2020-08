Herr Christgau, wie sieht Ihr neuer sportlicher Alltag aus, und in welchen Bereichen vermuten Sie persönlich die größten Schwierigkeiten?

Burghard Christgau: Ich versuche, mich gerade nach zwei Schulter-Operationen und positiv verlaufener Krankengymnastik wieder heranzukämpfen. Dreimal pro Woche bin ich im Fitnessstudio und konzentriere mich dabei vor allem aufs Krafttraining. Aber die Sportart hat Spuren hinterlassen, ich zahle gerade den Preis dafür. Mein letzter Wettkampf liegt vier Jahre zurück, die letzte Weltmeisterschaft sogar bereits sieben Jahre. Es wird schwer, noch einmal die erforderliche Explosivität zu erreichen. Eigentlich hatte ich mir mit 55 schon noch mal das Ziel gesetzt, in meiner Altersklasse erneut Weltrekord zu stoßen. Aber ich wäre gerne schon etwas weiter. Insgesamt ist der Weg zurück doch recht frustrierend, und trotzdem gebe ich die Hoffnung nicht auf. Corona hat mich in meinen Ambitionen übrigens nicht zurückgeworfen. Ich betreibe eine Einzelsportart und kann entsprechend Abstand halten. Da ich einen eigenen Kraftraum besitze, war es für mich während des Lockdowns möglich, zu Hause zu trainieren.

Wie sehen Sie die derzeitigen Lockerungen?

Ich halte die Lockerungen für notwendig, da wir uns wieder Schritt für Schritt in Richtung Normalität bewegen müssen. Ansonsten befürchte ich teilweise katastrophale Folgen für die Wirtschaft. In Ballungsgebieten mögen strengere Regeln angebracht sein, aber bei uns in Norddeutschland auf dem Land gibt es schließlich nur wenige Fälle. In meinem Bekanntenkreis bin ich zum Glück überhaupt noch nicht mit Corona in Berührung gekommen.

Was haben Sie während des Lockdowns am meisten vermisst, und welche Dinge aus dieser Zeit möchten Sie in Ihrem normalen Alltag gerne beibehalten?

Langeweile kam bei mir nicht auf. Als Angestellter bei einer großen Krankenkasse war ich es ohnehin bereits gewohnt, im Homeoffice zu arbeiten, da ich bereits seit mehreren Jahren meine Mutter zu Hause pflege. Insofern ist es bei mir auch immer mit dem Verreisen schwierig. Ansonsten fehlen mir die Sportereignisse, die ich gerne besuche. Ich unterstütze meine reitende Tochter normalerweise bei Dressur-Championaten, außerdem verfolge ich regelmäßig die Heimspiele von Bornreihes erster Fußball-Mannschaft. Manchmal bin ich stundenlang spazieren gegangen und nahm mir die Zeit zum Nachdenken. Dabei fragte ich mich, wann diese Situation überhaupt ein Ende haben könnte und stellte fest, dass man sich viel mehr über die kleinen Dinge des Lebens freuen sollte.

Wie sehr schränkt Sie Corona in Ihrem Leben noch ein?

Ich vermisse eine positive Stimmung, eine gewisse Lockerheit, zum Beispiel beim Einkaufen. Nebenberuflich bin ich Türsteher auf der Bremer Discomeile. Die dortigen Klubs hatten mir ihrer Gastronomie bereits vor der Pandemie Probleme, selbstverständlich hat Corona die Lage jetzt noch mal verschlechtert. Für mich sind dadurch natürlich auch diverse Termine weggebrochen.

Zur Person

Burghard Christgau, 57 Jahre alt, vierfacher Weltmeister im Ultrasteinstoßen, startend für den SV Blau-Weiß Bornreihe

