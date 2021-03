Nach 40 Jahren Funktionärstätigkeit in der Fußball-Sparte der TuSG Ritterhude gibt Volker Guttmann die Spartenleitung an Mirko Gatz weiter. (CHRISTIAN KOSAK)

Ritterhude. An diesem Dienstagabend ist es also tatsächlich so weit. Volker Guttmann gibt seinen Posten als Fußball-Spartenleiter der TuSG Ritterhude ab. Angekündigt hatte der 62-Jährige diesen Schritt schon vor zwei Jahren, und vielleicht mag man ihm seinerzeit nicht recht geglaubt haben, dass er sich dazu durchringen könnte – so lange, wie er im Verein bereits ehrenamtlich tätig ist. 40 Jahre sind inzwischen zusammengekommen. Neun davon als Jugendleiter, 31 als Spartenleiter. Eine wahrlich lange Zeit. Aber was Volker Guttmann vor zwei Jahren gesagt hat, gilt nach wie vor. „Es ist der richtige Zeitpunkt, jetzt mal einen anderen ranzulassen“, findet er. Und abgesehen davon: Gänzlich von der Bildfläche verschwinden wird er schließlich auch nicht.

Welches Gefühl ihn beschleichen wird, wenn er die Spartenleitung heute Abend an Mirko Gatz abgibt? Wehmut? Freude? „Weder noch“, entgegnet der langjährige Funktionär trocken. Er hatte ja zwei Jahre Zeit, sich darauf vorzubereiten. Zudem war es ein ganz bewusster Schritt, den Volker Guttmann vor allem mit dem Alter erklärt. „Du musst näher dran sein an den jungen Leuten und den Jugendlichen“, sagt er. Die Unterschiede zwischen den Generationen traten in den vergangen Jahren doch deutlich zutage. Dabei war Volker Guttmann immer jemand, der den Kontakt zu den Mannschaften suchte.

Mehr zum Thema Fußball Endlich zurück auf den Platz - auch mit Kontakt Etwas Verwirrung herrschte noch am Montag. Training ja, aber mit Kontakt oder ohne? Der NFV sprach von Fußballspielen mit Kontakt, was zunächst der Verordnung des ... mehr »

Den Generationenwechsel in der Spartenleitung hält er deswegen für notwendig. Mit Mirko Gatz beerbt ihn „ein 30 Jahre jüngerer, engagierter, guter Mann“, wie Volker Guttmann seinen Nachfolger beschreibt. Er lässt nicht unerwähnt, dass der neue Mann in der Spartenleitung auf der virtuellen Zusammenkunft erst noch gewählt werden müsse, doch gilt dies schon jetzt als sicher. Volker Guttmann ist daran nicht ganz unschuldig, er hat seinen Nachfolger ja selbst ausgesucht. „Ich hatte drei Kandidaten im Auge“, verrät er. Der eine habe direkt abgesagt, sagt der 62-Jährige. Der andere hätte es nur gemacht, wenn sich kein anderer gefunden hätte. Dann sprach Volker Guttmann Ende des vergangenen Jahres mit Mirko Gatz – und es passte. „Deswegen ist bei mir auch nichts von Wehmut oder Freude. Ich weiß, dass hier nichts einbrechen wird, ich alles in gute Hände weitergeben kann“, erklärt Guttmann.

Was in Erinnerung bleiben wird? Überwiegend Positives, natürlich. „Wenn ich mich mehr über meine Arbeit geärgert und nicht gefreut hätte, dann hätte ich das auch nicht so lange gemacht“, sagt der Noch-Spartenleiter. Und er betont: Die Arbeit in der Sparte sei nie eine One-man-Show gewesen, sondern wurde immer im Team erledigt. „Bei uns hat jeder seine Aufgabe, das ist ganz klar aufgeteilt“, erklärt er. Aber irgendwie stach Volker Guttmann immer ein bisschen heraus, wie sich Marc von Leesen erinnert. Von Leesen war 15 Jahre zweiter Spartenleiter, arbeitete eng mit Volker Guttmann zusammen. „Volker ist der Mann bei der TuSG und war sich für nichts zu schade. Er hat am Eingang kassiert, die Würstchen gegrillt und viele andere Aufgaben übernommen, die er eigentlich gar nicht machen müsste. Er war derjenige, der es umgesetzt hat, was man sich vorgenommen hat“, meint von Leesen und ergänzt: „Dabei hat er die Sparte in einer nicht einfachen Zeit übernommen.“

Mehr zum Thema Serie „Mein Traumteam“ Der Typ aus der Telefonzelle Fast jeder Mannschaftssportler hat viele gute Mitspieler gehabt. In unserer Serie „Mein Traumteam“ bitten wir ehemalige oder noch aktive Sportler, ihre beste Truppe ... mehr »

Rückblickend muss diesbezüglich das Ende der 1980er-Jahre genannt werden. Ziemlich schlechte Erfahrung habe man 1987 mit der „bezahlten Truppe“ gemacht, wie der 62-Jährige die 1. Herren von damals nennt. „Lauter Bremer“, erinnert sich Guttmann. Wie auch immer. Statt des erhofften Aufschwungs musste die Mannschaft den Absturz in die Kreisliga hinnehmen, und der Verein blieb auf 40.000 Mark Verbindlichkeiten sitzen. „Die haben wir dann aber in drei Jahren wieder abgearbeitet“, erzählt Guttmann. Und es kamen wieder bessere Tage. Wie etwa in der Saison 1994/95, als der Verein vier Meisterschaften feiern durfte. Oder 2017, als die TuSG unter Trainer Julian Geils in die Landesliga aufstieg. Mit dem wichtigen Zusatz: „Ohne bezahlte Spieler.“ Natürlich wird Volker Guttmann die Entwicklung in der Fußball-Sparte auch in Zukunft verfolgen – und auch ein Stück weit mitprägen. Niemals geht man so ganz. Der 62-Jährige kann sich diesbezüglich nicht herausnehmen. Aktuell schiebt er die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung an. Noch so ein Projekt von vielen, für das er verantwortlich zeichnet. Aber der Vorteil liegt auf der Hand. Die Flutlichter sind dann individuell steuer- und dimmbar, das wird auf Sicht die Stromkosten erheblich senken.

Und dann ist da natürlich die Ritterhuder Sportwoche, das Aushängeschild der Sparte, das Volker Guttmann all die Jahre mitorganisiert hat. „Nach Ohlenstedt die zweitälteste im Landkreis, aber die einzige, bei der an jedem Tag der Woche Spiele stattfinden“, unterstreicht Volker Guttmann, der fast kleinlaut anmerkt: „Wenn meine Hilfe gefragt ist, werde ich helfen.“ Dass es so kommen wird, hält Marc von Leesen für wahrscheinlich. Mehr noch: „Da bin ich sicher!“