Vollersode. Mit dem Kegelsport im Landkreis Osterholz geht es immer weiter bergab. Nachdem sich die Kegler der TM Vollersode bereits zum Ende der vergangenen Saison aus dem Spielbetrieb in der Nordoberliga zurückgezogen hatten, löste sich die Abteilung nun komplett auf. Die Sparte meldete sich auch am Ende des gerade abgelaufenen Jahres beim Dachverband, dem Keglerverein Bremen-Nord ab.

Die Kegelsportabteilung innerhalb der TM Vollersode gab es seit 1991, also immerhin 30 Jahre lang. „Zuletzt waren wir noch zu acht“, berichtet Vollersodes Vorsitzender Udo Klotzbach, der den Verein, also die Turnmänner (TM) Vollersode, vor 36 Jahren gründete. Die Kegler waren stets auf seiner Anlage in Renken's Gasthof in der Bergstraße in Vollersode aktiv. Bis Oktober 2018 gingen auch noch 18 private Klubs ihrem Sport auf dieser Anlage nach. Zuletzt waren aber nur noch die Sportkegler der TM Vollersode hier im Einsatz. Direkt hinter dem Gasthof befand sich bis 1955 der Sportplatz des SV Blau-Weiß Bornreihe. Nun verlassen auch noch die Kegler das Areal.

„Wir sind fast alle bereits 70 Jahre oder älter. Einige waren zuletzt auch nur noch passive Mitglieder“, informierte Klotzbach. Er und sechs seiner Kameraden beendeten ihre Laufbahn. Nur Robert Nowakowski ist noch dabei. Dieser wechselte zum 1. KSC Leuchtenburg und wird auch in Zukunft der KSG Bremen-Nord in der Landesliga zur Verfügung stehen. Zusammen mit Sandy Klotzbach und Walter Geestmann hielt Robert Nowakowski bis zum ersten Corona-Lockdown im März des vergangenen Jahres den Spielbetrieb in der Nordoberliga mit der TM Vollersode aufrecht.

Weil ohne die TM Vollersode in dieser Serie nur noch zwei Teams des AuV Scharmbeckstotel sowie der 1. KSC Leuchtenburg zur Verfügung gestanden hätten, löste sich die Nordoberliga komplett auf. Pokal-Wettkämpfe oder Senioren-Spiele gibt es auch nicht mehr. In der vergangenen Spielzeit, die wegen der Corona-Krise nicht beendet werden konnte, hätten die Meister der einzelnen Altersklassen aus den Ergebnissen der Nordoberliga ermittelt werden sollen. Die Landesliga-Mannschaft, die sich trotz der Auflösungserscheinungen bei den einzelnen Klubs für diese Saison angemeldet hat, wird nun nur noch mit Akteuren vom AuV Scharmbeckstotel und vom 1. KSC Leuchtenburg bestückt.

Dem nur noch aus einer Abteilung bestehenden TM Vollersode droht nun sogar die Komplett-Auflösung. Nachdem die Turnmänner ohnehin nicht mehr aktiv ihrem Hobby gefrönt hatten, gibt es jetzt auch noch Überlegungen der Frauen, ihre Turnschuhe an den Nagel zu hängen. „Ich habe gehört, dass sie auch keine Lust mehr zum Turnen haben“, erklärt Udo Klotzbach.