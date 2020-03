Landkreis Osterholz. Was wird dem Coronavirus als nächstes zum Opfer fallen? Bei all den sich überschlagenden Ereignissen war es am Donnerstag eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann es den Landkreis Osterholz treffen würde. Und so kam es denn auch.

Nachdem die ersten Veranstaltungen des kommenden Wochenendes, der Judo-Hamme-Pokal und die Fußball-Hallenendrunden der U 7- und U 8-Junioren, abgesagt wurden (wir berichteten), hat sich der Vorstand des TV Falkenberg dazu entschieden, den Trainingsbetrieb in sämtlichen Sparten des Vereins einzustellen. Auf Nachfrage erklärte Rolf Grotheer, der 1. Vorsitzende, am Donnerstagvormittag: „Wir haben lange diskutiert, ob wir das machen. Aber wir haben eine Verantwortung unseren Mitgliedern gegenüber.“ Der TVF ist der bisher erste Verein im Landkreis, der sich zu diesem Schritt entschlossen hat. Gerne hätte der Vorstand noch drastischere Maßnahmen ergriffen. Und zwar, indem er seine Mitglieder nicht nur vom Trainings-, sondern auch vom regulären Spielbetrieb fernhält. Allerdings würde ein Nichtantritt eine finanzielle Strafe nach sich ziehen, ganz zu schweigen von den sportlichen Nachteilen. „Wir stehen in Kontakt zu den Verbänden und diskutieren, ob es ein Entgegenkommen geben kann“, erklärt Grotheer weiter.

Am frühen Donnerstagnachmittag hat der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) derweil beschlossen, den anstehenden Spieltag in der Regionalliga Nord der Herren, den A-, B- und C-Junioren-Regionalligen Nord sowie der Frauen- und Futsal-Regionalliga Nord aufgrund der aktuellen Lage abzusetzen. Davon sind auch die B-Junioren des SC Borgfeld betroffen.

Wenig später gab der Handballverband Niedersachsen bekannt, dass der Spielbetrieb bis zum 19. April ruht. Auch der Bremer Basketball-Verband und der Niedersächsische Volleyball-Verband sprachen sich für eine Pause aus. Am Donnerstagabend gab der Bremer Fußball-Verband, den Spielbetrieb auszusetzen. Helmut Schneeloch, Vorsitzender des Fußball-Jugendausschusses im Kreis, ordnete eine Absetzung der Spiele von der U8 bis U13.

Der Niedersächsische Fußball-Verband hält seine Mitgliedsvereine weiter dazu an, den ausgesprochenen Empfehlungen der Gesundheitsämter und des Robert-Koch-Instituts Folge zu leisten. Eine Generalabsage in den Landes-, Bezirks- und Kreisverbänden stand bis zum frühen Donnerstagabend noch nicht fest. Allerdings steht auch hier zu befürchten, dass es zu weiteren Generalabsagen kommen wird. Ebenfalls nicht abzusehen ist, welche Folgen die Absagen bei der Bewertung der Spielzeit haben werden. Keine Frage: Der Coronavirus hinterlässt schon jetzt tiefe Spuren.