Wörpedorf. Die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf konnte im Kreisliga-Heimspiel gegen den SV Barisspor ohne Probleme mit 4:0 (1:0) gewinnen, hätte bei konsequenterer Chancennutzung aber auch deutlich mehr Tore erzielen können. „Wir hatten in der ersten Halbzeit sieben, acht klarste Torchancen. Alleine gegen den Torwart, Zwei gegen Eins-Situationen, aber wir haben die nicht reingemacht“, berichtet TSG-Trainer Gregor Schoepe.

Den Bann brach letztlich Marc Fricke per Kopf nach einer Ecke (43.). Die Gemüter erhitzte ein Elfmeter, der für Barisspor-Trainer Halil Ölge „sehr umstritten“ war, für Schoepe hingegen eine „klare Sache“. Bjarne Schnakenberg verwandelte den an ihn verursachten Strafstoß zum 2:0 (51.). „Das muss man nicht pfeifen. Ansonsten gibt es in jedem Spiel zehn Elfmeter“, meinte Ölge. Schoepe hingegen zeigte sich enttäuscht vom Verhalten Ölges. „Da hat er den Bogen überspannt“, so der TSG-Trainer über die Kommentare des Barisspor-Trainers und die Wortgefechte zwischen den Bänken.

Sportlich hatten die Gäste aber noch etwas zu sagen, nachdem Kawa Ali noch eine Großchance für Barisspor nach dem 0:2 liegengelassen hatte. Schnakenberg (69.) und Jan-Patrick Behrens (79.) schraubten das Ergebnis aber noch für die TSG in die Höhe – das laut Schoepe wie erwähnt deutlicher hätte ausfallen müssen.

TSG Wörpedorf-Grasberg-E. – SV Barisspor ⇒4:0 (1:0)

TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf: Goldschmitt; Kolpin, Schnackenberg, Schulze, Worthmann, Blanke, Linnenbaum (64. J. Behrens), Schnakenberg, Marks (55. Sohn), Fricke, L. Behrens (83. Wacker)

SV Barisspor: Avanas; Ali, Tasyer (79. S. Mahmoud), H. Matar, Omar (4. Gibson), A. Matar, Genc, A. Mahmoud, Eti, Bayrak, Coskun

Tore: 1:0 Marc Fricke (43.), 2:0 Bjarne Schnakenberg (51./Foulelelfmeter.), 3:0 Bjarne Schnakenberg (69.), 4:0 Jan-Patrick Behrens (79.)

Schiedsrichter: Frank Schnakenberg⇒TFL