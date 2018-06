Jubelten einst gemeinsam beim TSV Wallhöfen und wollen das demnächst auch beim VSK tun: Eugen Zilke (links) und Patrick Hirsch. (Hasselberg)

Osterholz-Scharmbeck. Oft hatte Torsten Just in den vergangenen zwei Spielzeiten darauf hingewiesen, dass der Kader bei Fußball-Bezirksligist VSK Osterholz-Scharmbeck viel zu klein sei. Zwei Jahre lange war Just vor allem als Mangelverwalter aktiv – und meisterte diese Herausforderung ziemlich gekonnt. Nun deutet sich bei den Kreisstädtern ein großer Umbruch an. Im positiven Sinne. Doch profitieren wird Torsten Just davon nicht mehr.

Der 52-Jährige wurde vor wenigen Wochen bekanntlich seiner Aufgaben entbunden, der neue Mann beim VSK heißt Oliver Schilling. Und gewisserweise schließt sich so auch ein Kreis. Denn der langjährige Coach des TSV Wallhöfen wird in seinem neuen Kader auf viele alte Bekannte treffen.

Patrick Hirsch, Eugen Zilke, Sergej Baitler und Dennis Riemer – all diese Namen stehen auf der Liste der Neuzugänge, die VSK-Manager Markus Friedrichs nun öffentlich machte. All diese Spieler kickten bereits unter Oliver Schilling im Waldstadion. Eine durchaus pikante und besondere Konstellation, hat der neue VSK-Coach doch immerhin nichts mit diesen Neuverpflichtungen zu tun gehabt. „Der Kontakt bestand bereits, bevor ich mich mit dem VSK geeinigt habe“, äußert sich Schilling zurückhaltend, wird dann aber doch noch etwas deutlicher: „Ich hoffe, dass sie sich alle besser präsentieren als zuletzt in Wallhöfen.“ Sollte das nicht der Fall sein, hätte Schilling gänzlich andere Optionen und Druckmittel, als sie seinem Vorgänger Torsten Just zur Verfügung standen. Denn der neue VSK-Coach wird wohl mit einem 25er-Kader in die Vorbereitung starten. Möglich hat das der emsige VSK-Manager gemacht. Denn Markus Friedrichs hat noch ganze zehn andere Namen auf dem Zettel stehen.

Der interessanteste davon ist zweifelsohne Malte Vollstedt. Der Torwart kehrt zurück zu seinem ehemaligen Verein und dürfte – Normalform vorausgesetzt – sicherlich zu den stärksten Torhütern in der Bezirksliga Lüneburg 3 gehören.

Mit Vollstedt wird ein weiterer Neuzugang in den Konkurrenzkampf treten: Vom Habenhauser FV kommt der 28 Jahre alte Kevin Meier zu den Kreisstädtern. Auch die Verpflichtung von Dustin Hirsch kann durchaus als Coup bezeichnet werden. Immerhin gehörte Hirsch in der Hinserie der vergangenen Saison noch zum Stammpersonal bei Landesligist SV Blau-Weiß Bornreihe, ehe er im Winter zum A-Jugend-Regionalligisten JFV Bremerhaven wechselte.

Vom Bremer Bezirksligisten Union 60 kommt Außenbahnspieler Mirko Dedic zum VSK. Und vom TuS Tarmstedt kommt nicht nur Eugen Zilke, sondern auch dessen Bruder Kevin. Komplettiert wird die Liste der Neuzugänge mit fünf Akteuren, die in der vergangenen Spielzeit nominell noch zum Kader der zweiten Mannschaft zählten: Malte und Mirko Apsel, Steffen Gardianczik, David Wegner und Tammo Sense wollen allesamt ihr Glück in der Bezirksliga-Mannschaft versuchen.

Demgegenüber stehen die Abgänge von Patrick Brouwer (TuSG Ritterhude), Alexander Janosch (voraussichtlich FC Hagen/Uthlede), Mustafa Ölge (Ziel unbekannt), Juri Sanoska (berufsbedingte Pause) und Canice Hobein (Bandscheibenvorfall). Der VSK-Kader der Saison 2018/19 wird also kaum noch etwas mit dem Team der letzten Spielzeit zu tun haben. „Und wir wollen auch noch den einen oder anderen weiteren Neuzugang holen“, kündigt Schilling an. So sollen die Kreisstädter offenbar mit Lokman Abdi und Ali Dag (beide Blumenthaler SV) in Verbindung stehen.

Sollte Markus Friedrichs auch noch diese beiden hoch veranlagten Akteure vom VSK Osterholz-Scharmbeck überzeugen können, dürfte den Kreisstädtern einiges zuzutrauen sein. Das allerdings ist für den neuen Coach erst einmal zweitrangig: „In erster Linie geht es darum, dass es nicht noch einmal solche Engpässe im Kader gibt wie in der vergangenen Saison“, sagt Schilling, der seine neue Mannschaft erstmals am Donnerstag, 28. Juni, zum Training bittet. Dass es dann viele freie Plätze in der VSK-Kabine geben wird, ist derzeit nicht zu befürchten.