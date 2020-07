Falkenberg. Eine besondere Saison hat die Tischtennis-Abteilung des TV Falkenberg hinter sich – nicht nur wegen Corona. Gleich vier Meistertitel bejubelten die Falkenberger in der Saison 2019/2020. Zwar ist nicht von der Hand zu weisen, dass die abgelaufene Spielzeit einen faden Beigeschmack hat, da durch die Pandemie ein vorzeitiger Abbruch des Ligaspielbetriebs zwangsläufig war und dabei das bis dato sich ergebne Tabellenbild zugrunde gelegt wurde – trotz unterschiedlich vieler absolvierter Partien. Allerdings wurden die jeweiligen Titel bereits vorher souverän eingefahren.

Bereits vor der Saison war die Zuversicht groß, mit einer neuformierten ersten Herren-Mannschaft wieder in Sphären vorzustoßen, in denen sich die Falkenberger viele Jahre bewegten. Gleich drei Neuzugänge – Sascha Oetjen von der TuSG Ritterhude sowie die beiden Rückkehrer Tobias Heckel (aus Uesen) und Niklas Bergmann (aus Lilienthal) – trugen dazu bei, das Ziel Bezirksliga-Aufstieg nach einigen Jahren Abstinenz endlich realisieren zu können. Und so kam es denn auch. Zusammen mit den verbliebenen Spielern Michael Haar, Christoph Brüning und Oliver Krentzel gelang dieses Unterfangen mit 30:0 Punkten eindrucksvoll.

Somit verlässt die erste TVF-Herren die Bezirksklasse, die zweite Herren kehrt dagegen in diese Spielklasse zurück. Von der Verstärkung in der ersten Herren profitierte nämlich der komplette Verein, insbesondere die „Zweite“. So gelang dem Team um Mannschaftsführer Gordon Machel mit nur einem Minuspunkt die Rückkehr auf Bezirksebene. Das zweite Falkenberger Damen-Team stand den ersten beiden Herren-Mannschaften dabei in nichts nach und holte sich ebenfalls in beeindruckender Manier die Meisterschaft in der Bezirksklasse. Die Landesliga-Reserve wird wie die erste Herren künftig in der Bezirksliga an die Tische gehen.

Doch damit nicht genug. Den vierten Meistertitel heimsten zusätzlich noch die Falkenberger Ü40-Herren ein. Seit einigen Jahren haben Tischtennis-Vereine die Möglichkeit, eine Senioren-Mannschaft mit Spielern aus verschiedenen Klubs aufzustellen. Der Spielbetrieb in dieser neu geschaffenen Senioren-Liga beschränkt sich dabei auf maximal drei Wettkampftage, an denen alle Partien einer kompletten Saison gespielt werden. Die Falkenberger Idee dahinter: Das Gros des Teams besteht aus ehemaligen Spielern, die mit dem TVF bereits in der Bezirksoberliga und Landesliga aktiv waren. So ergab es sich, ein Team mit André Nieber (Heiligenrode), Kai Emigholz (Posthausen), Felix Eichhorn (Berliner Brauereien), Rainer Kruse (Aumund-Vegesack), Sascha Oetjen, Oliver Krentzel, Tobias Heckel, Michael Haar und Ralf Lohmann aufzubieten. Corona-bedingt sicherten sie sich nach nur einem ausgetragenen Wettkampftag den Titel in der Landesliga und schlagen somit in der kommenden Saison in der Verbandsliga auf.