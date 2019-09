Pennigbüttel. Viel fehlte nicht, und der SV Komet Pennigbüttel hätte nach drei Niederlagen in Folge zumindest wieder einen Punkt eingefahren. Nach einer frühen Führung durch Tim Weinmann, der im Anschluss an einen Eckstoß mit dem Kopf zu Stelle war, musste sich der Fußball-Bezirksligist beim Tabellenzweiten Heeslinger SC II aber mit 1:2 (1:1) geschlagen geben.

„Wir hatten eine relativ gute Kontrolle in der ersten Halbzeit auf das Spiel“, lobte Komet-Coach Malte Jaskosch den Auftritt seines Teams gegen spielstarke Gastgeber. Und mit etwas mehr Glück hätten die Gäste schnell auf 2:0 erhöhen können, doch traf Bonce Ciftci nach einem Freistoß nur die Querlatte. Aber die „Kometen“ standen weiterhin sicher und unterbanden die Offensivaktionen des Gegners zum größten Teil konsequent. Aus dem Spiel heraus ließen sie kaum etwas zu, sodass fast zwangsläufig eine Standardsituation zum Ausgleich führen musste. Kurz vor der Halbzeit war es dann so weit, als ein „Kopfballwischer“, so Jaskosch, von Sven Tomelzick seinen Weg ins Tor fand (42.).

Nach dem Wiederanpfiff nahm Heeslingens Druck merklich zu. Coach Jaskosch beobachtete größer werdende Lücken in seinem Abwehrverbund, trotzdem ließen die Pennigbütteler nur Halbchancen zu oder brachten noch soeben ein Abwehrbein dazwischen. Bis zur 75. Minute, als die Kometen eine Hereingabe zunächst klärten, Syuleyman Shakirov im Nachschuss aber zum 2:1 traf.