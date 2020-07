Buschhausen. Dem SV Vorwärts Buschhausen ist in der Transferperiode ein echter Coup gelungen. Vinzenz van Koll schloss sich dem Verein aus der 2. Kreisklasse Osterholz an. Der 29-jährige Offensivspieler wechselt völlig überraschend vom Bremen-Ligisten Blumenthaler SV zum Team von Vorwärts-Trainer Kai Badenhop.

Hinter dem Vereinswechsel zum Kreisstadtverein stehen für Vinzenz van Koll triftige Gründe. Der Hobbyfußballer verlor in der Coronakrise nämlich seinen Job. Der SV Vorwärts Buschhausen besorgte dem Ex-Spieler des SV Komet Pennigbüttel (Spielserie 18/19) demnach eine neue Arbeitsstelle als Facharbeiter. Dazu noch eine neue Wohnung in Osterholz-Scharmbeck.

„Ich habe mich irgendwann breitschlagen lassen, wenn das mit der Wohnung und dem Job klappt“, erläuterte Vinzenz van Koll zum überraschenden Vereinswechsel von der 5. in die 10. Liga. Mit Andre Schappals und Andrej Witmann forcierten zwei Bekannte, die sich für Vinzenz van Koll einsetzten, den Vereinstausch. „Der Hauptgrund für den Vereinswechsel waren meine Kumpel“, ergänzte die Vorwärts-Verstärkung. Mit dem Gang in die Niederungen der 2. Kreisklasse Osterholz verbindet der Wahl-Buschhausener zugleich die große Hoffnung auf viele Erfolgserlebnisse.

„Ich will Meister werden und aufsteigen“, umschreibt Vinzenz van Koll seine Erwartungshaltung im rot-weißen Trikot des SV Vorwärts Buschhausen. Dort wartet auf ihn eine bekannte Rückennummer. Für den Enkel von Egon van Koll (Ex-Trainer des 1. FC Osterholz-Scharmbeck) ist die Rückennummer 23 vorgesehen. Die trug Vinzenz van Koll auch bereits beim Blumenthaler SV. Die sportlichen Ambitionen, noch einmal in einer bedeutend höheren Spielklasse zu kicken, sind für den torgefährlichen Akteur mit dem Gang zu einem unterklassigen Klub damit keineswegs ad acta gelegt. „Abgeschlossen ist so etwas nie. Jetzt will ich mich erst einmal auf meinen Job konzentrieren“, deutet Vinzenz van Koll an.

Keine Probleme beim Wechsel

Vinzenz van Koll rechnet es dem Blumenthaler SV hoch an, dass ihm der abgebende Verein problemlos ziehen lässt. „Ich habe mit dem Trainer gesprochen und es ganz normal erklärt. Es ist echt korrekt abgelaufen. Der Blumenthaler SV legt mir beim Wechsel keine Steine in den Weg“, betont Vinzenz van Koll. Der Vereinsvorsitzende des Blumenthaler SV bestätigt auf Nachfrage den geräuschlosen Fortgang vom Burgwall. „Auf alle Fälle ist der Abgang für uns ein sportlicher Verlust. Buschhausen hat Vinzenz van Koll einen Job besorgt. Wir haben keine Probleme damit, dass uns der Spieler verlässt“, merkt Peter Moussalli an. Dieser traut dem Vollblutstürmer obendrein die Rolle des Torschützenkönigs in der 2. Kreisklasse Osterholz zu: „Vinzenz van Koll sollte in dieser Spielklasse schon seine 30 bis 40 Tore machen.“

Der Coach des SV Vorwärts Buschhausen darf sich glücklich schätzen, einen derartig starken Spieler für das Team von der Wattloge gewonnen zu haben. „Vinzenz van Koll wird uns auf jeden Fall weiterbringen. Er hat schon bei uns mittrainiert und Lust, mit Freunden zu spielen“, bekräftigte Kai Badenhop nach der Transfersensation. Beim Blumenthaler SV stellte der zukünftige Vorwärts-Kicker seinen ausgeprägten Torriecher zuletzt auch in der abgebrochenen Spielzeit 19/20 wieder unter Beweis. Acht Saisontreffer in der Bremen-Liga sprechen für sich.

„Vinzenz van Koll ist ein typischer Neuner“, preist der BSV-Vorsitzende Peter Moussalli die Offensivkraft als klassischen Mittelstürmer an. Beim SV Vorwärts Buschhausen kommt eine Position hinter dem Angriff in Betracht. „Vinzenz hat selbst gesagt, dass er bei uns im zentralen Mittelfeld spielen möchte. Steffen Küthmann kann dann die Bälle vorne verarbeiten“, erklärt Kai Badenhop. Eben jener Steffen Küthmann avancierte im verkürzten Spieljahr 19/20 zum herausragenden Vorwärts-Torschützen (21 Saisontreffer).

Inzwischen hat sich Vinzenz van Koll bereits gut bei seinem neuen Verein eingelebt. Die Vorwärts-Verstärkung durfte da schon positive Eindrücke über den Zusammenhalt und den Teamgeist beim Tabellensiebten der Vorsaison gewinnen. Acht Leute halfen dem Neu-Buschhausener allein beim Umzug. „Die Jungs sind super drauf. Es ist eine gute Gemeinschaft“, lobt Vinzenz van Koll. Der prädestinierte Torschütze vom Dienst stellt sich in der 2. Kreisklasse Osterholz auf mitunter harte Gegenspieler ein. „Ich bin auch kein Kind von Traurigkeit und auch nicht der zimperlichste Spieler“, geht Vinzenz van Koll das Abenteuer beim SV Vorwärts Buschhausen und die Herausforderungen in der 10. Liga offensiv und optimistisch an.

Zur Sache

Größerer Konkurrenzkampf

Mit dem Spieleraufgebot für die kommende Saison sieht sich der SV Vorwärts Buschhausen bedeutend breiter aufgestellt als noch vor Jahresfrist. Dem 34 Jahre alten Trainer Kai Badenhop bietet sich auf allen Positionen auf dem Feld zumindest eine Alternative. Lukas Gerken, Leon Meyer (beide 1.FC Osterholz-Scharmbeck), Lennart Rüpke (VfR Seebergen/Rautendorf), Steve Kuhlmann und Jendrik Koch (beide eigener Nachwuchs) erhöhen neben dem Königstransfer Vinzenz van Koll den Konkurrenzkampf. Mit Justin Brinkmann, Pascal Puckhaber (beide nach Verletzung) und Malte Ludorf (spielender Co-Trainer) stehen weitere Alternativen bereit. Badenhop wird selbst nur noch im Notfall als Torwart bei den Rot-Weißen in die Bresche springen. Mit dem verstärkten Aufgebot strebt der Verein an, in der Saison 20/21 in der 2. Kreisklasse Osterholz bei der Titelvergabe ein ernsthaftes Wörtchen mitzusprechen.