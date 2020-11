Wer ist hier der Gute und wer der Schlaumeier? Im aktuellen "Schott the Dohr" sind die Rollen nie so ganz klar verteilt - oder doch? (Super RTL)

Sag mal, Tobi, kannst Du für mich mal bitte einen Blick in die Glaskugel werfen, wann und wie es mit dem Sport in unserem Landkreis wieder losgeht?

Aber klaro, gerne doch, Dennis ... warte, ich muss sie eben anmachen. So, also. Da seh ich ganz deutlich, dass ... Ach nee. Mist. Gerade kein Kanal frei. Laufen derzeit überall sinnlose Fußball-Länderspiele und dann geht’s direkt weiter mit der Bundesliga. Sorry, für unseren Amateursport ist da leider kein Platz mehr ...

Na ja, tatsächlich ist es so, dass man sich ja dran gewöhnt hat. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht auch wieder regelmäßig mit meinem Sohn die Sportschau gucke. Aber es ist und bleibt schwer zu vermitteln, dass fußballverrückte Kinder sich draußen nicht zum Fußballspielen treffen dürfen, die Nationalteams aber munter durch Europa reisen und spielen – obwohl nachweislich positive Fälle in den Teams vorhanden sind. Aber egal, komm, lass uns nicht gleich am Anfang so emotional werden.

Nachdem wir hier ja im Landkreis den totalen Fußball-Lockdown hatten, bevor die Bundespolitik ihren „Lockdown light“ verkündet hat, habe ich es mir diesbezüglich leider abgewöhnt, zu positiv zu denken. Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Wochen fürchte ich, dass vor Februar nicht mal an Trainingsbetrieb zu denken sein wird. Was ich nach wie vor als absolut falsch erachte – gerade mit Blick auf Kinder und Jugendliche. Aber um Deine Frage zu beantworten: Ab Februar dürfte gespielt werden, ab März wird dann wirklich gespielt. Stichwort Winter. Und was denkst Du?

Mehr zum Thema Fußballverbot im Landkreis Osterholz In dieser Form nicht mehr nachvollziehbar Warum das Fußballverbot im Landkreis Osterholz mehr Fragen aufwirft als klärt - eine kommentierende ... mehr »

Ich könnte jetzt übrigens wunderbar den Schlaubi-Schlumpf spielen und sagen: Ich habe ja schon im April gesagt, dass man die Saison unter- und nicht abbrechen sollte. Weil man sonst garantiert im November an exakt demselben Punkt steht. Kannst Du gerne nachlesen in unserem Archiv.

Auf gar keinen Fall. Und ich sage deshalb auch nicht, dass man in meinem Szenario dann jetzt ungefähr bei Spieltag 26, 27 wäre. Und dass man dann jetzt ganz entspannt ’ne lange Winterpause hätte machen können, um dann ohne jeden Termindruck im April und Mai die Spielzeit zu Ende zu bringen.

Nicht wahr, Herr Schott?

Ja ja, schon verstanden. In unserer November-Ausgabe möchte Gargamel mal der Gute sein! In Ordnung Herr Schott, können Sie haben. Dann sollen unsere Leser jetzt auch gleich an Ort und Stelle erfahren, dass Sie die Idee für unsere neue Serie „Unsere Vereine“ gehabt haben. Cooles Ding, wie ich finde.

Nein!

Ooh!

Perfekt wäre die Geschichte aber erst, wenn Ailton in der Sauna von Komet Pennigbüttel sitzen würde ... (lacht)

Mehr zum Thema Missbrauchsvorwürfe gegen Jugendtrainer Fußballszene in und um Bremen unter Schock Die Staatsanwaltschaften in Bremen und Verden ermitteln gegen zwei Jugendtrainer wegen sexuellen ... mehr »

Und deshalb auch an dieser Stelle der ausdrückliche Aufruf: Es können sich wirklich ALLE Mitglieder eines Osterholzer Vereins melden und mit witzigen, kuriosen, spannenden Themen an uns wenden. Großartig, wofür wir unser „Schott the Dohr“ alles benutzen können. Und was gibt es sonst noch, Herr Schott? Haben Sie Ihr Raucherkabüffchen unter dem Dach schon weihnachtlich geschmückt? Räuchermännchen ist ja bereits vorhanden ...

Unbedingt. Ein Stern leuchtet den Weg zur Futterkrippe. Die Flutlichtmasten rund um den Rasen habe ich leider nicht durchgekriegt. Du siehst, der Fußball fehlt mir wirklich sehr. Deshalb hoffe ich, dass man spätestens im Januar endlich wieder trainieren darf. Aber weißt Du was, Gargamel? Ein sensibles Thema müssen wir jetzt leider doch noch kurz anschneiden.

Aber wir sind nun mal ja auch dafür da, den Finger in die Wunder zu legen. Auch und gerade bei unserem monatlichen „Schott the Dohr“.

Wir hatten da ja ein schreckliches Thema in der vergangenen Woche.

Mehr zum Thema „Schott the Dohr“ - Halloween-Ausgabe Die Geister, die ich rief... In unserer etwas anderen Monats-Rückschau lassen wir die letzten Wochen Revue passieren. Nicht ... mehr »

Genau. Ich glaube, das Thema, dass ein ehemaliger Jugendtrainer des Vereins, der gleichzeitig jahrzehntelanger Kreis-Funktionär war, von der Staatsanwaltschaft Verden wegen heimlich gedrehter Nacktaufnahmen in Duschen und Umkleidekabinen beschuldigt wird, muss man an dieser Stelle gar nicht mehr groß thematisieren, da hat der ganze Landkreis drüber gesprochen. Was mir aber aufgefallen ist: Es gab keine einzige Stellungnahme durch den Kreisverband Osterholz. Der betroffene Verein hat sich offiziell geäußert, der Bremer Fußballverband, den es ebenfalls betrifft, auch. Nur unser Kreisverband hat alle Anfragen blockiert oder an den Niedersächsischen Verband verwiesen. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll ...

Offenbar nichts von mitbekommen haben. Man kann es an dieser Stelle ja ruhig sagen: Natürlich ist uns ein entsprechendes Gerücht schon früher zu Ohren gekommen. Und natürlich haben wir uns auch gefragt, ob und wie wir damit zeitungstechnisch umgehen sollen. Aber wir sind nicht die Bild-Zeitung. Und als seriöses Medium muss man zunächst immer auch erst mal die Unschuldsvermutung im Hinterkopf haben. Eine tendenziöse, unter Umständen sogar den Ruf zerstörende Berichterstattung war, ist und wird niemals Grundlage unseres journalistischen Handelns sein. Ich denke, da spreche ich für uns beide, oder Dennis?

Wenn wir jedem Gerücht nachgehen würden, dass wir auf den Plätzen oder in unseren vielen Telefonaten mal so aufschnappen, dann wäre bald kein Platz mehr für Ergebnisberichterstattung (lacht). Dann könnten wir auch Geschichten aus Schlumpfhausen zu Papier bringen. Da fällt mir abschließend ein: Ob es wohl bald einen Maradona-Schlumpf geben wird?

Erzähl!

Da kriegt man doch spontan ’ne Gänsehaut. Dieser Typ hat irgendwie alles Positiv-Faszierende wie auch Negativ-Abstoßende des Profifußballs in sich vereint. Einfach ein Phänomen, dass nun viel zu früh von uns gegangen ist. Bleibt am Ende eigentlich nur noch eine Frage.

Wird Gott beim nächsten Fußballspiel im Himmel Maradona wohl mit reinem Gewissen in sein Team wählen ... ?

Ruhe in Frieden, „Hand Gottes“!

Zur Person

Die Sportredaktion

schließt den November ab. In unserer etwas anderen Monats-Rückschau lassen wir die vergangenen Wochen Revue passieren und diskutieren dabei auch über die Dinge, für die im redaktionellen Alltag oftmals kein Platz in der Zeitung ist. Nicht immer einer Meinung, aber meinungsstark. Nicht immer bierernst, aber mit voller Überzeugung für den hiesigen Amateursport. „Schott the Dohr“ – die Redakteure Tobias Dohr (oben) und Dennis Schott schließen die Tür.