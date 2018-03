Auch Andreas Burgart (am Ball, hier in einem Spiel gegen Habenhausen II) hat sich schon in Borgfelds Torjägerliste eingetragen. (Hans-Henning Hasselberg)

Borgfeld. Ob der Mann ein glühender Verehrer des FC Bayern München ist, lassen wir mal lieber offen. Aber die Torgier und der unbedingte Siegeswillen beim deutschen Rekordmeister, diese Eigenschaften nötigen Lutz Repschläger schon großen Respekt ab. Dabei kann der Trainer des SC Borgfeld II in der Bremer Fußball-Kreisliga A durchaus stolz auf die Qualitäten seines Teams sein. Gerade erst aufgestiegen, führt die SCB-Reserve schon wieder die Tabelle an. Immerhin mit zwei Punkten Vorsprung. Zum Rückrundenauftakt am Sonntag ab 15 Uhr könnten die Borgfelder einen weiteren großen Schritt Richtung Bezirksliga-Aufstieg machen: Es steht das Spitzenspiel bei Verfolger TV Eiche Horn an. Wenn sie das gewinnen . . .

„Dann sind immer noch 14 Spiele zu absolvieren“, hält Repschläger den Ball erst mal flach. Neben Konkurrent Horn gebe es mit ATS Buntentor und SV Eintracht Aumund noch weitere ernsthafte Anwärter auf den Titelgewinn oder einen der beiden Aufstiegsplätze. „Natürlich wollen wir ein gutes Ergebnis erzielen“, betont der 47-Jährige, „das Spiel und gleich danach das gegen Komet Arsten – das sind mit Sicherheit Standortbestimmungen. Außerdem hat die Mannschaft richtig Bock.“

Was für die Borgfelder spricht: Sie haben in ihrem 26-köpfigen Kader derzeit nur einen echten Ausfall. Alexander Karpov zog sich bereits zu Saisonbeginn einen Kreuzbandriss zu. Und sie haben eine recht gute Vorbereitung gespielt, in der Repschläger ganz unterschiedliche Sachen probierte, wenngleich die nicht komplett funktionierten. So gab es eine 0:1-Schlappe gegen die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf (Spitzenreiter der Kreisliga Osterholz). Es folgten ein 1:0-Sieg gegen den TSV Dannenberg (Elfter der OHZ-Kreisliga) und vergangenen Sonntag ein 2:2 gegen den Bremer SV II aus der Bezirksliga.

Die letzte und bisher einzige Punktspielniederlage liegt schon eine ganze Weile zurück: Am 20. August vergangenen Jahres kassierten die Borgfelder ein 1:2 gegen den TuS Komet Arsten. „Da haben wir Lehrgeld gezahlt“, erinnert sich Repschläger sehr genau, „und die Niederlage kam zum richtigen Zeitpunkt, auch wenn an dem Tag viel gegen uns lief.“ So hätten alle älteren Spieler gefehlt, zwischendurch hätten sie einen Platzregen überstehen müssen und dann auch noch ein dusseliges Kontertor kassiert.

Dass die Borgfelder seitdem ungeschlagen sind bei zwei Unentschieden, sei keine Selbstverständlichkeit. Repschläger: „Die Spannung in der Mannschaft hochzuhalten, das ist immer eine Kunst.“ Nur mit der richtigen Einstellung und Mentalität lasse sich der Erfolg erarbeiten – was Repschläger buchstäblich verstanden wissen will: „Uns wird ja nichts geschenkt. Auch die Tabellenführung nicht.“ Und schließlich weiß er aus eigener Erfahrung: „Man kann immer noch Spiele vergurken.“

Auch erzwingen lasse sich gar nichts im Fußball, so Repschläger, der seit vergangenem Sommer im Besitz der DFB-Elite-Jugend-Lizenz ist. Von daher sei der Aufstieg kein Muss und schon gar nicht die Vorgabe des Vereins. Wichtig wäre die Bezirksliga aber durchaus. Schon allein aufgrund der zahlreichen Talente im Verein. Für die wäre es ein Sprungbrett. Und der SC Borgfeld, den er hervorragend strukturiert aufgestellt sieht, könnte schließlich auch mit seiner ersten Mannschaft profitieren. Bekanntlich steht die ja auf dem Sprung in die Bremen-Liga.

Aber bis dahin bliebe noch viel Arbeit mit der jungen Mannschaft, die im Sommer durch sieben eigene A-Junioren aufgefüllt wurde. Die Zeiten hätten sich eben geändert, sagt Repschläger, der selbst 30 Jahre aktiv kickte. Nichts sei mehr selbstverständlich. Hinsichtlich Einstellung und Verbindlichkeit gebe es noch viel Luft nach oben. Da bilde auch seine Mannschaft keine Ausnahme. „Es bleibt viel am Trainerteam hängen“, bedauert der Chefcoach. Aber mit seinen Co-Trainern Jörg Dickmanns und dem spielenden Henry Winter fühlt er sich gut unterstützt, um das große Ziel, den Aufstieg, zu erreichen. „Ja, was wäre ein Traum“, bestätigt Repschläger und wird gleich wieder Realist: „Wir schauen immer nur aufs nächste Spiel.“