Steht heute mit der TuSG vor einer schweren Aufgabe: Marco Grahl. (Tobias Dohr)

Ritterhude. Weil die 1:6-Pleite in Emmendorf aufgrund eines Wechselfehlers des Gegners bekanntlich in einen 5:0-Sieg umgewertet wurde, darf sich die TuSG Ritterhude in der Fußball-Landesliga Lüneburg aktuell über einen guten siebten Platz freuen. Angesichts von nur sieben Zählern Vorsprung auf die gefährdete Zone und vor allem jeder Menge Nachholspiele ist dies aber noch längst kein Grund, sich zurückzulehnen: „Die Tabelle ist so schief, da viele Teams noch zahlreiche Nachholspiele haben. Wir gucken da überhaupt nicht hin. Wichtig ist, dass wir punkten und schnellstmöglich 40 Punkte erreichen. Das bedeutet noch vier Siege aus acht Spielen, und diese Aufgabe ist schon eine ordentliche Hausnummer“, lässt sich auch TuSG-Trainer Julian Geils nicht von der Tabellensituation blenden.

Stattdessen will er im Heimspiel an diesem Mittwoch ab 19 Uhr gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf den dritten Erfolg in Serie feiern und einen nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Doch diese Aufgabe dürfte gegen den Tabellenneunten, der zwei Punkte hinter den Hammestädtern steht, mehr als schwierig werden: „In meinen Augen gehört Ahlerstedt fußballerisch zu den drei besten Teams der Liga. Sie haben eine blutjunge Mannschaft, die taktisch gut ausgebildet ist, mit extrem hohen Tempo kommt und über den nötigen Zusammenhalt verfügt“, lobt Geils den Kontrahenten, der mit Spielern wie dem pfeilschnellen Corvin Höft oder dem achtfachen Torschützen Jannes Wulff gerade in der Offensive stark besetzt ist.

Allerdings ist dem Team aus dem Landkreis Stade teilweise auch noch die Unerfahrenheit anzumerken, was sich in den vielen wenig konstanten Auftritten der SV A/O widerspiegelt. Auch das Hinspiel ist ein Beleg dafür: Die Ritterhuder setzten sich damals nach einer vogelwilden Partie mit 5:4 durch.

Um erneut einen Erfolg einfahren zu können, muss die Geils-Truppe dabei an das erfolgreiche Lüneburg-Spiel und die erste halbe Stunde vom Wochenende anknüpfen. „Das sah richtig gut aus, und so müssen wir jetzt über 90 Minuten auftreten. Wir müssen spielstarke Gegner wie Emmendorf oder Ahlerstedt früh unter Druck setzen und die Räume eng machen. Wir haben gesehen, dass es sehr schwierig wird, wenn wir uns hinten reinfallen lassen und zu wenig machen“, weiß Geils. Es werden dabei allerdings der gesperrte Keeper Timm Korge und der erkrankte Jan Luca Grove fehlen. Der Einsatz des angeschlagenen Nils Ringe ist darüber hinaus mehr als fraglich. Dennoch soll durch einen selbstbewussten Auftritt der nächste Erfolg auf dem weiten Weg zur magischen 40-Punkte-Marke eingefahren werden: „Das ist das Ziel, dann wären es jedenfalls nur noch drei Siege“, rechnet Julian Geils schmunzelnd vor.