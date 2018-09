So sicherte sich Sarah Lindemann in der weiblichen Jugend U18 in ihrem Zeitendlauf über 100 Meter mit neuer persönlicher Bestzeit von 13,35 Sekunden den Sieg. Mit dieser Zeit erfüllte die 15-Jährige auch die Qualifikation für die Landesmeisterschaften in Göttingen.

Johannes Traub absolvierte als jüngerer Jahrgang der männlichen Jugend U18 die 100 Meter in 12,67 Sekunden. Damit erreichte Traub Rang drei in seinem Vorlauf, verpasste aber die Startberechtigung für das Finale. „Leider war Johannes wie auch Tatjana Mense leicht erkältet“, teilte Lilienthals Trainer Jan Petermann mit. Tatjana Mense blieb über die 1500 Meter mit 4:59,16 Minuten knapp unter der magischen Fünf-Minuten-Grenze und wurde damit Sechste. Seinen ersten Start über diese Distanz verzeichnete Lukas Blanken. In guten 4:31,73 Minuten verpasste der 17-Jährige die Qualifikation für die Norddeutschen Meisterschaften in Berlin nur um knapp zwei Sekunden. Die Normerfüllungen über die 800 Meter (2:10,48) und die 1500 Meter für die Landesmeisterschaften packte Blanken dagegen souverän.

Einen Tag hiernach präsentierte sich Tatjana Mense dann wieder in besserer gesundheitlicher Verfassung und verbesserte ihre Vorjahreszeit über 800 Meter um mehr als sechs Sekunden auf 2:24,18 Minuten. Insgesamt erfüllte sie alle Normen für die Landesmeisterschaften und die Norddeutschen Meisterschaften über die 800, 1500 und 3000 Meter. Janina Lindemann stellte über die 800 Meter eine neue persönliche Bestzeit auf. Mit der Zeit von 2:43,84 Minuten steigerte die 16-Jährige ihre alte Marke um knapp zwei Sekunden. Ihre jüngere Schwester Sarah Lindemann überquerte die Ziellinie im 200-Meter-Sprint in persönlicher Bestzeit von 28,55 Sekunden und verfehlte damit nur hauchdünn die Norm für die Landesmeisterschaften.

Es waren auch ein paar Aktive der Startgemeinschaft Osterholzer Leichtathleten mit von der Partie. Steffen Folkers vermochte sich in der männlichen Jugend U20 in 12,78 Sekunden nicht für das Finale im 100-Meter-Sprint zu qualifizieren. Ganz ähnlich erging es Philip Zimmer über diese Strecke in 12,00 Sekunden in der männlichen Jugend U20. Timo Reich belegte im 800-Meter-Lauf der männlichen Jugend U18 in 2:00,49 Minuten einen guten vierten Rang. Seine Schwester Alina Reich fand sich in 2:29,19 Minuten auf Position acht der weiblichen Jugend U20 über die 800 Meter wieder.