Justin Dähnenkamp (rechts) (Julian Berndt)

Hagen. In den vergangenen Wochen und Monaten kursierte immer wieder ein Name beim FC Hagen/Uthlede: Justin Dähnenkamp. Der 22-Jährige war vor der Saison vom Fußball-Oberligisten zum Regionalligisten VfB Oldenburg gewechselt, kam dort aber nicht so recht zum Zuge. In 22 Spielen wurde er lediglich sechs Mal eingewechselt und kam auf eine Gesamtspielzeit von gerade einmal 64 Minuten. Ein Wechsel zurück zu den Grün-Schwarzen wäre demnach durchaus naheliegend gewesen. Doch schon Mitte Dezember teilte Teammanager Gunnar Schmidt auf Nachfrage mit: „Justin wird auch in der Rückrunde in Oldenburg bleiben.“ Man habe in engem Kontakt gestanden und sich eine Rückkehr Dähnenkamps sehr gut vorstellen können – zu mehr sei es aber nicht gekommen, erklärte Schmidt vor knapp einem Monat (wir berichteten).

Jetzt stellt sich heraus: Justin Dähnenkamp bleibt mitnichten in Oldenburg. Der Angreifer, der in der vergangenen Saison Oberliga-Torschützenkönig wurde, schließt überraschenderweise dem OSC Bremerhaven an. Überraschenderweise deshalb, weil die Seestädter lediglich in der Bremer Landesliga beheimatet sind. Dähnenkamp wechselt damit zwei Ligen tiefer.

Dabei soll es aber nicht bleiben. Die „Olympischen“ streben mit Macht auf den Aufstieg in die Bremen-Liga zu, aus der sie gerade erst abgestiegen sind. Die Ambitionen des Vereins wurden bereits in der Vorsaison klar untermauert: Ursprünglich hatte der OSC, als Bremen-Ligist wohlgemerkt, vor, um die vorderen Plätze mitzuspielen und verstärkte seinen Kader mittels eines Spielervermittlers mit Akteuren aus dem Ausland. Sogar von der Regionalliga war die Rede. Doch der Schuss ging nach hinten los. Die Neuerwerbungen waren nicht so gut wie angepriesen, mit der Folge, dass der Verein sogar abstieg.

Der OSC will sich von seinem Fernziel aber nicht abbringen lassen. Dähnenkamp spielt in den Planungen eine zentrale Rolle. Er bildet mit Danny Radke ein Sturmduo, das über Regionalligaerfahrung verfügt. Zudem spielt Justin Dähnenkamp mit dem Ex-Hagener Jascha Stern zusammen.